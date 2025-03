¿Qué dudas plantean los granadinos sobre la Zona de Bajas Emisiones?

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) es una medida que ya se ha impuesto en muchas ciudades a lo largo del mundo y que está llegando a España por una imposición legal europea. En algunas ciudades españolas ya hay restricciones sobre qué vehículos pueden entrar a estas zonas como es el caso de Madrid o Sevilla. En el caso de Granada, su entrada en vigor es inminente, programada a priori para finales del mes de abril.

Esta implementación de las medidas viales ha generado ciertas dudas en la ciudadanía, especialmente, en los municipios del área metropolitana al tratarse de una población que accede diariamente a la capital por cuestión laborales o de ocio. Una medida que ha encontrado ciertas críticas por parte del PSOE, liderando la propuesta de "un mayor consenso en la aplicación de la ZBE" el alcalde de Maracena, Carlos Porcel.

Por su parte, el Ayuntamiento de Granada continúa trabajando en la implantación de esta norma obligatoria para las ciudades de más de 50.000 habitantes que cuentan con unos niveles de contaminación que superan los límites establecidos. En este proceso, el Consistorio ha establecido una serie de excepciones que permitirán el acceso a los vehículos que cumplan con estas condiciones. Así mismo, las sanciones por incumplir la normativa de la Zona de Bajas Emisiones se retrasó hasta el próximo 1 de octubre para permitir que los ciudadanos que cuenten con un vehículo contaminante tengan un mayor tiempo para adaptarse a la normativa. La llegada de la ZBE es inminente, pero los granadinos aun cuentan con algunas dudas respecto a su aplicación y, sobre todo, en relación a cómo les afectará en su día a día. GranadaDigital ha salido a la calle para conocer estas cuestiones que preocupan a la ciudadanía

Dudas y críticas por parte de los granadinos

Algunas personas aún no tienen claro cómo funciona la normativa. Una mujer expone su preocupación por el acceso de sus hijas a Granada capital desde Armilla. "He oído algo sobre las emisiones y que, si pasan de cierto tiempo, los coches más antiguos no podrán entrar a Granada. Pero no lo tengo muy claro", detalla

Otros consideran que la medida puede suponer un "problema" para quienes no tienen alternativa al uso del coche. "Si no puedes meter tu coche en Granada y tampoco tienes posibilidad de comprarte otro, te tienen que dar una solución", expresaba una ciudadana. Además, subrayaba la "necesidad de mejorar el transporte público", especialmente para quienes viven en los pueblos cercanos: "O ponen más líneas de autobuses o los hacen más económicos, porque si no, es un fastidio".

Las personas mayores ven dificultades en la aplicación de la medida, sobre todo para quienes necesitan acceder a la ciudad con frecuencia. "A mí me viene mal por mis hijos, que no pueden entrar fácilmente. Además, hay demasiados coches y encontrar aparcamiento es imposible. A veces dan vueltas y vueltas y terminan volviendo a su pueblo", relataba una vecina de la Carrera de la Virgen.

Los jóvenes también tienen una opinión al respecto, aunque no siempre están completamente informados. Una joven granadina, por ejemplo, explicaba que "no estoy muy puesta en el tema, pero sé que solo pueden acceder los coches con la pegatina B o algo así. Yo lo veo bien, aunque no sé cómo va a afectar a la Semana Santa, supongo que habrá más atascos". Aunque apoyaba la idea de reducir la contaminación, tenía sus dudas sobre si la medida podría usarse para fomentar el turismo: "Mientras sea bueno para el medio ambiente, lo veo bien, pero no si es solo por atraer visitantes".

En definitiva, la implantación de la ZBE genera opiniones divididas. Mientras algunos ciudadanos valoran positivamente la reducción del tráfico y la contaminación, otros ven necesario mejorar el transporte público y encontrar soluciones para quienes el coche es un elemento indispensable en su día a día.