Roberto: “Estoy convencido de que este año es el del ascenso”

Hablar de los héroes del ascenso en el Granada CF es hacerlo, indiscutiblemente, de Roberto Fernández. El de Chantada fue una pieza fundamental en la plantilla que logró la última escalada hacia la élite, echando el cerrojo a la portería de Los Cármenes y convirtiéndose en un auténtico ídolo de la afición, en la que dejó una huella imborrable. Colgó los guantes el curso pasado, aunque desde hacía tres defendía la meta del Lugo. Ahora, como entrenador de porteros del cuadro albivermello, vive desde la distancia la ‘eterna lucha’ granadinista, “convencido de que este año es el del ascenso”.

Roberto asegura que “subir a Primera División es lo más grande que le puede pasar a un equipo, a una afición y a un club”, tras lo que recuerda que lo vivido en la temporada 2010/2011 “son momentos únicos, momentos históricos para todos”. “Después de que el Granada pasase tantos años sin poder pisar el fútbol de máximo nivel, poder conseguirlo y buscar esa estabilidad es muy especial”, destaca el exrojiblanco.

Además, piensa que, desde entonces, “se ha vuelto a recobrar la ilusión de la gente”, algo que “es lo que más me ha gustado”. “A partir del ascenso -explica-, hubo una avalancha de afición que ha disfrutado muchos años en Primera División”, señala, para apuntar posteriormente que “por desgracia, vino el descenso a Segunda, pero esperemos que este año vuelva a ser otro año del ascenso y que esa ilusión siga creciendo, porque la afición del Granada es espectacular”.

En este sentido, Roberto resalta que “el cariño que siempre he recibido allí es el mismo que yo le tengo a la ciudad, al equipo de fútbol y a los aficionados”. “Yo me he entregado siempre al máximo para poder conseguir los objetivos durante los cinco años en los que he estado, tanto el del ascenso como los cuatro en los que conseguimos la permanencia en Primera División”, indica el exguardameta, que apunta que “está mi imagen en la ‘Puerta de los Héroes del Ascenso’ y, para mí, es algo increíble”.

Cuestionado sobre el equipo que esta tarde afronta su primera final por el ascenso, el que fuese portero nazarí asegura que “el Granada ha acertado de pleno, pero no solo en la confección de la plantilla”. “En lo primero que ha acertado ha sido en la elección de Diego (Martínez) como entrenador”, matiza Roberto, que considera que “es un grandísimo técnico que creo que ha sabido marcar la pauta durante toda la temporada”.

“Hay altibajos durante una temporada, y creo que el Granada ha tenido, como todos los equipos, algún que otro bache, pero ha sido menor, y eso es una gran labor de Diego Martínez, de sus ayudantes y de la dirección deportiva”, añade el entrenador de porteros del Lugo, que destaca, además, la importancia de “hacer un bloque deportivo y humano”. Asegura que “yo veo calidad humana dentro del vestuario” y afirma que, en este sentido, el equipo “es bastante similar” al que logró el ascenso con él en la meta. “Creo que este año el vestuario del Granada vuelve a ser una familia, igual que la que teníamos nosotros en nuestro ascenso”, sentencia.

El de Chantada, cuestionado sobre el encuentro de Albacete, confirma que “estuve viéndolo” y que lo pasó mal. “Hay que sufrir”, asegura a GranadaDigital, para explicar más tarde que “era un partido que, para mí, marcaría el camino del ascenso”. “Hay que intentar conseguirlo a la primera, porque, en el fútbol, las cosas se pueden complicar”, indica Roberto, que hace especial hincapié en que “no hay que dejar pasar oportunidades”.

De no conseguir el ascenso por la vía rápida, siempre queda el playoff, aunque “personalmente, creo que sería un golpe grande no conseguir una victoria en las tres jornadas que quedan”. Esto, además, complicaría la promoción, según el exrojiblanco, pues “los equipos que lleguen a la ‘liguilla’ en línea descendente, tendrán más problemas”.

“La promoción no perdona, son 180 minutos y cada 90 se puede ganar o perder una eliminatoria”, destaca, tras lo que subraya que “el equipo que no se meta en ascenso directo va a pasar serios problemas porque iría en esa decadencia y hay conjuntos que llegan fuertes”. No obstante, insiste en que “el Granada tiene una oportunidad increíble en estos tres partidos y, si puede ser esta jornada, en casa y con todos los aficionados, sería histórico”.

Como héroe del último ascenso, así como de las últimas permanencias en Primera División, Roberto recuerda que los días previos a los duelos decisivos “se viven de forma intensa”. “Se está esperando siempre que llegue ese partido, pero los jugadores están tranquilos”, rememora, explicando además que “se confía plenamente en lo que se está haciendo, en el trabajo de todo el año”. El que fuese portero del Granada CF asegura que “no hay que pensar en la importancia del partido, sino que hay que afrontarlo como uno más, aunque sabiendo que no se puede dejar pasar ninguna posibilidad”.

En esta campaña, Rui Silva se ha apoderado de la portería rojiblanca, un portero que, según Roberto, “ha sido de los más de terminantes de la categoría”. El exrojiblanco piensa que “ha estado a un grandísimo nivel” y subraya que “la temporada pasada ya prometía mucho, pero le faltaba tener esa continuidad que este año ha tenido”. “Tanto él como la faceta defensiva en general del Granada es lo que le ha dado al equipo ese poso durante todo el año”, asegura desde la distancia, destacando, como rival de los nazaríes durante la temporada, que “cuando se adelanta en el marcador es muy difícil derrotarle”.

En el ascenso del que él fue partícipe, Ighalo fue el encargado de anotar el gol decisivo, en Elche, y en este considera que “puede ser Adrián Ramos”. “Es un jugador que me encanta”, asegura, destacando que “en momentos puntuales, ha estado a muy buen nivel”. No obstante, también señala a Germán, pues “es un líder en el aspecto defensivo y a balón parado”. “Si tengo que apostar, lo haría por Germán o Ramos”, sentencia.

No vaticina, en cambio, un resultado para el encuentro de esta tarde, aunque destaca que “lo único que deseo es que el Granada ascienda a Primera División”. “Personalmente, me alegraría mucho ver Los Cármenes abarrotado de gente, que haya invasión”, confiesa, destacando que “yo, desde la distancia, sería una de las personas que estaría muy feliz de poder ver otra vez al equipo en Primera División”, tras lo que indica que “espero que algún día podamos reencontrarnos”.