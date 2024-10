La lesión de Laprovittola marca una jornada de finales de infarto y un líder en solitario

Jornada de aspectos positivos y negativos para el Covirán Granada. La derrota ante La Laguna Tenerife hace que los rojinegros se mantengan en la zona baja de la tabla, eso sí, sin tocar las plazas que marcan el descenso a la Primera FEB (antigua LEB Oro).

Las dos últimas posiciones las protagonizan Bàsquet Girona e Hiopos Lleida. Ambos equipos ostentan una sola victoria y tres derrotas, pero las sensaciones son completamente dispares. Los de Fotis Katsikaris han sumado su segunda derrota consecutiva, este fin de semana ante el Real Madrid por 95 a 67. Nueva derrota abultada que puede pasar factura en los gerundenses. Mientras, en el Barris Nord seguro siguen de celebración al haber sumado este pasado domingo su primer triunfo en ACB tras vencer a Baxi Manresa en un competidísimo encuentro que acabó con el 83 a 81 en el luminoso.

Aunque la victoria de los de Gerard Encuentra no beneficie al Covirán sí lo hace la derrota de Leyma Coruña que, aunque fue un digno rival para el líder de la ACB, no pudo obrar el milagro. Así, Unicaja queda como líder en solitario de la Liga Endesa con pleno de victorias tras vencer este pasado sábado por 83 a 90. Le competía el liderato un Barcelona que sumó su primera derrota de la temporada al caer ante Baskonia por 89 a 93, una victoria de los vascos que no se daba desde 2020.

Sumó también Río Breogán que venció a un Joventut (70 a 76) en horas muy bajas y que solo suma un triunfo en las primeras cuatro semanas de competición. Por el momento son seis los equipos que cuentan con una única victoria. Posibles rivales directos como MoraBanc Andorra o Casademont Zaragoza ya han dado un paso adelante, aunque ambos cayeron este pasado fin de semana en sus respectivos encuentros ante Valencia Basket (89-88) y UCAM Murcia (88-74). Por último, Bilbao Basket también sucumbió a un Gran Canaria (80-67) que no quería repetir la mala imagen de la Jornada 3 ante Manresa.

La cuarta jornada de la ACB dejó actuaciones estelares e inesperadas como la de Fran Guerra ante Covirán con 24 puntos, 8 rebotes y 30 de valoración. También la canasta ganadora de Jean Montero y finales de infarto en el Palau, la Fonteta o el Barris Nord. La parte negativa recae en Nico Laprovittola. El base argentino tuvo que salir del partido por una lesión en la rodilla. Las sensaciones no eran positivas y este lunes se ha confirmado lo peor. Lapro sufre una rotura en el ligamento cruzado anterior y una lesión del menisco externo de la rodilla derecha que lo llevará a pasar por quirófano en los próximos días. Una vez operado se conocerá el tiempo de baja.