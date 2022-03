Radiografía de los cortes de luz en la zona Norte: casi 4.000 horas sin suministro

El 15% de las quejas presentadas por los granadinos en 2021 al Defensor del Ciudadano estaban directamente relacionadas con los cortes de luz, dato que ha quedado reflejado en el Informe Anual de la Oficina del Defensor. Esta lacra social continúa afectado día tras día a la vida de cientos de ciudadanos que ven impotentes cómo la ausencia de suministro eléctrico condiciona su vida y los pone en un claro peligro. Conocidas son ya las historias de varios vecinos, en especial de la zona Norte que cuentan las auténticas peripecias que tienen que hacer para sobrevivir en estas condiciones.

A raíz del informe elaborado por la Oficina del Defensor se puede hacer una radiografía más o menos detallada de la realidad de los cortes de luz. Aun así, hay que tener en cuenta que los datos presentados son una mínima parte del problema ya que no todos los ciudadanos denuncian estos cortes de suministros al Defensor del Ciudadano. Como bien se explica en el texto, las cifras recabadas provienen de distintas fuentes entre las que se encuentra la propia oficina, la ONG Diálogo y Acción y la Asociación Pro Derechos Humanos.

En primer lugar, para no estigmatizar esta lacra social, el informe arroja que un 74% de los granadinos que sufren estos cortes de luz están al corriente de pago; el 24% se encuentra en una situación de pobreza energética y solo un 2% corresponde al apartado de “Otros usos”. Esto es importante destacarlo ya que es de sobra conocido el problema que existe con las plantaciones ilegales de marihuana en determinadas zonas y con los enganches ilegales. De hecho, el pasado 10 de marzo, la Guardia Civil llevó acabo una operación en la que se descubrieron un total de 31 pisos en la zona Norte, concretamente en la calle Julio Moreno Dávila, que estaban conectados al suministro de forma irregular.

Según los datos recogidos por la Asociación Pro Derechos Humanos y que recoge el informe de la Oficina del Defensor, de abril de 2020 a enero de 2021 se produjeron un total de 735 cortes de luz en la zona Norte, aunque se estima que la cifra es infinitamente superior, llegando a rondar las 2.000 incidencias. Esto supondría que durante 157 días (3.774 horas), los vecinos de este barrio de Granada tuvieron que vivir sin suministro eléctrico. Estas cifras fueron recogidas por la web nomascortesgranada.org y, como se especifica en el documento, tan solo refleja un 35% de los cortes producidos, por lo que la realidad de esta lacra es mucho mayor de la que muestran estas cifras.

Uno de los datos más aterradores si se piensa en las personas que viven día tras día esta ausencia de luz que condiciona todas las actividades de la vida cotidiana es que el 15% de los cortes duran más de 10 horas y en 62 casos, la pérdida del suministro eléctrico se prolongó por más de 20 horas.

La zona Norte cuenta con 52 calles donde se producen cortes de luz

Pasando a la radiografía geográfica de los cortes de luz, la zona Norte es, de lejos, la más afectada. Aun así, este problema se extiende por toda la provincia, viéndose también afectadas zonas como Haza Grande, el Albaycín, Fargue, La Chana o el Zaídin. A estos barrios hay que añadir Pinos Puente, zona donde los cortes de suministro eléctrico también son habituales y, desde el pasado 5 de marzo, más de 60 familias están sufriendo cortes de luz y agua.

Centrándose en la zona Norte, un total de 52 calles han registrado incidencias en el suministro eléctrico en el periodo de abril de 2020 a enero de 2021. La calle Molino Nuevo es la más afectada con un total de 129 cortes, seguida de Doña María Manuela con 92, Pasaje de Teba con 82 y Rey Badis con 60. Precisamente, en esta última, el pasado 24 de marzo la Policía Nacional descubrió 80 pisos con enganches ilegales, uno de los principales factores por los que se producen estos cortes de luz. Esta es solo una mínima parte, ya que no se tienen todos los datos, de la grave y dura realidad que viven cientos de granadinos y aunque tanto desde la Oficina del Defensor como por parte de varias instituciones se está tratando de acabar con este problema, la realidad es que seguramente en estos momentos, decenas de familias no puedan ni calentar su comida porque no tienen luz.