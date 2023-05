Myrto Uzuni: "Vamos a ascender directo, no por el 'playoff'"

En un esfuerzo por comunicarse en castellano, Myrto Uzuni ha realizado su primera rueda de prensa como futbolista del Granada, en la que ha destacado que se siente como en casa y se ha mostrado seguro de que el equipo ascenderá directo.

Respecto al último encuentro frente al Eibar, donde el equipo no dio su mejor versión, ha explicado que "no fue un encuentro fácil. El Granada quiere ganar todos los partidos, necesitamos aprender de este último", asegura. "En el fútbol, a veces las cosas no van como queremos. Ahora tenemos cuatro finales", ha comentado. Preguntado por la sequía goleadora en estos dos últimos encuentros, Uzuni comenta que "los goles vienen siempre si hacemos las cosas bien. En el último encuentro tuvimos ocasiones, pero el Eibar defendió muy bien. Yo siempre me encuentro bien y trabajo mucho, estoy al 100% para ayudar al equipo", asegura.

La posibilidad de que Uzuni no pueda estar en unos posibles playoffs de ascenso debido a sus compromisos internacionales con Albania a mediados de junio sería un verdadero problema para los de Paco López. Sobre este asunto, asegura que "en este momento no pienso en el play-off ni en la selección de Albania, ascenderemos directo".

El delantero granadinista asegura que "se siente como en casa" en Granada y que está agradecido al club por la posibilidad de cumplir su sueño. "Cristiano es mi ídolo, siempre le veía jugar contra Leo Messi. Es mi sueño, siempre valoro las personas que me ayudan en mi vida", ha explicado. También ha tenido grandes palabras para la afición rojiblanca, la cual "hace mucho por nosotros". "Es increíble cuando jugamos en casa, no hemos perdido ningún partido perdido ahí. La afición siempre esta aquí para nosotros", ha expresado.

Sobre la relación con sus compañeros, asegura que es "muy buena" con todos los delanteros y todo el equipo. Especialmente con Shon Weissman, su compañero en la delantera. "Hablamos mucho y me encuentro bien con él. Nos conocimos cuando jugó Albania contra Israel. Finalmente, ha tenido gratas palabras para Paco López, cuya relación con él es "la mejor" que ha tenido en su carrera. "Es una gran persona y tiene las cosas muy claras", ha añadido.