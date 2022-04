Rubén Torrecilla: "Hemos metido en dinámica a jugadores que no tenían minutos"

Rubén Torrecilla dio muestras de tranquilidad antes de medirse al Levante en un duelo directo por la salvación. El técnico rojiblanco es consciente de la importancia que tienen este partido y no se guardará nada pese al número de jugadores apercibidos de sanción por acumulación de tarjetas.

Bajas: "Tenemos a casi todo el mundo disponible. Luis Suárez tiene cinco tarjetas y ha estado haciendo un trabajo de prevención en el gimnasio. Han entrenado Montoro, Arias, Dani Raba y Max Gonalons. Para nosotros están todos disponibles. La única circunstancia es que muchos de ellos llevan mucho tiempo parados y necesitan adaptación. Veremos mañana quién entra en la convocatoria".

Claves del partido: "Principalmente tenemos que competir. Que la afición apoye al 100% al equipo, como lo lleva haciendo. El Levante, conociendo a su entrenador, es un equipo bien trabajado. Tiene muy bueno jugadores, tiene buen bagaje ofensivo en la parte de arriba porque cuenta con jugadores de nivel. Morales, Soldado, De Frutos, Roger... A nivel defensivo le está costando y principalmente para nosotros mañana nos tenemos que tomar el partido al 150%. Ellos son muy buenos en las transiciones y tenemos que limitar el espacio.

Levante: "Es una de sus últimas oportunidades por reengancharse y una buena para nosotros para sacar distancia con los que vienen por detrás. Hemos trabajado las dos variantes que nos podremos encontrar. Intentaremos llevar el partido a nuestro terreno.

Ganar en casa: "Sé que llevamos tiempo sin ganar en Los Cármenes. La primera parte ante el Rayo no me gustó, nos faltó ese ADN de competir. Ese esfuerzo es lo que tenemos que mantener en casa. Una gran parte de las opciones de salvación pasan por los partidos en casa".

Punto de inflexión: "Todos los partidos son fundamentales, pero al final esto va llegando a su fin y hay que sumar de tres en tres. Es un rival que viene por debajo al que si ganamos se queda muy descolgado. A nivel psicológico nos viene muy bien. Ante el Sevilla hicimos un muy buen partido, sometimos al rival. Es un punto de inflexión este partido de cara al aspecto psicológico".

Alessio Lisci: "Yo le doy importancia a los sistemas de los rivales. Nosotros trabajamos en función de los nos vamos a encontrar. Tenemos todo trabajo, cualquier cuestión que nos podamos encontrar en contra. Es un entrenador que puedo conocer un poco más porque ya nos vimos las caras con el filial".

Baja de Suárez: "Toda la plantilla está comprometida. Hemos metido en dinámica de partidos a gente que no tenía minutos. Luis Suárez es un jugador importante para nosotros. Ahora mismo no me preocupo de él y sí de la gente que puede estar. Estoy contento con el trabajo que está haciendo. Tenemos muchas variantes para suplir su baja".

Darwin Machís: "El sistema, cuando jugamos con tres centrales, me gusta que sea con dos puntos. Estoy encantado con el rendimiento que está mostrando. Está contento y se le vio ante el Sevilla. Dejó todo lo que tenía dentro y tiene un potencial ofensivo que necesitamos mucho".

Aprecibidos: "No vamos a mirar si lo están o no. Debemos ir con el partido a partido. Sabemos lo que tenemos y quién tiene las amarilla. Cuando pase el partido de mañana, veremos quién juega ante el Atlético. Si tenemos la mala suerte de perder a gente por sanción sabemos que tenemos jugadores preparados para salir".