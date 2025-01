AMA, la cocina de Amarga y Pica, una oda a al aceite de oliva virgen extra

Ubicado en el corazón de los Montes Orientales de Granada se encuentra un restaurante donde reconectar con las raíces de la dieta mediterránea y apreciar verdaderamente el privilegio que supone disponer de un aceite de oliva virgen extra de una calidad inigualable.

De la mano de la Cooperativa Conde de Benalúa emerge un paraíso gastronómico bajo el nombre de AMA La Cocina de Amarga y Pica, un espacio en el que el AOVE se convierte en el epicentro de una cocina basada en la temporalidad de los productos y, sobre todo, en su proximidad. Y qué puede ser más cercano que comer en el único restaurante que cuenta con una almazara a sus espaldas.

“Queremos que el aceite no solo sea un ingrediente dentro de la gastronomía, sino que sea el actor principal de nuestra cocina”, explica Eduardo Valverde, director general de la Cooperativa Conde de Benalúa. AMA se posiciona como un laboratorio gastronómico y un punto de encuentro para aquellos amantes del aceite de oliva, es por ello que en este restaurante se busca que el cliente “vea y entienda la usabilidad del producto y cómo se puede emplear el aceite de oliva, un grasa necesaria y saludable para la sociedad que también es una forma de entender nuestra gastronomía y nuestra vida”, señala Valverde.

Apuesta por una dieta mediterránea cada vez más olvidada.

Tras la propuesta de AMA se encuentra un chef que “respira aceite de oliva por los cuatro costados”. Daniel García Peinado es el artífice de que ese oro líquido se convierta en experiencias únicas para los paladares. El conocido como ‘chef del AOVE’ cuenta a sus espaldas con una inmaculada experiencia que lo ha llevado a ser embajador español en las jornadas del Día de la Hispanidad en Washington, ha colaborado con la Clínica Mayo y el Instituto Monell promoviendo el uso del AOVE, ha recibido el Premio Internacional por investigación en cocina con AOVE y oleocanthal, además de ser chef ejecutivo del gourmet de La Roja y delegado nacional de la Selección Española de Cocina Profesional.

De sus manos, su cabeza y sus investigaciones emergen menús que son un auténtico lujo para los sentidos, pero que sobre todo, son saludables y sostenibles. Como el propio Daniel García Peinado explica, “lo más importante es saber darle un trato correcto al virgen extra, cada plato tiene una consecuencia dentro del menú. En él, reflejamos la temporalidad, la estacionalidad y utilizamos productos de proximidad. No hay mayor proximidad que proveernos de la almazara que tenemos junto aquí”.

Con la llegada del nuevo año, AMA propone a sus comensales dos nuevos menús degustación. Una propuesta que busca mostrar "la versatilidad del AOVE dentro de la cocina", sin olvidar, ya que van de la mano, la dieta mediterránea. "El comensal tendrá ante sí un recorrido gastronómico del aceite de oliva dentro de unos menús degustación que están elaborados por gramaje. Es decir, son menús basados en la temperatura del aceite, conforme se avanza en los platos la temperatura sube y cuando nos acercamos al postre va bajando".

Daniel García Peinado señalada que lo importante es que el cliente sepa que en AMA no se "alimenta" sino que se "nutre" al comensal ya que todos los platos están minuciosamente pensados para conocer de primera mano "qué se come y cómo se come".

El menú está íntegramente pensado "por y para el aceite de oliva virgen extra", señala el chef, que unido a unos productos donde prima la sostenibilidad y donde se prioriza la composición nutricional de cada uno de ellos para ofrecer no solo una experiencia gastronómica, sino también una oportunidad de parar por un instante y saborear los privilegios que aporta la dieta mediterránea y el AOVE.