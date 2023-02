El Ayuntamiento de Maracena se hace eco de los actos vandálicos de las últimas semanas

El Ayuntamiento de Maracena se ha hecho eco de la alarma social creada por los robos y destrozos de las últimas semanas en la ciudad. Tanto Policía Local como Guardia Civil han detenido, hasta en cinco ocasiones, a dos hombres de mediana edad, y residentes de la localidad, como autores de estos actos vandálicos, siendo pillados infraganti por la Guardia Civil. Hay grabaciones de videos donde se ven a los dos individuos cometiendo estos delitos, así como testigos.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio García, se ha mostrado muy preocupado por la situación porque “pese a ser detenidos en pocas horas vuelven a estar en la calle”. Estos dos hombres acumulan más de 30 hechos delictivos por robo y destrozos y “lo que no puede ser es que todas las semanas tengamos un dispositivo de seguridad montado que le está costando el dinero a los ciudadanos y que no sirva para nada”, ha dicho García. El concejal asegura que la legislación es “muy garantista”, pero considera que hay casos “que tienen que ser vistos de manera particular dada la alarma social”.

En Maracena los delitos de robos con violencia e intimidación y los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, los hurtos y sustracciones de vehículos suponen un 1,8% respecto a toda la provincia de Granada. Así lo informó hace unos meses la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior en el Balance de Criminalidad donde, en comparación con otras localidades de más de 20.000 habitantes de la provincia de Granada, Maracena es de las ciudades más seguras.