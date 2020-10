Christian Díaz ha sido convocado por la selección española de 3×3 para la concentración que tendrá lugar en L`Alquería del Basket (Valencia) desde el 23 de noviembre hasta el 25 del mismo mes. Justamente esa semana se producirá el primer parón de la temporada en LEB Oro, provocado por las ventanas FIBA. El base canario del Coviran Granada ya cuenta con experiencia en algunos torneos con el combinado nacional, ya que también participó en la Copa de Europa de 3×3 que se celebró en Ámsterdam en 2017.

“Para mí es una gran noticia. He vivido algunos torneos con compañeros de LEB y me encantó la modalidad de juego. Creo que es muy afín a mí, ya que me gusta mucho el baloncesto callejero. Es muy dinámico y divertido. Era la primera vez que lo jugaba y me encantó. Que cuenten conmigo es un honor”, ha manifestado el director de juego.

“Me parece una modalidad muy diferente y dinámica. Siempre tienes que estar alerta y es muy físico. Hay más contacto. Resulta curioso que se juegue con un balón más pequeño, pero con el mismo peso”, ha declarado Díaz, que ha calificado como “genial” el inicio de temporada del cuadro de Pablo Pin. “Queríamos empezar la temporada con buen pie. Estamos muy felices y hay muy buen ambiente en el vestuario”, ha detallado el base.