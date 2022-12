Resumen semanal | El fiasco de Granada como sede de la Aesia, el de España en el Mundial y el del Covirán contra el colista

La semana del puente de diciembre, o no, porque puente como tal no ha habido, ha estado marcada en Granada por el fiasco que se ha llevado la capital con su candidatura a albergar la sede de la futura Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia). Granada se ha quedado sin poder ser la sede de la Aesia ya que el Consejo de Ministros escogió el pasado lunes a la ciudad de A Coruña. Una decisión que ha sentado como un jarro de agua fría en Granada, como también fue la eliminación de España en el Mundial en octavos de final en la tanda de penaltis contra Marruecos o la derrota del Covirán Granada en el Palacio de Deportes contra el colista, el Real Betis, en la prórroga.

La reacción del alcalde de Granada, Paco Cuenca, tras conocerse que sería finalmente A Coruña quien va a albergar la sede de la Aesia no tardó en llegar. Cuenca se mostró “destrozado y mosqueado” por esta decisión y por la tarde, convocó una rueda de prensa, en la que estuvo acompañado por los principales representantes institucionales y empresariales que han apoyado la candidatura desde el inicio, para explicar la posición de Granada tras ese duro revés. El alcalde pidió al Gobierno “trasparencia” y aseguró que no están de acuerdo con la decisión tomada. “Si vemos la más mínima duda, vamos a llegar hasta donde haga falta”, apuntó. Dos días después fue cuando la ministra de Ciencia, Diana Morant, defendió el proceso “"transparente y objetivo" para elegir la sede de la Aesia y pidió "no enfrentar a las ciudades". Además, recordó que Granada ha logrado "el proyecto de ciencia más importante del país", en alusión al IFMIF-Dones, y que "no se puede acusar al Gobierno" de que no apuesta por Granada”. Gerardo Cuerva, el presidente de la Cámara de Granada y de la Confederación Granadina de Empresarios, ha sido el último en indicar que la decisión es “injusta e indefendible” y ha pedido “llegar hasta el final en la defensa de la candidatura de Granada a la Aesia”.

La capital todavía aspira a albergar la sede de otro organismo, la Agencia Estatal de Salud Pública, para la que aún no se ha abierto el plazo de presentación oficial de candidaturas y cuya designación se resolverá el próximo año, entre febrero y abril. En GranadaDigital, el profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) Joan Carles March ha explicado que Granada "tiene elementos para acoger una Agencia Estatal de Salud Pública".

Esta semana ha estado marcada también por un trágico suceso en Orce. En un cortijo del municipio aparecieron el sábado los cadáveres de un matrimonio, que estaba en paradero desconocido desde el miércoles 30 de noviembre, y también el del hermano del hombre. Todos ellos presentaban heridas de bala de una escopeta. Al parecer, el hermano habría disparado al matrimonio y después se habría quitado la vida también de un disparo. El sábado también fue trágico en La Herradura, donde dos personas fallecieron en un incendio en su vivienda. El domingo también falleció un joven mientras estaba de cacería en Albuñol, al parecer tras recibir un disparo de forma accidental.

Entre las buenas noticias de esta semana destacan el regreso de la lluvia, que tanta falta hace, especialmente en el campo, como bien sabe Anita la Cortijera, la influencer granadina que reivindica la importancia del mundo rural y el papel de la mujer en el mismo, con la que hemos podido charlar para conocer su labor y el éxito de sus vídeos en redes sociales. También la celebración del Día de la Bandera de Andalucía, que ha tenido lugar por primera vez el pasado 4 de diciembre, y la apertura de Sierra Nevada, que comenzó la temporada con la inauguración del telesilla Emile Allais y con pistas abiertas en el área de iniciación de Borreguiles, con 1,9 kilómetros esquiables. Aunque durante la jornada de este jueves y viernes, la estación de esquí no ha podido abrir debido al fuerte viento.

Granada capital ha recuperado un nuevo parque verde entre Neptuno y el Tico Medina para disfrute de las familias. El Ayuntamiento granadino va a transformar “lo que era una zona abandonada, umbría, de poco uso y a veces hasta insegura, en una gran pradera”. Esta semana también hemos contado en GranadaDigital que en la zona cercana a la Alhambra, en la Antequeruela baja, con vistas privilegiadas al monumento nazarí, el mítico restaurante Colombia se rehabilita para pasar a convertirse en viviendas de lujo, que se entregarán a sus propietarios en un año.

En el ámbito deportivo, el fiasco se lo llevó España, que perdió en la tanda de penaltis en la eliminatoria de octavos contra Marruecos. El pase de los ‘Leones del Atlas’ a cuarto de final de un Mundial por primera vez en su historia fue celebrado por los marroquís que viven en la ciudad granadina y dejó algunos disturbios en puntos neurálgicos como Pedro Antonio de Alarcón o Plaza Einstein, zona a la que acudió el dispositivo preventivo de la Policía Nacional por este partido con el apoyo de la Policía Local. Ninguna de las incidencias que constaron fueron graves

Y otra derrota que ha dolido esta semana ha sido la del Covirán Granada, que perdió en el Palacio en la prórroga contra el colista, el Real Betis. Además, otra mala noticia ha tenido el equipo rojinegro: la lesión de Luke Maye. El ala-pívot americano estará alejado de las pisas los próximos dos o tres meses.

El Granada CF ganó en Los Cármenes al líder Alavés el pasado viernes y volvió a ser incapaz de vencer fuera de casa en su visita a La Rosaleda este jueves, donde estuvo arropado por un nutrido grupo de granadinistas. Los rojiblancos rescataron un punto. Al menos pudieron volver a marcar a domicilio y romper esa sequía goleadora con el tanto de Callejón, que igualó el que había marcado antes Rubén Castro. Aunque la falta de acierto les privó de haberse llevado los tres puntos. El equipo de Paco López se prepara ahora para afrontar el domingo otro importante partido contra el Burgos, equipo que está inmerso en la lucha por el ascenso. Los rojiblancos esperan mantener la racha en el Nuevo Los Cármenes, su dulce hogar.