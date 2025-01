El show de 'La Ruina' y los tributos de Candelight destacan en la agenda cultural de Granada

Tras el pasaje de los Reyes Magos por Granada, el fin de las festividades y la vuelta al cole, la ciudad de la Alhambra no se cansa y sigue a pie de cañón para ofrecer una gran variedad de espectáculos. Entre ellos destaca el musical de Vaiana que contará con más de 20 personajes y bailarines en el Palacio de Congresos y Exposiciones el próximo domingo 12 de enero a las 17:00 horas. El espectáculo será en directo y se espera escuchar grandes voces y presenciar un maravilloso espectáculo, sin olvidar la coreografía. Un evento que dejará boquiabiertos a los más pequeños y a sus acompañantes. Por supuesto, la ciudad contará con un gran abanico de espectáculos para todos los gustos.

Viaja por España sin salir de Granada en Planta Baja

Desde este jueves podrás bailar al son de Ciutat, el grupo barcelonés que mezcla electrónica chill y 'downtempo' con jazz, sin salir de Granada. La banda barcelonesa ha presentado su primer álbum en 2023 'Brandon' y estará presente en Planta Baja este jueves 9 de enero a las 21:00 horas. La entrada costará 14 euros.

Poco más de 24 horas después, a las 21:30 horas del viernes 10 de enero, Los Gandules presentarán su último 'chou' (así lo escriben en la página oficial) por primera vez en Granada. Procedentes de Zaragoza, el grupo publicó su primer disco en 2002 'Sillonból Stars' y sigue dándolo todo en la música con su último disco 'Extravagancia' en 2021. Por 13 euros, diversión asegurada.

Glastonbury Festival Neon Collective Tributes será el próximo sábado 11 de enero por 12/15 euros. Inicia a las 21:00 horas, pero la apertura de puertas es una hora antes, a las 20:00 horas. Durante ese momento hasta el inicio del concierto, habrá una sesión Brit (pop-rock-indie) con Karl Sound Dj. En el concierto se hará un tributo a Oasis, Blur, Coldplay, Radiohead, Arctic Monkeys, Bowie y The Smiths.

Pancho Varona estará presente el próximo domingo 12 de enero a las 13:00 horas en Planta Baja. La entrada cuesta 18,65 euros. Tras cuatro décadas junto a Joaquín Sabina, se separan y es en 2023, con 'Punto y Seguido' que Varona inicia una gira en solitario. La separación no le ha frenado de los escenarios, es más, ese mismo año lanzó varias obras: 'Pájaro Herido', 'A duras penas' y, su realización más reciente, 'Cautelas'.

Planta Baja acaba su semana con Guadalupe Plata. El dúo, formado por el guitarrista Pedro de Dios y por la batería de Pedro Jimena, llega a Granada desde Úbeda para deleitar a los granadinos con su blues. "Sencillez, surrealismo, simplicidad y oscuridad", así lo definen en la página web oficial. Pretenden acercarse a las formas más "arcaicas del blues" y no dudan en fabricar sus propios instrumentos caseros con objetos del hogar, como un palo de escoba entre otros elementos. Estarán en Planta baja el próximo domingo 12 de enero a las 19:00 horas. La entrada costará 10/13 euros.

Hotel Palacio de Santa Paula: Lo mejor de Bridgerton Candlelight

Esta semana, el Palacio de Santa Paula se llena de luz, literalmente, con diferentes actuaciones Candlelight. Desde el próximo viernes 10 de enero desde las 17:00 horas se podrá apreciar dos sesiones Candlelight llamadas 'Anillos y Dragones', una a las 17:00 horas y la siguiente a las 19:00 horas. En el programa se puede apreciar temas de 'Juego de Tronos, 'La Casa del Dragón' y 'El Señor de los Anillos'. Un concierto bajo la luz de las velas para los más fans de estas míticas obras. El precio de la entrada es de 20/40 euros. Los intérpretes son el cuarteto de cuerda - Cuarteto Origen.

Candlelight continúa el mismo día pero a las 21:00 horas con 'lo mejor de Queen'. Unos temas como 'Somebody to love', 'Bohemian Rhapsody' o 'Crazy little thing called love', son algunas de las interpretaciones que los granadinos podrán disfrutar este mismo viernes 10 de enero. La entrada costará 24/41 euros. Los intérpretes son el cuarteto de cuerda - Cuarteto Origen.

La semana lo acaban con 'lo mejor de Bridgerton' el próximo domingo 12 de enero a las 21:00 horas. El precio de la entrada está entre 20/39 euros. Se prevé escuchar las mejores canciones de la serie de Shondaland. Algunas de las obras son 'We could form an attachment', 'Bridgerton Theme' o 'Thank U, Next' de Ariana Grande entre muchas otras. Además de la canción de Ariana Grande, también van a interpretar otras obras de artistas como Billie Eilish, Celeste, Madonna, Rihanna, Robyn, Alanis Morissette, P!nk, Miley Cyrus, GAYLE, Sia, Imagine Dragons, Coldplay, Pitbull, Afrojack, Ne-Yo y Nayer. Los intérpretes son el cuartero de cuerda Anequeruela.

