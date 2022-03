Domingos Duarte: "Primero hay que conseguir lo básico para pensar en cosas extraordinarias"

Domingos Duarte (Cascais, 10 marzo 1995) no está teniendo su mejor campaña. Una larga lesión en el hombro, que le mantuvo apartado de los terrenos de juego varios meses, ha cortado un crecimiento que le llevó a debutar con la Selección de Portugal. Ahora, tras el fin de la mala racha del equipo, evalúa el cambio de dinámica, la llegada de Rubén Torrecilla o los errores que se pudieron cometer a principio de temporada.

Pregunta: Está siendo una temporada complicada para usted, sobre todo teniendo en cuenta que viene de los dos mejores años de su carrera. La lesión, las críticas por su rendimiento... ¿Cómo le está afectando todo?

R: "Que te critiquen al final es normal. Las expectativas que se generan sobre mi están basadas en los años pasados. Me ha tocado vivir un momento más complicado con la lesión, tenía muchas dudas sobre muchas cosas en su momento. Al final todo es un proceso y la críticas son parte del fútbol. Digan lo que digan al final lo que tienes que hacer es creer en ti y seguir trabajando para que las cosas vuelvan a al normalidad".

P: ¿Cómo fue el proceso de recuperación de una lesión tan complicada, sobre todo la afectación nerviosa?

R: "Eso último fue lo más complicado. La afectación nerviosa que tuve es un problema que tarda entre tres y seis meses y al final no sabes muy bien cuándo vas a recuperarte. Hemos podido tirar para adelante más rápido de lo esperado. Ahora las cosas están en una línea ascendente, como el equipo y estoy muy contento con todo. También tengo que dar las gracias al cuerpo médico que también tiene parte de responsabilidad en esto".

P: Justo habla de la línea ascendente del equipo. ¿Cómo se fraguó este triunfo ante el Alavés, teniendo en cuenta lo que costaba ganar fuera?

R: "Necesitábamos ganar ya. Daba igual en casa o fuera. Hemos roto la barrera y estamos contentos por ello, pero sabemos que eso sirve de poco si ahora ante el Rayo no damos otro puñetazo encima de la mesa y cogemos los tres puntos para nuestra saca. Al final, de lo que se trata cuando se está en una situación menos buena es de sacar el mayor número de puntos posibles y es lo que trataremos de hacer".

P: ¿El parón de selecciones le viene bien al equipo para asimilar el triunfo o hubiera preferido seguir jugando?

R: "Yo no voy por dinámicas. Cada partido es un mundo diferente y ahora el parón lo tendremos que afrontar como una oportunidad para entrenar con el míster. Aunque no sea alguien totalmente nuevo en el club, también necesitamos seguir asimilando los conceptos y saber qué debemos hacer cada uno en los partidos. Al final el partido del Rayo se va a jugar, da igual cuándo y lo que tenemos que hacer es ganar.

P: Rubén Torrecilla, ya lo menciona, parece que ha llegado con la idea firme de usar tres centrales. ¿Se siente a gusto en ese sistema?

R: "Sí. Ya habíamos jugado también con Diego en ese sistema. Yo me siento cómodo en cualquier sistema que tengamos que jugar. Mi única intención es ayudar al equipo. Me adapto a la formación que sea. Lo que quiero es jugar y estar ahí.

P: ¿Cómo fueron los últimos días con Robert Moreno? ¿Se esperaban que se tuviera que marchar?

R: "Sabíamos que era una situación difícil y complicada, pero nosotros creíamos en lo que decía el míster. Lo cierto es que los resultados no estaban saliendo y había que cambiar algo. La entidad decidió cambiar y al final son cosas que siempre cuestan, tanto para ellos como para nosotros. Se crea una relación con las personas y finalizarlo siempre cuesta. Ahora lo importante es que está Rubén Torrecilla y que las cosas están saliendo mejor. Debemos seguir en esta línea, porque al final los valores de este club son la intensidad y la lucha, que es lo que transmite este míster".

P: ¿Ha notado mucho cambio en la forma de llevar los entrenamientos estas dos semanas?

R: "Son entrenadores diferentes. Al final la dinámica que llevábamos con Robert era mala por los resultados y eso hace todo más difícil, aunque tu creas en lo que haces. La verdad es que los cambios muchas veces viene bien, no solo por el hecho de ser un míster nuevo, porque algo tendría que cambiar ya. Se ha decidido por cambiar esa parte y nosotros estamos para jugar con el míster que sea".

P: ¿Me podría definir la conexión que hay entre Rubén Torrecilla y Diego Mainz?

R: "Diego lleva la parte de balón parado y a mi me ha ayudado mucho. Es uno de los mejores centrales que ha pasado por aquí y siempre tiene una palabra amiga. Siempre se han acercado, tanto uno como otro, a mi cuando estaba siendo más complicado para decirme que lo que faltaba solo era tiempo, que venía de una lesión y que siguiera confiando. Con el equipo al final ha pasado lo mismo. Han llegado, han impuesto sus métodos, el equipo lo ha asimilado bien. Una de las jugadas que habíamos propuesto para el partido salió muy bien (el gol de Escudero ante el Alavés). Ya tocaba marcar un gol diferente, con una jugada que habíamos entrenado en el día a día. Esto puede ser un punto de inflexión de cara al futuro".

P: Al fin parece que el balón parado se recupera para el Granada, que es una de las armas que tenía el club en otras temporadas.

R: "Sin duda. Era uno de los puntos más fuertes que teníamos. Recuperar eso nos viene bien, porque muchos de los partidos en primera división se deciden en detalles. Un córner, una falta o lo que sea te puede hacer quedarte con los tres puntos y conseguir la permanencia o no".

P: Está claro ya que la permanencia es el objetivo del club. ¿Cree que hubo personas que elevaron demasiado las expectativas hablando de Europa al principio de la temporada?

R: "Ya... mejor no decir lo que pienso. Creo que son momentos y al final la gente quería que el club llegara de nuevo a un hecho histórico. ¿Se puede repetir lo que se consiguió? Está claro que sí, pero creo que las expectativa no hay que crearla. Solo tenemos que ir partido a partido, porque al final el Granada sí que es un club top, pero que se marca por los valores que tienen. Primero hay que conseguir lo básico y luego ir a por cosas que son extraordinarias. ¿Lo hemos hecho antes? Sí. ¿Es fácil conseguirlo otra vez? No. ¿Pero se puede conseguir? Sí".

P: ¿Cómo se siente dentro del club, renovará con el Granada?

R: "Eso mejor preguntarle al club. Son cosas en las que yo no me enfoco mucho. Lo importante es que consigamos el objetivo que todos nos hemos propuestos. Me parece esto más importante que mi renovación o no renovación".

P: ¿Y qué opinión tiene de la afición, que pese a la mala racha no ha dejado de llenar el estadio y haceros recibimientos?

R: "Necesitamos que sigan con nosotros. Está claro que agradecemos todo lo que han hecho y en los malos momentos se han acordado del equipo que éramos. Son casi los mismos que hace dos años fuimos a Europa. El fútbol se olvida rápido de las cosas. Los que critican también tienen que pensar también de lo que va el fútbol porque no son dos días lo que llevamos jugando a esto. Solo porque cojas una mala racha no significa que el equipo esté mal y yo creo que la afición del Granada ha sabido muy bien el momento en el que estábamos y que teníamos que tirar para el frente".