El PSOE vota en contra del presupuesto municipal por "no garantizar los servicios básicos"

El Grupo Municipal Socialista ha votado este viernes en contra del presupuesto de Carazo para 2024 “porque es malo para Granada, no garantiza los servicios básicos y no cubre las necesidades de los granadinos y granadinas que más lo necesitan”. Así lo ha expresado el exalcalde y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Paco Cuenca, quien ha avanzado que su formación “no puede ser cómplice de unas cuentas que recortan en dos millones de euros los Servicios Sociales, y que, entre otros asuntos ponen en riesgo la prestación de servicios como la Ayuda a Domicilio para nuestros mayores, negando a la ciudad la posibilidad de reducir las listas de espera de este servicio tan esencial”.

Cuenca, quien ha lamentado que el PP haya rechazado la ayuda de los ediles socialistas para la elaboración del presupuesto, ha adelantado que su formación ya está elaborando alegaciones “para defender los intereses de los granadinos”. “Nos ofrecimos a configurar junto al PP las cuentas para 2024 porque tenemos experiencia y los datos sustentan que el PSOE es sinónimo de garantía en gestión económica en esta ciudad, la alcaldesa Carazo lo ha rechazo y ha apostado de nuevo por imponer el sistema del PP que nos llevó a la bancarrota en el pasado No nos ha quedado más remedio que decir no a unas cuentas que, según el propio interventor municipal, no cubre las partidas básicas de servicios públicos, y que ya nacen con déficit de 14 millones de euros para cubrir los costes reales de transporte público, mantenimiento y limpieza de la ciudad o seguridad ciudadana”.

Por su parte, la concejala Raquel Ruz ha recordado en el pleno que la nefasta gestión económica del PP generó en una década una deuda tan nefasta que el Ayuntamiento de Granada está sometido a un Plan de Ajuste desde 2012, “cuando tanto la señora Carazo como el Señor Saavedra eran miembros del equipo del exalcalde, José Torres Hurtado, y por tanto, conocedores de esa situación y cómplices de un sistema que de nuevo quieren imponer para Granada, una ciudad que lleva a sus espaldas más de una década de costosa contención del gasto para recuperarse”.

Ruz ha detallado que a fecha de 2016 la deuda que generó el PP estaba en los 260 millones de euros, “y con mucho esfuerzo la fuimos rebajando hasta llegar a los 140 millones que tenemos actualmente. Es decir, prácticamente la mitad. En los dos últimos años, bajo un mandato socialista se redujo en 45 millones euros fruto de una gestión impecable que ahora se pone de nuevo en peligro”.

Además, la edil ha puesto sobre la mesa “que el Ayuntamiento ha tenido que pagar en los últimos años 30 millones de euros en sentencias condenatorias por procedimientos urbanísticos de mandatos del PP y 12 millones de euros por sentencias a favor de la Rober derivadas del nefasto contrato de la LAC de Torres Hurtado, hechos más que constatados y que invalidan una política económica del PP que ahora quiere imponer de nuevo Carazo”.

Ruz ha recordado que “durante el gobierno del PSOE, además de reducir la deuda a la mitad y rebajar el período medio de pago a proveedores, no se mermaron los servicios públicos, al contrario, se priorizó y reforzó el Área de Asuntos Sociales, echando una mano a las familias que más lo necesitaban y, sobre todo, a nuestros mayores, lo contrario que ahora ha ejecutado el gobierno de Carazo al aprobar en pleno el presupuesto para 2024”.

En este sentido, la socialista ha justificado el voto en contra de su formación “porque no podemos ser cómplices de una política económica que ya ha demostrado que es desastrosa para Granada” y ha lamentado que “la soberbia de Carazo haya impedido que les podamos ayudar en unas cuentas que podían haber sido muy buenas para esta ciudad”.