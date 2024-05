Restaurado el camarín barroco de la Virgen del Rosario de la iglesia de San Miguel de Guadix

El delegado de Turismo, Cultura y Deporte, Fernando Egea; el alcalde de Guadix, Jesús Lorente y el obispo, Francisco Jesús Orozco han visitado la restauración de las pinturas murales de la iglesia de San Miguel de la ciudad accitana, dentro del programa de restauración del arte sacro que impulsa la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en la provincia de Granada.

Los trabajos que se han llevado a cabo se han prolongado por un período de 10 meses, han consolidado la obra, lo que ha permitido recuperar todo el esplendor del complejo. Las piezas recuperadas son un conjunto pictórico mural barroco que comprende todo el ámbito del primitivo camarín de la Virgen del Rosario, del antiguo templo dominico. Se estructura en tres ámbitos: los paramentos, decorados con imitación de jaspeados tramados por pilastras toscanas angulares, cuyo fuste imita un jaspeado verde mientras el capitel y basa están dorados; los seis lunetos reciben una decoración pictórica alusiva a otros tantos santos dominicos; y por último, de las macollas doradas que rematan los capiteles de las pilastras parten baquetones sogueados y dorados que enmarcan los lunetos, y dividen los paramentos de la cúpula, en la que se escenifica una glorificación angélica de la Virgen.

Las pinturas, realizadas al seco, son de escuela granadina del primer tercio del siglo XVIII, de las más relevantes de toda la diócesis accitana del momento. El estado de conservación del camarín era bastante deficiente: la película pictórica de este lugar se encontraba antes de la intervención muy pulverulenta, disgregada, exfoliada y con zonas de pérdida, dado que los factores de conservación han propiciado la pérdida de las propiedades de cohesión del aglutinante original. Todo ello también debido a los daños que ha sufrido el templo a lo largo del tiempo y especialmente desde la desamortización del siglo XIX.

El delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Fernando Egea ha mostrado su satisfacción con la intervención y con el esfuerzo que realiza desde hace tiempo la ciudad de Guadix y su diócesis para la recuperación del patrimonio histórico. "Desde hace ya muchos años todas las instituciones de Guadix trabajan por la recuperación de sus monumentos. Ahora se empiezan a vislumbrar los frutos de la apuesta de su ayuntamiento y de la diócesis por esta línea de trabajo" ha afirmado, para agregar: "Prueba de ello es el turismo, cada vez más numeroso y relevante en la economía de Guadix".

Por otro lado, el delegado de Turismo, Cultura y Deporte ha querido agradecer la aportación de la parroquia en la recuperación de las pinturas, así como ha animado a todas las entidades a presentar proyectos para la próxima convocatoria de las ayudas de Arte Sacro previstas para el otoño.

Por su parte, el alcalde de Guadix, Jesús Lorente, ha destacado el compromiso de la Junta de Andalucía con la recuperación del patrimonio religioso en la ciudad, ya que "no solo es parte de nuestra identidad cultural, sino también una fuente de orgullo y una atracción para visitantes. Estamos comprometidos en preservar y restaurar estos monumentos, no solo como lugares de culto, sino también como testimonios vivos de nuestra historia y herencia. La restauración del patrimonio religioso no solo enriquece nuestra ciudad, sino que también contribuye al desarrollo económico y turístico de Guadix. Es una inversión en nuestro pasado, presente y futuro".

Ha cerrado el turno de intervenciones el obispo accitano, Francisco Jesús Orozco que ha expresado la necesidad de la colaboración de las administraciones con la Iglesia para conseguir efectos tan beneficiosos como ver arreglado el camarín de la Virgen del Rosario de la iglesia de San Miguel, por lo que agradeció a la Junta las subvenciones que les han llegado para proyectos muy necesarios.