El PSOE lamenta que el bipartito use “la gestión de Cuenca para esconder su parálisis en la inversión de los Edusi”

porque sin ellos hubiese sido imposible arrancar el proyecto al ser un requisito ineludible impuesto por la Unión Europea”.

El viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid, ha denunciado la falta de escrúpulos que tiene el bipartito de PP y Cs, “capaces de anunciar a bombo y platillo, como si fuese algo novedoso, un comité anticrisis para la gestión de los fondos EDUSI y una página Web, que ya existían desde el mandato anterior”. Madrid ha explicado que “la existencia de estos dos recursos eran sendos requisitos indispensables de la Unión Europea para la puesta en marcha del paquete de ayudas. Hubiese sido imposible dar el primer paso en 2016 sin la puesta en marcha de estas dos acciones, simple y llanamente porque Europa nos hubiese quitado el dinero. Si hoy se han podido llevar a cabo las obras de Casillas Bajas en el Zaidín, o tramitar la reforma integral del barrio del Boquerón, por poner solo dos ejemplos, es simple y llanamente porque el gobierno anterior dejó hechos todos los deberes, incluidos el comité antifraude y la página Web”.

“Si no llega a ser por el trabajo realizado por el equipo de Paco Cuenca, no sabemos qué estaría haciendo el bipartito de PP y Cs con la gestión de todas estas ayudas europeas para la ciudad”, ha afirmado Madrid, quien ha denunciado “una vez más”, que el actual equipo de gobierno, surgido del tristemente conocido como Pacto de los Trapos Sucios, “se apropie de un trabajo que se ha encontrado hecho gracias a la seria labor realizada por el gobierno anterior en el Consistorio granadino. Hay que tener una cara muy dura y muy pocos escrúpulos para seguir apropiándose de una tarea que, durante el periodo 2016-2019 no contó con la más mínima colaboración de quienes hoy no se ruborizan sacando pecho de algo que no han gestionado lo más mínimo”.

Para el edil socialista, “es muy triste y muy peligroso que la mentira, principal característica de la gestión de Luis Salvador en este Ayuntamiento, se haya instalado tan cómodamente en la Plaza del Carmen y sea el recurso más utilizado por un bipartito que sigue dando muestras, una y otra vez, de una absoluta incapacidad para sacar adelante todo lo que esta ciudad necesita. Ha pasado más de un año desde que PP y Cs comenzasen a gobernar en Granada y en estos catorce meses, lo único que ha pasado de positivo es todo lo que el PSOE dejó avanzado o ha permitido gracias a su compromiso con la ciudadanía, como los presupuestos para 2020”.

El viceportavoz ha recordado que “en el caso de los EDUSI hemos visto de todo desde que llegara al gobierno el actual equipo. No olvidamos que, haciendo gala de su innata irresponsabilidad e ignorancia, el propio Manuel Olivares, dejó caer veladas acusaciones contra la gestión socialista de estos fondos europeos, y ahora, de manera impúdica se hace fotos inaugurando proyectos que se quedaron hechos en la etapa de Paco Cuenca y que no se han visto ni incrementados, ni modificados en el actual periodo. Es lo que le suele pasar a quien no gobierna para el interés general ni sabe lo que es la vocación de servicio público. Solo hay que recordar que el mismo Olivares rechazó 12 millones de euros para el empleo en la ciudad, fondos que en estos momentos serían esenciales para paliar parte de los terribles efectos de la crisis del COVID”.

En opinión de Fernández Madrid, “resulta llamativo que PP y Cs hablen de transparencia unos días después de tener que dar marcha atrás a su iniciativa de llevar la zona azul a barrios como Carretera de la Sierra o Vergeles, de espaladas a la ciudadanía, o cuando aún no han devuelto la tasa de basura industrial a los comerciantes de Granada, a pesar de que en pleno confinamiento, el mismo gobierno bipartito se comprometió a no cobrarla”. El socialista entiende que “cuando no se tiene otro recurso que la mentira, es difícil ofrecer nada a una ciudadanía que asiste atónita a las constantes muestras de incapacidad de un gobierno instalado en el engaño constante, con un alcalde buscando salir de Granada desesperadamente y con un bipartito más preocupado de sobrevivir a las puñaladas mutuas que a trabajar por Granada”.