Las dos series parecidas a 'El juego del calamar' que arrasan en Netflix

'El juego del calamar' es el nombre de la serie que está arrasando en Netflix y que no ha dejado indiferente a ningún espectador que la ha visto. Aunque no la hayas visto, seguramente has escuchado hablar de ella, ya que la serie se ha convertido en un éxito mundial habiéndose estrenado hace dos semanas.

La producción coreana -que se centra en un brutal juego de supervivencia-está próxima a convertirse en la serie más vista en la historia de la plataforma de streaming, a muy poco de superar las cifras de audiencia de la serie romántica Bridgerton. Mientras el género de la serie no es tan novedoso, su producción visual, los personajes con los que uno se puede identificar y una visión perturbadora de la naturaleza humana han conectado con muchos públicos alrededor del mundo. En la trama, un grupo de 456 personas, desesperadas y ahogadas en deudas, son atraídas para participar en un juego sangriento de supervivencia en el que tienen la oportunidad de ganar cerca de US$39 millones si logran pasar seis desafíos.

Sin embargo, muchas personas se han quedado con ganas de más tras haber acabado la serie y algunos que han despertado su gusto por este tipo de género quieren encontrar series parecidas a esta. Aquí te traemos dos muy conocidas donde se mantiene la temática que tanto ha cautivado a los espectadores:

La serie 'Alice in Borderland' es una adaptación de manga en acción real. La trama sigue a Ryôhei Arisu, un adolescente depresivo que odia su vida y pasa su tiempo imaginando otros mundos postapocalítpticos para escapar de la rutina. Un día es arrastrado junto a sus amigos Karube y Chôta a un misterioso mundo llamado Borderland, donde tendrán que participar en un arriesgado juego que pondrá en peligro sus vidas. Es curioso porque esta serie Se trata de una reimaginación del cuento 'Alicia en el País de las Maravillas'. Está protagonizada por Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya y Nijiro Murakami.

Así, Netflix se ha tirado a la piscina para desarrollar directamente una versión de acción real, sin pasar por la animación. El guion está firmado Yoshiki Watabe (del videojuego Crystal Defenders) y Yasuka Kuramitsu (Love Song). Las versiones en acción real de los animes no han tenido mucha fortuna a lo largo de los años. Sin embargo, Netflix no pierde la esperanza y decide intentarlo de nuevo.

'Sweet Home' la esquizofrénica serie de terror coreana es un relato donde un aficionado a los videojuegos y sus dos amigos se ven atrapados en una versión paralela de Tokio, donde deben competir en sádicos juegos. Una narración de confinamiento elevado a la máxima potencia de sus posibilidades de diversión. En un principio sigue el planteamiento de una pandemia en la que los humanos infectados mutan y se convierten en monstruos salvajes que siembran el terror en la ciudad, mientras un adolescente problemático y los vecinos de su apartamento son encerrados en un bloque de pisos. Cha Hyun-Soo es un estudiante de instituto que posee unos demonios internos para ayudar a acabar con los monstruos feroces que siembran el terror y amenazan a la humanidad siendo así la mejor oportunidad de supervivencia de sus vecinos. Está protagonizada por Song Kang, Lee Jin-uk y Lee Si-young y dirigida por Shinsuke Sato. La trama, los personajes y los escenarios han provocado que muchos fanáticos de la serie 'El juego del calamar' no duden en verla.