Resumen semanal | Y después de la calima... ¡Un trueno, otra subida de precios y hasta un guantazo en los Oscar!

Las bromas que abundaban en las redes sociales referentes a la maldición que parecía haberse cernido sobre los años 2020 y 2021 se quedaron cortas a tenor de lo visto en los tres meses transcurridos de 2022. Después de la pandemia, el confinamiento, los terremotos, Filomena, la ola de calor o el volcán todavía quedaba la invasión rusa de Ucrania; una escalada de precios sin precedente; una tormenta de arena; un inusual mal tiempo a las puertas de abril, con aguaceros y truenos inesperados incluidos, y hasta un guantazo de los de toda la vida en la gala de los Oscar. Y la pregunta que se hacen muchos es si cuando pase todo esto vendrán las siete plagas bíblicas o si, por el contrario, estamos en el epílogo de este periodo de fatalidades.

De momento, parece que toca conformarse con lo bueno, que no es mucho. Por ejemplo, la aprobación por parte de la Diputación de una partida de 900.000 euros para limpiar las fachadas a las que la calima les quitó el blanco. Se podrán acoger todos los municipios de Granada con más de 50.000 habitantes y la medida está fundamentada, principalmente, en la preservación del turismo de pueblos blancos para periodos vacacionales como la Semana Santa, cuando se espera que se creen unos 1.100 contratos en la provincia. Y para muestra, un botón. Uno de esos lugares que concita postales donde el blanco predomina es Salobreña, que como parte de su apuesta por atraer visitantes será el punto de partida de la primera Vuelta a Andalucía femenina.

Desde luego que quien no se consuela es porque no quiere. Y si no que se lo digan a los millones de conductores que desde este viernes experimentarán una rebaja en el precio del combustible de... ¡20 céntimos! Y eso si es que las gasolineras no aprovechan el tirón para subir el importe aún más. ¡Chiquillo, lo que van a ahorrar los ciudadanos con medidas como esta o la del tradicional cambio de hora! De momento, el diésel ha experimentado esta semana un encarecimiento histórico que lo ha situado por primera vez por encima de la gasolina. Y todo eso, claro, se ha dejado notar en el IPC, que vuelve a dispararse este mes. Por todo lo anterior, algunos transportistas siguen manifestándose, aunque ahora lo hagan a pie por las calles de Granada y no al volante.

¿Algo más? Pues sí. Y es que el miércoles un enorme trueno encogía el corazón de los granadinos. El rayo cayó en el centro y apagó varios semáforos de esta zona de la capital y otros barrios como La Chana. La previsión es que el frío y las lluvias continúen, al menos, hasta el próximo lunes por la entrada de una nueva borrasca a la que han llamado Ciril y que provocará "un frío inusual para esta época y nevadas desde los 200 metros". Ya saben lo que dice el refrán: En abril, aguas Ciril... ¿O no era así?

Abril también será el mes en el que Álvaro de Luna iniciará en la Sala El Tren su nueva gira. La fiesta, a buen seguro, se extenderá hasta altas horas de la madrugada. Pero si usted no va y es de los que se cree mejores por aprovechar las mañanas, no se venga arriba ni se vaya a creer que por mucho madrugar amanece más temprano. El Covid, por ejemplo, que parece de otro tiempo, sigue aquí aunque en Andalucía ya no tengan que hacer cuarentena ni algunos positivos y los laboratorios de la farmacéutica Bidafarma hayan recibido las primeras dosis del antiviral Paxlovid de Pfizer.

Hasta aquí el bloque dedicado a los problemas coyunturales. Hablemos ahora de uno de los de siempre, que no por llevar casi tres lustros ahí coleando debe tener más importancia. Sí, cómo no, nos referimos a los cortes de luz. En los nueve meses que separan abril de 2020 y enero de 2021, los vecinos de la zona Norte estuvieron casi 4.000 horas sin luz. Es uno de los principales datos extraídos aparte del informe elaborado por la Oficina del Defensor de la Ciudadanía. Seguro que si alguien siguiera el ejemplo de RTVE –que esta semana ha consultado a los granadinos sobre qué tipo de ente público quieren– y le preguntara por su modelo de ciudad, acabar con este problema estaría incluido en el mismo.

También en la capital dos entidades han denunciado la elaboración de informes falsos en dos importantes obras en la Alhambra y el Albayzín. Hay otras obras que parecen mejor encaminadas como la de la mejora del enlace a Vegas del Genil y Cúllar Vega desde la Segunda Circunvalación y hasta la de las canalizaciones de la presa de Rules. ¡Quién lo iba a decir! Luego está la ampliación del Metro, que, aunque no presenta novedades más allá de lo ya sabido, siempre tiene una buena escudera en Marifrán Carazo. Aunque a Dios lo que es de Dios, la consejera sí que anunció los detalles de la pasarela peatonal que permitirá a los granadinos cruzar andando desde el PTS al Centro Comercial Nevada, sin necesidad de tomar el suburbano o el coche.

En deportes, aunque esta semana no ha habido Liga en Primera División, el central rojiblanco Domingos Duarte analizó el reto de la permanencia del Granada CF. La foto que ilustra la entrevista de Jero Camero es sintomática del chaparrón que el equipo, y particularmente la línea defensiva, está aguantando en el presente curso. Pero no todo han sido malas noticias. El club ha confirmado la renovación de Víctor Díaz hasta 2023, mientras que el primer equipo aprovechaba el parón para endosarle una manita al Real Jaén en La Victoria en el partido del centenario de la ahora maltrecha entidad del Santo Reino. Y este viernes se ha cumplido otro aniversario redondo, en este caso el 50 aniversario de la leyenda del matagigantes que arrasó a los grandes en abril del año 1972. El que también está cerca de hacer historia es el Covirán Granada, líder de la LEB Oro. Perdió el viernes en Lleida, viendo cortada así una racha de ocho triunfos consecutivos, pero apalizó el martes al Melilla en casa en un encuentro adelantado por la disputa de la final de la Copa Princesa, que le medirá este domingo al Estudiantes en el WiZink Center de Madrid.

Además, en Granada hemos hablado esta semana de igualdad. Por ejemplo, de quienes sufren trastorno bipolar, o de la que todavía no percibe el colectivo trans. Lamentablemente, también hemos tenido que lamentar el crimen cometido por un adulto contra su padre, al que golpeó mortalmente con un pico en Albolote. El presunto parricida ya ha sido detenido. Aunque a mucho les pique, la igualdad es un valor que al igual que muchos otros como la tolerancia o la educación sirven para evitar estos funestos desenlaces en conflictos de diversa índole. A ver si a algunos se les mete en la cabeza de una vez.