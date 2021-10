'Salud a Todo Twitch' analiza el dolor permanente con un gran abanico de invitados

'Salud a Todo Twitch' ha emitido este miércoles un nuevo programa, en el que se ha tratado el dolor permanente, con un repertorio que ha contado con 15 invitados, entre los que había ocho mujeres pacientes de afecciones distintas referidas al dolor permanente, así como siete profesionales sanitarios especializados en este tema.

Joan Carles March, médico, investigador del instituto de Investigación Biosanitaria de Granada y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, ha estado acompañado por ocho mujeres que padecen algún tipo de dolor permanente: Patricia Ripoll, creadora del podcast 'Mamá tiene migraña', para explicar su situación a sus familiares y al público en general; Ana José, paciente de quistes de Tarlov, que ha destacado que no puede pasar mucho tiempo sentada ni tampoco de pie; Carola Pérez, presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal y paciente con dolor en la zona sacra, que ha asegurado que siente como si le atravesara una barra de hierro ardiendo con pinchos, que no puede soportar luces y ruidos, situación que lleva viviendo desde los once años y que le ha hecho pasar por 13 cirugías; Marta Hoz, paciente de endometriosis, que ha destacado su drama como que "ni siquiera para mí es compatible estar una tarde viendo una peli en casa"; Maite Padilla, paciente de fibromialgia desde hace 19 años, quien ha dicho que "hay veces que, por muy positiva que yo sea, no puedo más; Noemí Navarro, paciente desde hace cinco años con síndrome de dolor regional; Carmen Cano, presidenta de la Asociación de Espondilitis y Dolor Crónico, que ha comentado que las inyecciones de la toxina botulínica que le están poniendo últimamente le están aliviando muchísimo; y Leo Pérez, autora del libro 'El dolor sí tiene nombre', que ha destacado el "dolor inhumano" que siente, que la hace "invisible".

También han asistido al directo profesionales del ámbito de la medicina, como son María Madariaga, anestesióloga, experta en dolor; Ángeles Canos, anestesióloga, experta en dolor del Hospital La Fe de Valencia; Manuela Sánchez González, médica de familia y perteneciente a los grupos de trabajo de Semergen de Urgencias, Dolor y Comunicación, quien ha recordado que "si no fuera porque hablamos del Covid-19, la epidemia del siglo XXI sería el dolor crónico porque es un gran desconocido con el que llevamos conviviendo toda la vida; Yolanda Camacho, enfermera unidad del dolor Hospital Virgen del Rocío de Sevilla; Juan Manuel Nieblas, presidente del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía; y Elisa Gallach, psicóloga clínica, experta en dolor.

Para terminar el directo, dedicado a Fidel Pagés, se ha emitido una entrevista de Joan Carles a Ignacio Velázquez, director del plan andaluz del dolor.