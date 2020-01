Sánchez avisa: «No se va a romper España, ni la Constitución»

El debate de investidura de esta XIV Legislatura ha comenzado poco después de las 9.05 horas de este sábado en el Pleno del Congreso con la lectura de la propuesta del Rey de designar al socialista Pedro Sánchez como candidato a la Presidencia del Gobierno.

La propuesta del Jefe del Estado fue leída por el secretario primero de la Cámara, el diputado Gerardo Pisarello, de En Comú, tras lo cual la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha invitado al líder del PSOE para exponer su programa desde la tribuna del hemiciclo.

Los diputados del Grupo Socialista y los ministros del Gobierno en funciones han recibido con aplausos a Sánchez, que ha comenzado asegurando que España no se va a romper con su investidura.

Sánchez avisa que «no se va a romper España, ni la Constitución»

El presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la Moncloa, Pedro Sánchez, ha arrancado este sábado el debate de investidura asegurando que «no se va a romper España» ni la Constitución, si no que lo que se va a acabar es el «bloqueo».

«Buenos días. No se va a romper España. No se va a romper la Constitución. Se va a romper el bloqueo al Gobierno democráticamente elegido por los españoles», han sido las primeras palabras del candidato a la Presidencia del Gobierno.

El Padre Ángel pide diálogo para que salga «lo mejor» para el país

El presidente de Mensajeros de la Paz, el Padre Ángel, ha acudido este sábado a «rezar» a la primera jornada de la sesión de investidura que tiene lugar en el Congreso de los Diputados con el objetivo de que de este debate salga «lo mejor» para el país.

«Es lo que queremos todos», ha explicado en declaraciones a Europa Press, antes de señalar que la oración es «lo único» que él sabe hacer ante esta situación y que espera que, en los próximos días, los políticos «dialoguen».

No es la primera vez que el Padre Ángel acude a las sesiones de la Cámara Alta y, más concretamente, a apoyar al candidato socialista a la presidencia Pedro Sánchez. El presidente de Mensajeros de la Paz estuvo en junio de 2018 en la moción de censura liderada por Sánchez: «He rezado por él para que lo haga bien», explicó entonces.

También estuvo presente, junto a los padres y la mujer de Sánchez, en el primero intento del socialista de ser investido como jefe del Ejecutivo tras las elecciones del 28 de abril y, ahora, según ha explicado, estará presente durante el debate que se celebra este sábado, el domingo y el martes 7 de enero.

Sobre la situación política en España, el Padre Ángel asegura que, «aunque es preocupante, no se puede comparar a la situación de otros países como Ecuador o Colombia». «Lo nuestro es más un problema casero», ha concluido.

Junts asegura que ERC no cambiará su voto a la investidura de Sánchez

La portavoz de Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso, Laura Borràs, ha asegurado que Esquerra Republicana (ERC) les ha informado de que mantendrá su abstención en el debate de la investidura del socialista Pedro Sánchez, pese a la resolución de la Junta Electoral Central de inhabilitar tanto al presidente de la Generalitat, Quim Torra, como al líder de ERC, Oriol Junqueras, condenado por el Tribunal Supremo.

Tras conocer esas resoluciones de la Junta Electoral, la dirección de Esquerra acordó reunirse de urgencia este sábado para analizar esa decisión y sus posibles consecuencias en el debate de investidura de este fin de semana.

A su llegada al Congreso para asistir al debate de investidura, Borràs ha sido preguntadas por los periodistas si cree que ERC puede cambiar de voto como consecuencia de la posición de la JEC y poner en peligro la investidura de Sánchez, pero ha negado que eso vaya a ocurrir: «Ya nos ha dicho que no, que no va a cambiar», ha comentado.

Sánchez defiende que «el PSOE es un partido español formado por compatriotas»

El presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista a la investidura, Pedro Sánchez, ha defendido este sábado durante el inicio de su discurso para ser reelegido como jefe del Ejecutivo que «el PSOE es un partido español formado por compatriotas».

Así lo ha asegurado desde la tribuna del Congreso, poco después de comenzar la sesión de investidura, y antes de avisar a la derecha de que «se equivoca al cuestionar el compromiso de la izquierda con España».

Precisamente, Sánchez ha querido dejar claro con sus primeras palabras que si resulta reelegido presidente del Gobierno, «no se va a romper España» ni la Constitución, sino «el bloqueo».

«Buenos días. No se va a romper España. No se va a romper la Constitución. Se va a romper el bloqueo al Gobierno progresista democráticamente elegido por los españoles», ha defendido el candidato a la Presidencia del Gobierno.

