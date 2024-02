Las protestas de agricultores de este miércoles no influirán "en la Circulación de Granada"

Las protestas convocadas para este miércoles por Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias en Granada "no deben influir en la Circulación de Granada". Así lo expresa el secretario general de Asaja Granada, Manuel del Pino, en declaraciones a GranadaDigital. Los agricultores granadinos que participen en las concentraciones en Guarromán y en Motril no se desplazarán en caravana, por lo que su movimiento no afectará al tráfico en la GR-30.

"Iremos agricultores que se trasladarán por sus propios medios", manifiesta Manuel del Pino, quien detalla que serán los participantes jienenses los que aporten los vehículos para la protesta en el Polígono Industrial Guadiel, de Guarromán, en Jaén, entre los kilómetros 288 y 286 de la autovía A4. "Hay que dividir fuerzas", recuerda el portavoz, pues otros productores acudirán a Motril para cortar los accesos al puerto con participantes que provendrán principalmente de Almería.

Asimismo, el representante de Asaja incide en que, si se dan cortes en la Circunvalación este miércoles, "no seremos ni organizaciones ni cooperativas". Manuel del Pino sostiene que siempre tendrán "las autorizaciones oportunas" y recalca que cualquier acto extraoficial en la GR-30 no tendrá nada que ver con las convocatorias oficiales.

Las organizaciones convocantes se reunieron este lunes con el subdelegado del Gobierno en la provincia, José Antonio Montilla, para informar a las autoridades del horario y los lugares en los que se van a desarrollar estas movilizaciones.

Este miércoles será el punto de partido de un notable calendario de protestas por parte de las organizaciones agrarias granadinas. Su cita más relevante será el 14 de marzo, cuando la capital acogerá una tractorada.