El Teatro Alhambra de Granada, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, pone en escena la obra ‘Electra’, dirigida por Fernanda Orazi los días 8 y 9 de marzo, a las 21:00 horas.

Es la primera incursión de la directora en un texto ajeno, tras más de treinta años de trayectoria en los que ha colaborado con Pablo Remón y Pablo Messiez, entre otros. El espectáculo ha sido incluido en la lista de los 10 mejores espectáculos de 2023 por diversos medios y ha sido finalista en la categoría de Mejor Elenco Teatral en los Premios Godot 2023.

Fiel al texto de Sófocles, pero mucho más juguetona, la directora cuenta que la obra se fue construyendo durante los ensayos con los actores, en un proceso creativo “sin voluntad de romper o modernizar el clásico, sino de hacer que suceda”.

La obra, que se acaba de estrenar en el Teatro de la Abadía, cuenta sobre las tablas con Juan Paños, Carmen Angulo, Javier Ballesteros y Leticia Etala. Con ellos, y a través de distintos talleres de entrenamiento para actores que dirige Orazi, se ha ido conformando esta pieza clásica revisada y actualizada desde la contemporaneidad. En ella, Orazi coloca su necesidad de desafío y de llevar a escena algo que parece “inactuable”, explica, “porque no podía imaginar cómo se actúa eso, cómo hacer actuable una tragedia como esta hoy, ahora”.

“Me gusta pensar que es más bien un ir hacia los clásicos grecolatinos o un dejarlo venir a nosotros que un “volver”. Volver quiere decir que ya estuvimos allí y por lo tanto que eso “ya lo conocemos”, y no es así en nuestro caso”, cuenta Orazi sobre el proyecto. “Tal vez lo clásico de un clásico sea esa capacidad de donación de experiencia siempre nueva y otra en la medida en que no nos relacionemos con él como algo ya conocido. Da igual de qué clásico estemos hablando, lo que no da igual es si nuestra intención es conquistarlo con nuestros prejuicios o conocerlo”.

El ciclo troyano de la saga de los Átridas cuenta como Agamenón, rey de los aqueos y hermano de Menelao - el esposo de Helena, la bella con la que se fuga Paris - ha sacrificado a los dioses a su hija Ifigenia para lograr vientos favorables para sus naves.

Una vez acabada la guerra - ya sabéis, Ulises, el caballo de madera, la ciudad arrasada - Agamenón vuelve a Micenas. Pero Clitemnestra no perdona el sacrificio de su hija y asesina al marido. Aquí arranca nuestra tragedia: Electra, hija del rey asesinado, no perdona a la madre, convertida en nueva reina junto a su cómplice Egisto, y espera la llegada de Orestes, su hermano, huido de pequeño. El príncipe, ya un hombre, regresará y se consumará el ciclo de venganza.