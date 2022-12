Paco Cuenca: "Queremos transparencia, no nos conformamos con esta decisión"

Enfado y unión. Tras la decisión tomada por el Consejo de Ministros este lunes de ubicar la Agencia Estatal de la Inteligencia Artificial en A Coruña, la reacción del Ayuntamiento de Granada no ha tardado en llegar. Ya se conocieron unas primeras palabras de Paco Cuenca, alcalde de la ciudad, poco después de conocer la noticia, donde se mostraba destrozado y mosqueado. Horas después, en torno a las seis de la tarde, el primer edil ha comparecido ante los medios de comunicación para explicar la posición de la ciudad ante este duro revés.

Acompañado por los principales representantes institucionales y empresariales que han apoyado la candidatura desde el inicio, entre ellos Francisco Herrera, concejal de Innovación del Ayuntamiento; José Entrena, presidente de la Diputación de Granada; Antonio Granados, delegado de la Junta en Granada; César Díaz, portavoz del PP en el Ayuntamiento o Enrique Herrera, vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada, Cuenca ha lanzado un mensaje muy claro: “No nos conformamos y no vamos a rendirnos”.

Desde el consistorio y todas las instituciones y empresas involucradas con la candidatura a la sede de la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial se va a solicitar conocer los datos objetivos de valoración que se han usado para la decisión final. “No estamos de acuerdo con la decisión tomada y si vemos la más mínima duda vamos a llegar hasta donde haga falta. Tenemos un ecosistema firme, empresas basadas en el desarrollo de la IA, una universidad de prestigio que sigue egresando a lo mejor de este país y a nivel europeo y, sobre todo, tenemos definido un proyecto. Queremos conocer esos criterios de valoración y, en función a ellos, veremos dónde hay que llegar. No dudamos de los demás proyectos ni queremos entrar en conflicto con otras ciudades, pero queremos transparencia y poder ver dónde podemos tener fallos o inconvenientes a nuestra candidatura”.

“Esto no es un punto y final, es un punto y seguido. Hacía décadas que no veía tal movimiento de ilusión, expectativas y confianza que ha llegado a miles de granadinos. Nos levantamos de este golpe y le decimos a los granadinos que vamos a seguir luchando. Granada se ha despertado. Somos una ciudad de la ciencia por méritos propios y vamos a seguir ambicionando lo que nos corresponde. Hace un tiempo dijimos que esta es la ciudad de la ciencia, hoy ya no se duda de ella, con agencia o sin ella. Hemos empezado a creernos que lo mejor que tiene esta tierra es el talento. Estamos tristes y cabreados, pero nada de esto puede caer en saco roto”.

A esta máxima se unió también Antonio Granados, asegurando que se mantiene “el apoyo a nuestra universidad y al talento. Vamos a seguir con la hoja de ruta marcada. Obviamente, hay decepción, si no no estaríamos queriendo a nuestro territorio”. Junto a él, Enrique Herrera quien señaló que “vamos a seguir incorporando y sumando aspectos a este proyecto. Hemos aprendido mucho de esta experiencia, identificado fortalezas y esto permitirá construir proyectos mejores”.

El comunicado al completo:

Tras la decisión del Consejo de Ministros de elegir la ciudad de La Coruña como futura sede de la Agencia Estatal para la Supervisión de Inteligencia Artificial, proyecto al que aspiraba Granada y hemos defendido de manera unánime todas las administraciones, Universidad, empresarios, agentes públicos y privados, sindicatos, ciudadanía… por considerar que este territorio reunía todos los requisitos que exigía la normativa.

Manifestamos:

En primer lugar, nuestra más absoluta decepción por esta decisión que no hace justicia al indudable valor de la candidatura granadina, al excelente trabajo desarrollado por un centenar de profesionales en su elaboración y al consenso al respaldo social alcanzado en estos meses a nivel provincial y autonómico. Consideramos que la candidatura de Granada es una gran candidatura cuantitativa y cualitativamente hablando. Así lo avalan los datos que se nos requirieron: el prestigio de nuestra universidad, el ecosistema empresarial y los datos socioeconómicos de nuestra provincia.

En segundo lugar, vamos a exigir conocer los datos objetivos de valoración que se han usado para la decisión final. Desde la lealtad a todos los territorios, consideramos necesario -para evitar cuestionamientos y otros oportunismos- conocer con exactitud los detalles de cómo ha transcurrido este proceso y criterios tenidos en cuenta. Si estos no nos convencen o detectamos la más mínima anomalía en el procedimiento agotaremos todas las acciones posibles que nos permitan defender la candidatura de Granada, incluyendo la impugnación. Para Granada es una decisión difícil de comprender por lo que es lógico que demandemos la máxima información y transparencia sobre los pasos dados e informes analizados para tomar esta decisión.

Por último, quede claro que los aquí presentes en el compromiso y la coordinación que nos ha caracterizado, no queremos entrar en conflicto con ninguna provincia, ciudad o territorio. Creemos que Granada es la mejor opción para albergar la sede de la Inteligencia Artificial y que, además contaba con el consenso autonómico. Trabajaremos con ahínco, cada uno en su ámbito de actuación concreto para consolidar y proyectar aún más a Granada como una capital mundial y de referencia en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología y la Inteligencia Artificial.