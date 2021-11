Robert Moreno: "También debemos mantener la calma cuando las cosas van bien"

Robert Moreno ha atendido este viernes a los medios de comunicación justo antes del último entrenamiento del conjunto rojiblanco antes de partir a Barcelona para medirse este sábado al Espanyol. El técnico del Granada CF ha lamentado la lesión de Luis Milla, pero aun así confía en el buen rendimiento del resto de sus jugadores.

Cómo ha ido la semana: Debemos mantener la calma cuando las cosas van mal y también cuando van bien. Aún quedan muchos tiempo por jugar. la distancia de puntos con el descenso es mínima, debemos seguir sumando todos los puntos posibles para que el equipo se salve lo antes posible.

Luis Milla: No sé cuanto tiempo estará fuera. Dependerá de la evolución, esperamos tenerlo lo antes posible. Ya veremos para Madrid y Athletic.

Espanyol: Tenemos que hacer un partido perfecto. Está para luchar por cosas por encima de las nuestras. Vicente Moreno ha creado un equipo sólido y más en su casa, en la que perdió el Madrid. La parte positiva es que a nosotros nadie nos ha ganado sobrados.

Raúl de Tomás: Cuando estuve de seleccionador lo estuve siguiendo. Lo que pase ahora no opino.

Dibujo: Llevamos unas cuantas jornadas con esa variante. Cuando llegas a un equipo nuevo se necesita un proceso de adaptación. Creemos que hemos conseguido encontrar el punto justo para sacar el mejor rendimiento con el 4-4-2.

Rochina: Está bien, hemos sido cautos porque tuvo un partido muy exigente, en el que corrió más de once kilómetros.

Lesionados: Las circunstancias dan igual. Afronto la situación con los que tengo y lo que es seguro es que van a jugar once. Max parece que lo tendremos de vuelta para el Madrid y Eteki parece que también estará pronto. Domingos para Bilbao podrá estar entrenando con el grupo según las previsiones.

Más puntos fuera: El equipo compite en todas partes. Competimos igual de bien fuera que en casa. Es cierto que en Los Cármenes tenemos las derrotas de Real Sociedad y Betis, que son equipos que están muy arriba. Es una situación circunstancial. Si me das a elegir, prefiero jugar en casa.

Partido de pretemporada: Ha cambiado todo desde entonces. Eran todo pruebas en aquel partido y sin la tensión propia de la competición. Ellos en cuanto a juego siguen siendo muy parecido a lo que vimos. Nosotros hemos evolucionado algo desde aquel momento.

Yangel Herrera: No ha jugado mucho por la situación que tenía. Que os voya a contar de Yangel que no podáis contar a mi. El verano hablamos con él un par de veces para traerle pero no se pudo. A partir de pasado mañana le dedico toda la suerte del mundo.

Visita al Espanyol: Sí, fui abonado. Ochenta mil pesetas me costó el abono. Siempre es un equipo que me ha caído bien y quería ver fútbol de Primera División.