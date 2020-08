El PSOE pide al equipo de gobierno un “proyecto de ciudad” y una gestión eficiente de los Fondos Europeos EDUSI

El concejal del PSOE de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid, ha criticado que tras más de un año de gestión del Gobierno bipartito de PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento, el área de Urbanismo carece de proyecto de ciudad y de directrices concretas para una gestión eficiente, “sobre todo con los Fondos Europeos EDUSI, que están siendo un desastre”, ha recalcado. Así, Fernádez Madrid ha detallado que, tras más de un año de gobierno, no hay sobre la mesa ni un proyecto nuevo. Este año, han inaugurado las obras que ya estaban en marcha, y han finalizado la licitación de proyectos ya redactados y aprobados, o en licitación durante el anterior mandato.

El edil ha recordado además que no se ha impulsado ni un sólo proyecto que beneficie a la economía mediante la inversión pública para arrimar el hombro y ayudar a las empresas del sector; iniciativas como, por ejemplo, fueron las luminarias del Zaidín, la Biblioteca de las Palomas, las actuaciones en las Casillas Bajas, o en el barrio del Boquerón todas impulsadas por el anterior equipo de gobierno.

Para el socialista y anterior responsable de Urbanismo, “la descordinación con el área de Medioambiente es absoluta. Buena parte de los Fondos EDUSI se encaminan a reducir las emisiones tras el Pacto de Alcaldes al que se sumó el Ayuntamiento de Granada con la Unión Europea, con la idea de orientarlos hacia la mejora de la eficiencia energética de edificios municipales, también en los colegios públicos, pero como digo no se ha impulsado ningún proyecto al respecto”, explica. También manifiesta que estamos ante un gobierno que tiene las líneas de coordinación rotas y que navega sin rumbo. “Uno propone peatonalizar e introducir la bicicleta y se olvida de consensuar con los vecinos, otro se centra en crearse problemas con la limpieza, y aquí nadie está al mando porque cada quien está en su mundo, y eso que el área de urbanismo, el de movilidad y medioambiente son todas áreas gestionadas por el PP”, afirma contundente.

El edil ha recordado que el Plan Albaicín está paralizado. “Pasan los meses y no se visualiza avance alguno. Y lo que tenemos del gobierno son ocurrencias como ponerle a los turistas sonidos del agua. Con todos mis respetos, los vecinos del Albaicín necesitan un mejor transporte público, ayudas a la rehabilitación, ponerle freno a los ruidos de botellones, refuerzo de los servicios sociales, acciones orientadas al comercio de cercanía. Los vecinos del Albaicín necesitan todo esto, y luego lo demás”, ha criticado el edil.

Ha resaltado que no saben cuál es la política de vivienda de este Equipo de Gobierno. Se encontraron con la solicitud a la Junta de una nueva fase para Santa Adela, pero todo está paralizado porque la Junta, dice, no ha movido ni un dedo y el silencio cómplice del Equipo de Gobierno con la Junta es atronador. Mientras, ha detallado, “las necesidades de vivienda en Chana o Norte se multiplican, y no vemos ni siquiera intención de abordar estos problemas. Y eso que hemos presentado mociones que se aprobaron para ayudar al gobierno a que tomara alguna iniciativa, pero lamentablemente en urbanismo no hay empuje político alguno”.