Robert Moreno: "Seguimos generando más y somos más protagonistas"

Robert Moreno reconoció que el equipo tuvo algunas lagunas en el último tramo de la primera parte y asegura que el resultado es excesivo. El técnico del Granada CF cree que el balance de los dos partidos disputados fuera de casa es bastante positivo.

Partido: Evidentemente el empate hubiese sido lo más justo, pero al final no hemos hecho ni un gol. Es una forma digna de perder. Incluso en esta derrota se puede ver el crecimiento del equipo. Estamos generando más ocasiones y siendo más protagonistas con el balón. Hoy desgraciadamente la acción de estrategia les ha salido muy bien y la calidad de Raúl de Tomás nos ha condenado en una primera parte bastante igualada. Que no hayamos marcado al menos un gol hoy es fútbol, es el componente de suerte que a veces necesitas y hoy no hemos tenido.

¿Iría Raúl de Tomás en su Selección?: Os vais a quedar con esa duda. No respondo a esas preguntas.

Quinto cambio: Sí que tenía el cambio preparado. Tenía a Butzke y Puertas calentando y estábamos evaluando lo que pasaba. Si metíamos el gol iba a meter a Adri, para terminar con un delantero más. Si no lo conseguíamos, pues quedaba la opción de Puertas. Al final no lo he querido meter porque veía que el equipo creaba ocasiones y llegaba bastante.

Butzke: Si está aquí es porque se lo merece y tiene la capacidad para poder ayudarnos.

Balance de las salidas: No considero un rival directo al Espanyol. Por presupuesto y plantilla creo que están en otro grupo diferente al nuestro. La valoración en general es positiva por el crecimiento en el juego. Es cierto que luego recibimos al Madrid en casa y estoy seguro que podemos ganarle. Es cierto que el último partido es el que te marca el estado de ánimo, pero no el de las sensaciones del equipo. Nos vienen muy bien estos quince días, porque teníamos muchos jugadores tocados.