Batet rechaza la petición del PP de leer ante el Pleno del Congreso el acuerdo de PSOE y ERC

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha pedido este sábado que el debate de investidura de Pedro Sánchez arrancara con la lectura del pacto que el PSOE ha sellado con ERC a cambio de la abstención de los independentistas catalanes, una petición que ha chocado con la negativa de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet.

La dirigente ‘popular’ ha solicitado que todos los diputados pudieran escuchar por boca de la propia Batet o de algún miembro otro miembro de la Mesa del Congreso el texto firmado por los socialistas y el partido de Oriol Junqueras.

Álvarez de Toledo ha recalcado que ese pacto prevé «la creación de una mesa entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña para la resolución del conflicto político» y ha defendido como «de absoluta pertinencia» su lectura, antes de que el candidato a la Presidencia subiera a la tribuna a pronunciar su discurso.

Pero Batet no ha accedido a la petición de la portavoz ‘popular’ alegando que el acuerdo entre el PSOE y ERC «es conocido públicamente por todo el mundo» y que, por tanto, su lectura «no procede» en este trámite parlamentario.

Pedro Sánchez: «No podemos entregar al mercado bienes como la salud o la educación»

El candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado, durante su intervención en el debate de investidura del Congreso, que defenderá la economía social de mercado, «tal y como estipula la Constitución», pero ha advertido de que no cree en una sociedad de mercado.

«No se pueden entregar al mercado bienes como la salud, como la educación, como la seguridad o como el porvenir y la vida, en definitiva, de las personas», ha recalcado al defender que entre los impulsos de la naturaleza humana están la generosidad, la solidaridad y la empatía, además de la persecución del interés personal.

Así, ha destacado que la coalición progresista de Gobierno que quiere liderar se define por la defensa de los servicios públicos, y recoge el valor de la justicia social para recortar las «desigualdades lacerantes» que sufre «buena parte» de la sociedad. En este sentido, ha recordado los 12 millones de personas que están en riesgo de exclusión social, la precariedad y pobreza de muchos trabajadores, en especial jóvenes y mujeres, la pobreza infantil, la baja natalidad y las dificultades de emancipación de los jóvenes y la necesidad de una redistribución.

Sánchez, la ley «por sí sola no basta» y defiende el diálogo en Cataluña y superar la deriva judicial

El presidente del Gobierno en funciones y candidato a revalidar el cargo, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy en el inicio del debate de investidura en el Parlamento que para resolver el «conflicto catalán» la Ley «por sí sola no basta» y ha defendido el diálogo para «superar la deriva judicial».

Pedro Sánchez ha culpado al Gobierno anterior de la crisis en Cataluña asegurando que se trata de una «crisis heredada», pero que asume con «lealtad institucional» para devolverla a la política «dejando atrás la judicialización que tanto dolor ha causado en la sociedad catalana».

El candidato socialista ha defendido que en España no existe un único mode de vivir la identidad nacional, pero cree necesario compatibilizar los sentimientos diversos bajo unas mismas reglas de respeto.

Pedro Sánchez: «La contaminación no hace distinción entre los que creen y no creen en sus efectos»

El candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado, durante su intervención en el debate de investidura del Congreso, que «la contaminación y el cambio climático no hace distinción entre la derecha y la izquierda» y ha apostillado: «ni siquiera distingue entre los que creen y no creen en sus efectos».

«La contaminación y el cambio climático no hace distinción entre la derecha y la izquierda. Ni siquiera distingue entre los que creen y no creen en sus efectos» ha argumentado, por lo que ha reclamado «un pacto para reducir las emisiones de CO2 y que se establezca la obligatoriedad de establecer zonas libres de CO2 en todos los municipios mayores de 50.000 habitantes».

En su intervención, Sánchez ha hecho varias alusiones a la lucha contra el cambio climático, así como a otras cuestiones sociales como la educación, la ciencia o la investigación de los que «depende el futuro de país», aspectos en los ha reiterado «no existe distinción entre progresistas y conservadores». En este punto, también ha reclamado «un pacto que garantice la inversión educativa al final de la legislatura del 5% en el producto interior bruto anual».

El PP señala a Lastra ante los portavoces del Congreso por cuestionar a la JEC y asumir el discurso de «los golpistas»

El PP ha aprovechado la primera Junta de Portavoces de la XIV Legislatura del Congreso para dejar constancia de su queja por las negociaciones de la investidura de Pedro Sánchez y por la posición del PSOE cuestionando la decisión de la Junta Electoral de inhabilitar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y al líder de ERC, Oriol Junqueras, tras ser condenados por la Justicia.

