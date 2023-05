Resumen semanal | Despedida agridulce a una semana de celebraciones y reivindicaciones

Sabor agridulce con el que despide Granada una semana de fiestas. La festividad del Día de la Cruz ha llenado las calles de la capital, los barrios y los municipios de toda la provincia de flores, música y mucha alegría. Y es que Granada esperaba con deseo una de sus celebraciones más importantes del año. Con unas temperaturas casi veraniegas, la ciudad, antes de comenzar la fiesta, arrancó la semana entre protestas y reivindicaciones. Unas 2.500 personas participaron en la concentración por el Día del Trabajador celebrada en Granada en la que se reclamaban una subida de salarios, la bajada de los precios y un reparto de beneficios por parte de la patronal.

Reivindicativos se han mostrado también los ganaderos de toda Andalucía ante el contrato que “Puleva les obliga a firmar”. La compañía propuso una bajada de nueve céntimos al litro de leche, unas condiciones que los dueños de las granjas no quieren aceptar porque “supondría nuestra quiebra” y que los ha llevado a tirar “a la basura” toda su producción de leche en señal de rechazo a las condiciones de la multinacional.

Lejos de protestas, Granada ha disfrutado por todo lo alto de sus cruces de mayo. Durante los pasados martes y miércoles, cientos de granadinos se echaron a las calles para devorar las típicas salaíllas, disfrutar de los diversos espectáculos que se dieron por toda la ciudad y visitar las cruces instaladas por toda la capital, entre ellas, las ganadoras de los concursos. Durante dos días, la ciudad fue un auténtico hervidero en el que familias, amigos, parejas y turistas pudieron disfrutar de una de las fiestas más grandes de Granada. Tan importantes han sido estos días para la provincia que hasta Michael Jordan quiso pasarse, brevemente, por aquí.

Aun así, la semana no solo ha transcurrido entre fiesta y jolgorio. Granada despide los primeros días de mayo con la tristeza de decir adiós a una de sus figuras más importantes. El poeta Rafael Guillén falleció este jueves a los 90 años a causa de un ictus del que no pudo sobreponerse. Seis décadas ligado a las letras, a esos poemas que ahora resuenan con más fuerza que nunca y que se quedan para tratar de tapar el gran vació que deja la marcha del poeta granadino. Justo hace un año que Guillén habló con este medio para repasar su vida y su obra. Con su gran sabiduría por bandera dejó una frase que ahora cobra sentido: "Si existiera el tiempo, sería circular y me queda muy poco ya para ser niño". Rafael Guillén ya es niño otra vez, pero Granada ha quedado huérfana.

Los sucesos también han sido protagonistas en la ciudad y la provincia en los últimos días. Las altas temperaturas que ha registrado Granada en este inicio de mes, unido a la falta de lluvias, han traído consigo a un invitado poco deseado. Los incendios forestales han vuelto a hacer acto de presencia, esta vez en Atarfe, donde la superficie calcinada fue de una hectárea; Órgiva, donde el Infoca tuvo que emplear medios aéreos y terrestres para acabar con un fuego que se mantuvo activo casi un día completo y Huéscar concretamente, en el paraje Collado de la Víbora.

A los incendios forestales, cada vez más habituales en la provincia, se sumó el accidente de un menor de 12 años en la feria de Motril. El joven se precipitó de una de las atracciones ubicadas en la calle Acequia Gorda, teniendo que ser trasladado al Hospital Santa Ana del municipio motrileño. Tras el cierre cautelar de las mismas durante 48 horas y con la pertinente revisión de las atracciones, estas reabrieron para finalizar los días festivos en la localidad. El menor, según comunicó la familia, se encuentra bien y fue dado de alta. El incendio de un vehículo en plena capital o la impactante pelea a las puertas de la discoteca Mae West han sido otros de los sucesos destacados de la semana en Granada.

Las flores y el flamenco han inundado Granada en este inicio de mes. La combinación de ambos factores hace pensar a cualquier andaluz en la festividad de las cruces, pero para los granadinos, esto significa mucho más. Una melodía empieza a resonar. Una frase no se va de la mente. ‘Flores Pa’ tu pelo’. Efectivamente, Dellafuente vuelve a ser noticia. Repetir aquellos conciertos del pasado mes de diciembre aun tendrán que esperar, pero el artista granadino vuelve al panorama musical con un nuevo disco bajo el título ‘Lágrimas pa otro día’.

Sin duda alguna, la música ha sido la otra gran protagonista de la semana. La Plaza de las Pasiegas se convirtió en un escenario gigante para celebrar el Día Internacional de la Danza; el Cortijo del Conde vibrará más que nunca el próximo 30 de septiembre con el concierto de Quevedo y las salas granadinas se preparan un fin de semana más para acoger directos como el de Maldita Nerea en el Teatro CajaGranada, Chambao en la Sala Industrial Copera o el Niño de la Hipoteca en la sala El Tren.

En el plano deportivo, fútbol y baloncesto viven sus semanas más complicadas de la temporada con la permanencia y el ascenso a primera división pendiendo de un hilo. Comenzando por los rojinegros, el Covirán Granada cayó el pasado sábado ante Lenovo Tenerife en un duelo donde la mejor versión de los de Pablo Pin al fin resurgió. Aunque los intentos de remontada por parte de los granadinos no fueron suficientes para lograr el triunfo, las posibilidades de permanecer en la ACB aun siguen intactas, por lo que el partido de este fin de semana volverá a ser una auténtica final. Los rojinegros quieren quedarse en la Liga Endesa y, para ello, están echando toda la carne en el asador. Contra todo pronóstico, el club rojinegro anunció el pasado lunes la incorporación de Joe Thomasson, ex jugador de Baxi Manresa, que llega a Granada para las últimas cuatro jornadas de competición. El estadounidense estará disponible para el encuentro de este sábado ante Obradoiro, así como para los sucesivos. La próxima gran final será el martes 9 de mayo ante Casademont Zaragoza, día en el que los granadinos necesitarán el máximo apoyo de su afición y para el que han lanzado una promoción especial para llenar el Palacio de Deportes.

Desde el otro lado, el Granada CF también afronta una nueva final, en su caso, por el ascenso directo a Primera División. Los Cármenes se convirtieron en un auténtico hervidero el pasado fin de semana con el recibimiento de la marea rojiblanca al equipo. Desgraciadamente, ni siquiera el apoyo incondicional de la afición sirvió para que los de Paco López mantuvieran los tres puntos en casa. Con la lucha por las primeras dos posiciones más encarnizada que nunca, los rojiblancos viajan a Vitoria en busca de un triunfo que los acerque un poco más al ascenso directo. Para ello, contarán con el apoyo de su afición gracias a la iniciativa del club que costeará el viaje y la entrada a 387 granadinistas que agotaron las localidades en apenas unas horas. La confianza en el equipo es plena, así como la que los mismos jugadores muestra sobre el proyecto dirigido por Paco López. Myrto Uzuni fue el encargado de transmitirlo. El delantero albanés ofreció esta semana su primera rueda de prensa en castellano como futbolista del Granada y aseguró, sin duda algo, que el Granada ascenderá directo, “no por el Playoff”.