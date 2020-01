Sebastián Pérez dimite como presidente provincial del PP por “discrepancias” con la dirección regional y nacional

Sebastián Pérez, presidente provincial del Partido Popular, ha anunciado este viernes 31 de enero su renuncia a ese cargo, que ha justificado en las discrepancias que mantiene con las direcciones regional y nacional de la formación.

Pérez, que ocupaba ese cargo desde el año 2004, ha afirmado que continuará ocupando su puesto como concejal del Ayuntamiento de Granada, donde es primer teniente de alcalde desde que comenzó el presente mandato.

La dimisión “irrevocable” la hizo efectiva después de que en el pleno ordinario se votara una moción para la composición de una comisión de Grandes Contratos presidida por Vox. Aunque los concejales del PP votaron a favor, Sebastián Pérez se opuso y posteriormente explicó que no podía apoyar que esa comisión quedara “en manos de la extrema derecha, algo que es un disparate”. Él ostentaba hasta ahora la de Contratación, que también abandona.

A partir de ahí, Sebastián Pérez no ha ahorrado adjetivos negativos hacia su partido. “Me he sentido traicionado, mi partido me ha echado, me siento echado”, ha repetido una y otra vez en una breve comparecencia ante la prensa, en la que ha dejado claro que, de haber votado a favor de esa cuestión, “me habrían dicho que soy un títere y no quiero sentirme como un jarrón chino”.

El principal error de los populares, dominado ahora por la “efebocracia”, está siendo someterse a las “tropelías” del alcalde, Luis Salvador, “que va de sobrado y es un mentiroso” y de un partido, Ciudadanos, que está “en descomposición” y “desecho” y que en Granada “no tendría más de un concejal si ahora hubiera elecciones”.

Los concejales del PP en Granada, ha continuado, han recibido “presiones brutales” desde las direcciones regional y nacional del PP para que votaran a favor de ese punto, cosa que finalmente han hecho pese a que tres ediles (Carlos Ruiz Cosano, Pepa Rubia y Francisco Fuentes), quisieron hacerlo en contra. “Quisieron apoyarme en mi decisión, pero les rogué que no lo hicieran y les agradezco que me hicieran caso”.

El PP, ha recalcado el ya expresidente provincial, ha querido obligarle a un “trágala” al que él no está dispuesto “porque hay que ser riguroso y serio y yo me visto por los pies”, después de lo cual le ha reprochado que “defienda a ultranza a la quinta fuerza política nacional” (en referencia a Ciudadanos) y que nunca haya explicado en Granada “por qué vendió la ciudad tras las elecciones, por qué Granada entró en un intercambio de monedas. En seis meses no ha venido nadie aquí a decirnos por qué teníamos que apoyar a Luis Salvador para que fuera alcalde ni por qué tenemos que seguir respaldando a un partido muerto”, ha insistido.

Sebastián Pérez ha anunciado que, desde ahora, la presidencia provincial pasa al número dos, Pablo García, y que el secretario general será Francisco Fuentes, “aunque tampoco debería descartarse ninguna estrategia para que esto no ocurra”, ha incidido, tras lo que, de manera enigmática ha añadido: “Yo no tiro la toalla”. No ha profundizado más sobre eso ni tampoco sobre esta otra frase: “Si yo fuera el alcalde de Granada, estaría preocupado”.

“He aguantado mucho en este partido. Me obligaron a dejar mi acta de concejal cuando estalló la Operación Nazarí aunque no estaba implicado. Gané un congreso provincial, lo impugnaron por vía judicial y lo volví a ganar en el juzgado, y nadie de mi partido ha sido para darme la enhorabuena. Ellos quieren una dirección dócil y yo no estoy donde no me quieren”, ha enfatizado, para terminar nombrando a dos expresidentes de su partido, Mariano Rajoy y José María Aznar. “Los dos me dijeron que si alguna vez tenía que elegir entre Granada y el partido, optara por Granada. Y eso es lo que estoy haciendo”