En la reunión previa al debate de investidura, la portavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha tomado la palabra para que quedara constancia de su queja por las negociaciones llevadas a cabo por el PSOE, asegurando que se han «traspasado todos los límites» y que se ha sometido la investidura al calendario judicial de unos condenados por el Tribunal Supremo.

Según indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias, Álvarez de Toledo ha protestado también por las fechas elegidas por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para celebrar este debate de investidura, en pleno fin de semana y en vísperas del Día de Reyes. A su juicio, con todos estos «abusos» se ha «humillado» al Congreso.

Álvarez de Toledo se ha preguntado hasta dónde está dispuesto a llegar el PSOE para asegurar el Gobierno de Pedro Sánchez y en este sentido ha señalado expresamente a la portavoz socialista, Adriana Lastra, por haber puesto en duda la competencia de la Junta Electoral Central para inhabilitar a Torra y a Junqueras.

En su opinión, el PSOE está «asumiendo el lenguaje de los golpistas», una referencia que ha sido replicada por Adriana Lastra, quien ha cuestionado la lealtad y el compromiso democrático de la derecha. También la portavoz de Podemos, Irene Montero, ha terciado en el debate pidiendo respetar el decoro de las instituciones.

Lastra debe pedir perdón

Las quejas contra Lastra se han reproducido en las declaraciones de los pasillos del Congreso. Así, el secretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha exigido a la vicesecretaria general del PSOE que pida «perdón» por haber «atacado» a la JEC.

«Exijo a Lastra que rectifique y pida perdón por haber atacado de forma bochornosa a las instituciones del Estado. No es de recibo que un partido como el PSOE haga esto», ha denunciado Montesinos en los pasillos del Congreso poco antes del inicio del Pleno de investidura.

Sánchez plantea derogar la reforma laboral y dice que «hay consenso» sobre qué «cuestiones» suprimir

El presidente en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha defendido este martes ante el Congreso la necesidad de derogar la reforma laboral y ha asegurado que existe «consenso sobre las cuestiones que tienen que ser derogadas» sobre esta reforma y «una mayoría parlamentaria que pueda garantizar esas modificaciones».

Durante su discurso de investidura, Sánchez ha asegurado que su Gobierno «cree firmemente en el diálogo y en el acuerdo social», y que por ello propone «reconstruir consensos rotos» y derogar esta reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.

A renglón seguido, ha reiterado su voluntad de aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores «para afrontar los retos del siglo XXI» y ha encomendado al diálogo social tareas como «la simplificación y la reordenación» de las modalidades de contrato, el refuerzo de la causalidad de los despidos, eliminar el despido por absentismo laboral justificado y limitar la posibilidad de modificaciones unilaterales del contrato por parte de la empresa.

Twitter, selfies, libros y cafés, entretenimiento de los diputados mientras habla Pedro Sánchez

Numerosos diputados de la oposición han recurrido a la lectura de libros, a hacerse ‘selfies’ con sus móviles, a escribir en redes sociales o a tomar café en el bar del hemiciclo mientras el socialista Pedro Sánchez exponía ante el Pleno del Congreso su programa de gobierno en la primera sesión del debate de investidura de este sábado por la mañana.

El discurso del candidato ha sido seguido atentamente en el Pleno del Congreso por los diputados del PSOE, que no han parado de aplaudir a su líder, pero en la oposición se ha optado por otras tareas. Así, varios diputados, fundamentalmente de Vox, han abandonado sus escaños para subirse a la cafetería situada en el hemiciclo del Congreso, a la que sólo pueden acceder sus señorías.

Otros, como el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha preferido sacar un libro y ponerse a leer, y desde las filas del PP un diputado expresaba gráficamente su aburrimiento: «¡Menuda tesis!», protestaba.

Fotos que la cámara prohíbe

Los móviles y tabletas han sido también muy usados por los diputados mientras hablaba Sánchez. Varios parlamentarios aprovecharon para sacarse fotos en el hemiciclo, algo que, en teoría, está prohibido por las normas del Congreso.

Y algunos se centraban en las redes sociales, como el propio portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que mientras hablaba Sánchez tuiteaba contra el líder del PP, Pablo Casado, a cuenta de la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de inhabilitar a Quim Torra como presidente de la Generalitat por haber sido condenado. «La extrema derecha y la derecha extrema está a un rato de proclamar a Pablo Casado Presidente Legítimo de España y Venezuela», se burlaba.