Teatro flamenco de Granada: Sensaciones

Los míticos espectáculos de flamenco 'Sensaciones' que tienen lugar cada semana en el Teatro Flamenco de Granada siguen en pie esta semana. Flamenco, arte y diversión se esperan a distintas horas de estos próximos días. Empezando por el próximo jueves 9 de enero a las 17:00 y 19:00 horas, también el viernes 10 de enero a las 17:00, 19:00 y 20:45 horas. Además, el fin de semana también se esperan espectáculos el sábado 11 de enero a las 17:00, 19:00 y 20:45 horas, además de contar con el domingo 12 de enero a las 17:00, 19:00 y 20:45 horas. Los precios no varían: gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años.

La Ruina, Palacio de Congresos (10 de enero, 21:00 horas)

El espectáculo de Tomàs Fuentes & Ignasi Taltavull llega a Granada para traer risas por doquier a los presentes. El programa consta de una primera parte en la que un invitado especial, habitualmente, un personajes reconocido como podrían ser Dani Rovira, Miguel Maldonado o Raúl Cimas, invitados recientemente al espectáculo, para que cuenten un momento embarazoso de sus vidas. Tras esto, varias personas del público subirán al escenario pasando a ser ellos y sus vivencias para ridículas las protagonistas de las carcajadas que seguro inundarán el Palacio de Congresos.

Jueves 9 de enero

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años, 34 euros para mayores de 13 años)

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años, 34 euros para mayores de 13 años)

20:00 horas: Alfredo Robles. JJ Taberna. (5 euros)

21:00 horas: Ciutat. Planta Baja. (14 euros)

21:30 horas: Guitarmageddon + Jam Session. Lemon Rock. (5 euros)

22:00 horas: Jam Session Jazz. Ool Ya Koo. (5 euros)

Viernes 10 de enero

17:00 horas: Anillos y Dragones Candlelight. Hotel Palacio de Santa Paula. (20/40 euros)

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años, 34 euros para mayores de 13 años)

18:30 horas: Ginger Mate. Lemon Rock. (3 euros)

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años, 34 euros para mayores de 13 años)

20:45 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años, 34 euros para mayores de 13 años)

21:00 horas: La Ruina con Tomàs Fuentes & Ignasi Taltavull. Palacio de Congresos y Exposiciones

21:00 horas: Lo mejor de Queen Candlelight. Hotel Palacio de Santa Paula. (24/41 euros)

21:00 horas: Los Zigarros. Industrial Copera Revert, La Zubia. (25 euros)

21:00 horas: SBC Trinidad + Jero Marín. Sala Riff, Armilla. (6/8 euros)

21:30 horas: Los Gandules. Planta Baja. (13 euros)

21:30 horas: Juansa López. La Tertulia, Granada. (8 euros con consumición)

22:00 horas: Waterloo + Korriban. Rocknrolla. (5 euros con consumición)

22:00 horas: Hot Jazz Jam Session. Ool Ya Koo. (5 euros)

Sábado 11 de enero

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años, 34 euros para mayores de 13 años)

17:30 horas: Carmen Alcolea & Miguel de Gemma & Alejandro Tamayo. Ool Ya Koo. (Entrada libre)

18:00 horas: The Changers. Lemon Rock. (3 euros)

18:00 horas: Dejazz: Carmen Alcolea & Miguel de Gemma & Alejandro Tamayo. Ool Ya Koo. (Entrada libre)

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años, 34 euros para mayores de 13 años)

20:00 horas: David Navarro - No tengo remedio. Palacio de Congresos y Exposiciones

20:00 horas: Makana. JJ Taberna. (8,25 euros)

20:00 horas: Tennessee. Auditorio Cisneros, Granada. (30 euros)

20:30 horas: Avalanch + Saedín. El Tren. (20/25 euros)

20:45 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años, 34 euros para mayores de 13 años)

21:00 horas: Glastonbury Festival Neon Collective Tributes. Planta Baja. (12/15 euros)

21:00 horas: Akudama Fest Retrace the lines + Codetalker + Heleven + Goddam. Sala Riff, Armilla. (10/15 euros)

22:00 horas: Paganelli + Malpalo. Rocknrolla. (Entrada libre)

22:00 horas: Carlos Vico Cuarteto. Ool Ya Koo. (10 euros)

23:00 horas: Ganzer. La Cochera, La Herradura. (Entrada libre)

Domingo 12 de enero