Robert Moreno: "El triunfo es una liberación para los jugadores"

El Granada CF ha sumado el primer triunfo del curso con un gol de Rubén Rochina. Robert Moreno ha celebrado el trabajo de sus jugadores y calificado el triunfo de liberador para todos ellos.

Cambio de dinámica: "No sabía que se me había criticado. Esta es una victoria emotiva, pero no por mí. Lo estoy por la afición, el club, los jugadores, por vosotros y por todos los que son del Granada. Creo que hemos tenido días en los que hemos merecido más. Es importante para cambiar la dinámica, pero queda mucho aún".

Detalles claves: "Hemos anulado a un gran equipo que hace grandes ocasiones. Hemos estado muy serios a nivel defensivos, pendientes de los cambios de orientación y los movimientos profundo que tiene. Los chicos han sabido adaptarse cuando han cambiado el sistema. Hemos tenido un 100% de efectividad en los lanzamientos a portería. Los jugadores tenían muchas ganas de llegar al partido y demostrar el buen trabajo que se ha estado haciendo. Es maravilloso contar con el público, que te aporreen el autobús cuando llegan y que canten cuando hay peores momentos".

Temor en los minutos finales: "Estaba muy concentrado en qué cambios hacer en los últimos minutos. Max y Milla bajan la intensidad, el peligro llegaba a través del Papu y hubo que hacer cambios".

Parón: "El parón tras ganar creo que es bueno para irnos felices y contentos. También estaremos a la espera de saber su jugamos el partido ante el Atlético de Madrid. Debemos seguir trabajando y sumando para aumentar la competencia entre jugadores".

¿Diferencias en el planteamiento?: "Hemos hecho el mismo trabajo que para otros partidos. El otro día hicimos una barbacoa, pero nada especial. Hemos trabajado de la misma manera, porque estábamos en el buen camino. Yo acepto que voy a recibir críticas, pero eso no tiene que modificar mi trabajo. Estoy muy tranquilo por mi situación".

Máxima tensión: "Yo sobre Julen no voy a comentar nada, porque le admiro mucho. Con Acuña no ha pasado nada, es la tensión normal de un partido".

El Granada que él quiere: "Me cuesta, sobre todo sin ver el partido en profundidad. Hemos dado un paso adelante con balón. Hemos sido capaces de mover al Sevilla y hemos hecho una gran presión alta a un equipo al que es muy complicada hacerla".

Primera Victoria: "Los jugadores estaban encantados y muy liberados de haber conseguido la primera victoria. Eso es lo más importante que tiene y lo que más valor nos da".

Domingos y Montoro: "Ángel estaba haciendo un buen partido y me ha dicho que se le ha endurecido la zona del sóleo. Domingos tuvo un golpe en el brazo y no le permite tener movilidad. Él ha hecho el esfuerzo, pero no tenía sentido que jugara. Irá con su selección porque querrán evaluarlo".

Isma Ruiz: "Es un jugador que me gusta mucho. Es mejor meter a los jóvenes cuando las cosas van bien. Está entrenando a un nivel altísimo. Esta semana nos han ayudado en los entrenamientos algunos de los jugadores del filial y estamos muy contentos".

Víctor Díaz: "La decisión ha sido futbolística. Creo que necesitábamos sus características. La palabra capitán en el diccionario debería aparecer Víctor Díaz".