Receso de hora y media en el Congreso para que la oposición estudie el discurso de Sánchez y prepare su replica

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha ordenado un receso de hora y media en el debate de investidura para que la oposición pueda analizar el discurso del candidato, el socialista Pedro Sánchez, y prepare sus réplicas.

Así, el presidente del PP, Pablo Casado, subirá a la tribuna del Congreso a las 12.30 para comenzar las réplicas al líder del PSOE, que ha utilizado casi dos horas para su discurso inicial ante la Cámara.

Así lo ha anunciado la presidenta del Congreso conforme al diseño acordado en la Junta de Portavoces media hora antes de comenzar la sesión.

Tribuna de invitados

Al debate de investidura del aspirante socialista han acudido la presidenta del Senado, Pilar Llop, su predecesor, Manuel Cruz, y el vicepresidente segundo de la Cámara Alta, el ‘popular’ Pío García Escudero.

También estaban en la tribuna de invitados la secretaria general del PSOE de Andalucía y expresidenta de esta comunidad Susana Díaz y la líder del PSE-EE, Idoia Mendia.

Asimismo, han estado presentes durante el discurso de investidura de Pedro Sánchez el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y el presidente de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel.

Sánchez anuncia una estrategia nacional contra las ‘fake news’ y la oposición reacciona con gestos de sorna

El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado su voluntad de impulsar una estrategia nacional de lucha contra la desinformación, además de desarrollar un plan de ciberseguridad.

Durante su discurso en el Pleno del Congreso como candidato a la investidura, Sánchez ha citado las denominadas ‘fake news’ como uno de los fenómenos «más dañinos para la confianza».

«La mentira, la calumnia y la falsedad no son fenómenos nuevos, pero la irrupción de la digitalización ha perfeccionado su producción y facilitado su expansión», ha expuesto entre gestos de sorna y burla de los diputados de las bancadas de la oposición. Así, por ejemplo el presidente del PP, Pablo Casado, se llevó la mano al rostro, expresión con la que habitualmente se tilda a alguien de caradura.

El candidato socialista ha dicho que su propuesta de desarrollar una estrategia nacional de lucha contra la desinformación trabajará, según ha puntualizado, dentro del respeto «escrupuloso» a la libertad de expresión y de información.

Sánchez también ha señalado como propósitos del futuro Gobierno la creación de un plan de ciberseguridad y un foro nacional de ciberseguridad para el desarrollo tecnológico.

PSOE espera que ERC se mantenga en la abstención y confía que de la investidura saldrá «un buen gobierno»

El secretario general del grupo parlamentario socialista, Rafael Simancas, ha expresado su confianza en que ERC no varíe su anunciada abstención ante la investidura del candidato Pedro Sánchez y espera que del debate de este fin de semana salga un buen Gobierno para el país y un buen presidente para España, y así acabar con el bloqueo institucional «irresponsable».

En rueda de prensa, tras escuchar el discurso de investidura de Sánchez, Simancas ha señalado que su grupo parlamentario se reafirma en sus mejores esperanzas del éxito en el debate y ha recordado que tienen «un gran candidato, un gran programa y los acuerdos precisos» para sacar el pleno adelante.

«Vamos a acabar con el bloqueo de la institucionalidad que ha instaurado la derecha», ha aseverado, para luego avanzar que a lo largo del debate se observarán dos actitudes: La de la derecha partidaria «del bloqueo sistemático, paralizante e irresponsable» con su «boicot» al resultado electoral, y la del PSOE y sus aliados que optan por «romper el bloqueo y avanzar para que el país tenga el gobierno que votó en noviembre».

Simancas ha resaltado que espera que el debate sea exitoso para Sánchez y confía en el programa y en la «explicitación de las posiciones escuchadas estos días». «Hay grupos que se manifestaron favorables, y en la abstención, y esperamos que se mantengan», ha dicho.

Sánchez dice que propondrá un comisionado de la UE de DDHH en un discurso sin menciones de política exterior

El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha anunciado que propondrá la creación de un alto comisionado europeo para la protección de los derechos fundamentales, en un discurso ante el pleno del Congreso en el que, al margen de la UE, no ha hecho alusión a ninguna propuesta en materia de política exterior.

Según ha dicho, la misión de este alto comisionado sería armonizar y supervisar la protección de los derechos fundamentales en todos los estados europeos. La figura del alto comisionado para los derechos humanos existe en el seno de la ONU –actualmente es la chilena Michelle Bachelet– y también en el Consejo de Europa –lo desempeña la bosnia Dinja Mijatovic–, pero esta organización no está relacionada con la UE.

