Robert Moreno: “Lo más fácil sería no venir tras lo bien que lo ha hecho Diego, pero me van los retos”

En nuevo entrenador del Granada CF, Robert Moreno, ha sido presentado hoy en el césped del Nuevo Estadio de Los Cármenes. Fue oficializado a las 12 de la mañana y una hora después, sus primeras palabras como técnico nazarí.

Primeras palabras

“Ayer fiche por el Granada y el vacunaron, así que no olvidaré ese día. El Granada lleva haciendo las cosas muy buen mucho tiempo. Tengo ganas de ponerme a trabajar y seguir creciendo”.

Legado de Diego

“No intimida. La escala tiene que ser ascendente. Hay que agradecerle lo que ha hecho pero esto no se puede terminar aquí. Lo más fácil sería no venir tras lo bien que ha hecho Diego, pero me van los retos”.

Motivación

“El proyecto me parece muy atractivo. Buscaba un proyecto serio. Se pueden encontrar paralelismos entre mi crecimiento y el del Granada. Para mi era muy importante saber con quién iba a trabajar y no firmé hasta que no conocí la llegada de Pep. Debemos conseguir la continuación del Granada creciendo en Europa”.

Modelo de juego

“Yo he pisado la tierra y he tenido equipos de todo tipo. Dominantes y no dominantes. El estilo de juego que me gusta es el que domina la posesión, pero hay cosas para pulir en este Granada. Hay una gran plantilla y grupo de trabajo. Mi modelo es ganar”.

Salidas

“Está claro que quiero jugadores comprometidos. He visto lo que se ha publicado en los medios pero el club me dice que no hay nada. Aun así, hablaré con los jugadores que tengan dudas para convencerles de que este es un proyecto ganador y que le debemos a la afición estar en el estadio en un año de Europa. Pero, si no están seguros de que quieren estar, lo mejor es que salgan”.

Cantera

“El componente emocional de ir creciendo es esencial. Yo me fío de al meritocracia, ni me fijo en edad ni en nombre. Ni yo me relajo ni los jóvenes tampoco. Se por experiencia propia que tras un éxito grande la gente se suele relajar y eso es algo que no voy a permitir. “Hay jugadores importantes en el filial, pero no voy a decir nombres. Me reuní con Pep Boada ya para ir hablando sobre el modelo”.

Cuerpo técnico

“Dani Guindos y Carlos Martínez. Nacho Torres viene de Sevilla unos cuantos años”.

Objetivos

“Mi expectativas son altas. El proyecto es consolidarse en Primera División y aumentar lo que ha hecho Diego. Mi principal objetivo es ganar partidos, que es lo que da prestigio”.

Molina y Soldado

“Le saco cuatro o cinco años a Jorge. Analizas los números del año de ambos y es un lujo tenerlos. Nunca dirías que tienen esa edad, por eso nunca me fijo en la edad”.

Kenedy

“Le conozco desde el Chelsea, pero hablar sobre alguien que no está en el equipo no creo que sea lo idóneo. Va a ser un mercado lento”.

La portería

Prefiero hablar primero con el -en referencia a Aarón-. Es ahora mismo nuestro portero principal y si hay algún cambio el será el primero en enterarse. Prefiero que mis actos hablen por mi mismo”.

Declaraciones de Patricia Rodríguez y Pep Boada

La consejera y directora general del Granada CF, Patricia Rodríguez, en su bienvenida, ha declarado que “Robert Moreno tiene una experiencia dilatada. Lleva entrenando desde los 14 años. Fue quien consiguió clasificar a la selección con nueve partidos invicto a la Eurocopa”. Además, ha tenido palabras de bienvenida el nuevo director, Pep Boada. “Robert nos aportará trabajo humildad y cultura del esfuerzo. Vamos a empezar ya a preparar el primer partido para ganarlo. Es una persona que nos aporta mucha ilusión”.