El entrenador del Granada CF, Paco López, ha valorado positivamente el triunfo de su equipo este sábado ante el Lugo. El técnico valenciano ha analizado los cambios en el once titular o el empuje de la afición, que puede ser determinante en ante el Mirandés. Y sobre la presión que pueda ejercer la victoria sobre Las Palmas y Alavés, López se ha mostrado tajante: "No lo sé y no lo podemos controlar. Lo que sí que te puedo asegurar es que esta noche duermo muy tranquilo"

Valoración: Como preveíamos, el Lugo se ha comportado muy profesionalmente, pero el equipo ha salido muy enchufado. Nos hemos puesto por delante, como solemos hacer en casa, y luego ha habido momentos en los que no nos duraba mucho la pelota y hemos acabado teniendo ocasiones suficientes para ampliar el marcador. Dormimos líderes, pero faltan por jugar todos nuestros rivales.

Segunda parte: Es cierto que, en cuanto a ritmo, se ha bajado en la segunda parte. La primera tuvo un ritmo muy alto y en la segunda hemos querido dar demasiada pausa. Desde el control, ha estado bien gestionado el partido. He contado hasta 14 ocasiones de gol nuestras, lo que habría permitido que el tramo final fuese más tranquilo en caso de materializarlas.

Posible penalti y tarjetas: Bryan me ha dicho que le dan. No lo he visto y no puedo opinar. Los árbitros intentan hacerlo lo mejor posible y el de hoy creo que es un buen árbitro. Hemos sufrido faltas que creo que eran a favor.

Acierto goleador: Cada partido es diferente. Más allá de como hayan sido esas jugadas, me voy a que el plan de partido ha salido como queríamos. Con Bryan pretendíamos ser más verticales. Arriesgamos muchísimo y el partido lo requería. El trabajo colectivo del equipo ha sido una vez más muy bueno.

Carlos Neva: Ha venido convocado para que estuviéramos 23, pero arrastra una molestia muscular desde hace un par de semanas. Ya dije en la previa que había varios jugadores que estaban con molestias. Era partido para Jonathan Silva y la verdad es que ha estado muy bien.

Bryan Zaragoza: Con Bryan puedo decir que, desde que llegamos aquí, entendimos que era un jugador diferente, con muchas virtudes, aunque a veces muy difíciles de encontrar. Desde el primer día hemos considerado que teníamos que trabajar con él. Ese uno contra uno que tiene o el encarar son aspectos positivos. Luego, sin balón, hay más trabajo que hacer y él está poniendo de su parte. Tratamos como cuerpo técnico de mejorar a nivel colectivo e individual.

Callejón: Entendíamos que llevaba muchos minutos, pero su suplencia ha sido un cúmulo de cosas. Al final ha jugado media hora que, con su experiencia y yendo por delante en el marcador, sabíamos que podía ser muy positivo. Es un gran profesional y lo demuestra también cuando no juega de inicio.

Weissman: Hay que reforzarle por el trabajo que hace sin balón. Se ha ido fastidiado, es verdad, porque a los grandes les gusta hacer gol y el año pasado hizo más de veinte. Trataremos de darle confianza para que el gol llegue. Y tiene que llegar.

Desplazamiento de a afición a Anduva: Esta gente se va superando cada vez más. El apoyo incondicional que tenemos de nuestra afición, de la gente, es increíble. No sé si llegan a ser consciente de la energía que nos transmite. El hecho de que vayan a viajar a Miranda nos da un plus más. Es una maravilla.

Presión para los rivales: No lo sé. Lo que sí que te puedo asegurar es que esta noche duermo muy tranquilo. Mañana ya veremos. Nuestra idea era ganar los tres partidos que quedan. Hemos ganado el primero y hay que seguir trabajando durante la semana para tratar de hacer lo propio en los siguientes, que no nos cabe otro resultado en Miranda.

Gestión de la semana: Ya veremos lo que pasa tanto en los partidos de mañana y el lunes. Eso no lo podemos controlar, pero sí el trabajo de la semana. En ello nos vamos a centrar, tanto si hay resultados que nos favorecen como si no. Nuestra idea es ir a Miranda y ganar el partido.

Iñigo Vélez

Por su parte, el entrenador del CD Lugo, Iñigo Vélez, ha reconocido la superioridad del Granada CF, que ha calificado de "merecido" el triunfo del Granada CF y ha valorado la actitud de su equipo pese a estar descendido:

"Sabíamos que iba a ser muy complicado ganar en este estadio contra este equipo. Nos esperábamos este inicio, que iban a venir a por nosotros. Nos han metido dos goles seguidos y ha sido complicado, hemos tenido balón y generado alguna ocasión. Los desmarques arriba han podido meternos, pero el triunfo del Granada es merecido, Hemos intentado competir y meternos en el partido. Trabajo cada semana ante una situación complicada. Somos conscientes de que estamos en este fútbol. Situación crítica, nos pega bajón enorme tras el partido y luego nos recuperamos. Les pido que compitan que se dejen la piel por el escudo y el club. La actitud es innegociable y en ese aspecto estoy contento, siempre hemos dado la cara. El año que más igualada está. Granada van a llegar todos muy fuertes y los cuatro de 'play off' van a llega con mucha igualdad. Mucho mejor para todos que la segunda sea tan igualada. Cuanto mejor hagamos las cosas ahora, mucho mejor de cara al futuro.