El argumento de Sánchez es que la UE tiene que ser un «referente global en la lucha contra la discriminación» y que el proyecto europeo tiene que «ensanchar su base de apoyo y relegitimarse» como una comunidad de valores que «ensalza la diversidad» del continente y es, al mismo tiempo, una plataforma de proyección.

«Europa es mucho más que un mercado, es un comunidad de valores humanistas, y si abdica de estos valores pierde su razón de ser», ha dicho.

Así, tras asegurar que España «seguirá teniendo una voz firme en la definición del proyecto europeo», ha señalado que ese compromiso se reorientará en defender la reducción de la desigualdad y la pobreza, y en seguir defendiendo iniciativas como el salario mínimo europeo, un seguro europeo de desempleo complementario a los nacionales y la consolidación efectiva del pilar social de la Unión.

Sánchez ha aludido a la construcción europea señalando que transita «en paralelo» a la descentralización de España y que ambas son «un éxito patrimonio de toda la sociedad española» y apostando por una España descentralizada, federal y unida, en una Europa igualmente unida y federal.

Vox llama a Sánchez «meme, neomarxista, mentiroso y mal actor» y cree que ERC se mantendrá en la abstención

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, considera que el candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha actuado como «un meme» de sí mismo demostrando ser «un neomarxista, mentiroso y mal actor» en su discurso de investidura. Además, ha augurado que, pese a las últimas decisiones de la Junta Electoral Central (JEC), ERC seguirá «cediendo» y se mantendrá en la abstención facilitando la permanencia del líder del PSOE en Moncloa.

«No es la primera vez que un actor llega a presidente, pero sí que lo hace uno tan malo y tan mentiroso», ha asegurado Espinosa tras escuchar la primera intervención de Sánchez ante el Pleno del Congreso.

El dirigente de Vox ha subrayado que Sánchez ha «traicionado todos sus principios y promesas» y se ha convertido «casi en un meme» que dice lo contrario de lo que ha mantenido en los últimos meses e incluso «traiciona» al PSOE retomando el «discurso marxista y casi leninista» al que los socialistas renunciaron en 1979.

Espinosa de los Monteros ha quitado toda credibilidad a las palabras del aspirante socialista, «reconvertido en neomarxista y podemita» y representante de «una izquierda cada vez menos civilizada», la que ha reprochado su pacto con los independentistas catalanes para seguir como presidente.

Preguntado sobre la posibilidad de que ERC cambie su voto tras la decisión de la JEC de inhabilitar al presidente catalán, Quim Torra, y al líder de ERC, Oriol Junqueras, el portavoz de Vox ha dado por hecho que los republicanos no variarán su anunciada abstención.

«La decisión de la JEC genera más incertidumbre y no podemos diagnosticar con claridad qué va a hacer ERC, pero nuestra sensación es que acabarán cediendo. Esto es un aquelarre de todos los enemigos de la nación española, no han sido nunca valientes y no creo que lo sean ahora», ha indicado Espinosa.

Junts denuncia «los distintos rostros» de Sánchez y, pese a su «tono conciliador», reitera su voto en contra

La portavoz de Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso, Laura Borràs, ha apreciado «talante abierto y tono conciliador» en el discurso de investidura de Pedro Sánchez, pero ha remarcado que el candidato socialista tiene «distintos rostros» y suele quedarse «en las palabras» y la «cosmética», por lo que ha reiterado su voto en contra.

A su juicio, el discurso de Sánchez parecía «una carta a los Reyes Magos» y cree que el PSOE estaba «con la calculadora en la mano» viendo lo que representaba cada medida que iba a anunciando el candidato.

«Suena muy bien en el discurso, pero en la práctica vemos que nos quedamos en el terreno de las palabras», ha zanjado, denunciando «los distintos rostros de Pedro Sánchez», que hoy es distinto del que mostró en campaña. «Lee discursos bonitos y luego los incumple cuando ejerce de presidente», ha resumido.

Ni una mención a la «averración» de la JEC

Así, ha lamentado que en el discurso de Sánchez no hubiera habido ninguna referencia la decisión de la Junta Electoral de Central de inhabilitar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por haber sido condenado, algo que tacha de «aberración jurídica», y también ha lamentado que el líder del PSOE haya condicionado el diálogo sobre Cataluña al «marco constitucional» que en su opinión es lo que «genera represión» contra el independentismo.

Por todo ello, ha querido dejar claro que los diputados de la formación de Carles Puigdemont «de ninguna manera» van a modificar su voto en contra de la investidura de Sánchez: «No estamos aquí para hacer presidentes cuando se intenta desalojar al elegido en Cataluña», ha agregado.