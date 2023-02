Las primeras horas de este miércoles han estado marcadas por ser el primer día en que la mascarilla ha dejado de ser obligatoria en el transporte público. GranadaDigital ha salido a la calle para conocer la opinión de los ciudadanos durante las primeras horas de esta nueva medida, encontrando división de opiniones, pero con mucha gente que se inclina por seguir haciendo uso del accesorio. La mayoría de los encuestados alude a mantener el respeto por los demás en espacios cerrados, aunque también hay quien piensa que la mascarilla en el autobús o en el metro es "un paripé".

Un conductor de autobús de la compañía Alsa ha comentado que "no sé si la mayoría, pero te diría que más del 50% de los que he llevado se la ha puesto". Curiosamente también ha apreciado que el uso de la mascarilla se hace de mejor manera, ya que "antes cuando era obligatorio entraban con ella y luego se la bajaban". Con respecto a las edades de quienes optaban por seguir usando el cubrebocas, el chófer ha afirmado no observar un patrón claro: "yo no veo diferencia en cuanto a la edad, tanto mayores como jóvenes la siguen llevando", ha asegurado

"Yo no soy científico, pero creo que la gente tiene que seguir poniéndosela", ha contado un usuario de bus, que ha apelado a que "son los científicos quienes tienen que decir cuándo se puede quitar, no los políticos". En la misma línea ha seguido una mujer que ha expresado que seguiría utilizando la mascarilla porque "ya no es solo protección contra el Covid, sino contra la gripe y los resfriados también". De todos modos, también ha añadido que "en verano ya veremos si me la sigo poniendo" y que "cada uno es libre de hacer lo que le parezca".

Un joven encuestado, sin embargo, no comparte esta opinión, pues ha confesado que "yo no me la pongo salvo que el bus esté petado porque me parece un paripé, sinceramente". Para justificar su postura, ha explicado que "si no me la pongo cuando voy a la discoteca, no me la voy a poner en el metro o en el bus".

Otra persona ha recordado los inicios de la pandemia, cuando "no hace ni tres años que estaban las calles desiertas que solo faltaban zombis". "La gente se olvida y hay que respetar a los demás en los transportes y en espacios cerrados, el bus es un espacio muy pequeño y se mete todo tipo de gente", ha expresado. Otro ciudadano que ha atendido a GranadaDigital ha compartido este punto de vista asegurando que "pienso que en espacios cerrados es necesaria y de momento la mayoría de la gente la lleva".