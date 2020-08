Ya puedes probar el nuevo Golf 8 en Gilauto Granada

El modelo Golf de Volkswagen es todo un clásico. Lo amantes de este coche esperaban con ansia la octava generación de lo que ya es un icono del motor.

Gilauto Granada ofrece la opción de probar este vehículo a todos los clientes que quieran. Y te aseguramos que no te dejará indiferente.

Conducir el nuevo Golf 8 es estar al volante del modelo más icónico de Volkswagen, pero con toda su tecnología renovada. Su nuevo diseño deportivo mantiene la armonía y el equilibrio en sus líneas. En esta octava generación, sus faros y luces traseras son más estrechas y entre ellas destaca el nuevo logotipo de Volkswagen.

Las luces inteligentes con faros Matrix IQ.Light te permiten disfrutar de una iluminación más clara y brillante en la carretera que te dará una mayor seguridad mientras conduces. Y todo sin que tengas que preocuparte, de forma automática y sin deslumbrar a los conductores que vienen en sentido contrario.

No podemos dejar a un lado la innovación que te ofrece esta octava generación de Golf, sin renunciar a la comodidad de conducirlo. Podrás disfrutar de una atmósfera personalizada con la iluminación ambiental o de los asientos ergoActive con control eléctrico, 14 posiciones y función de masaje.

Conectividad

Con este nuevo modelo de Golf, solo tienes que preocuparte por conducir, el resto te lo facilita el vehículo. Mantente siempre conectado, recibe información en tiempo real y aumenta el confort y el entretenimiento mientras conduces, gracias a los servicios digitales de Volkswagen que se adaptan a tus necesidades: We Connect, We Connect Plus y App Connect. Baja la temperatura del vehículo, pon música o selecciona una ruta a través de tu voz, sin tocar ningún botón.

Otra de las innovaciones que nos ofrece el nuevo Golf 8 es el sistema Discover Pro. Con esta tecnología podrás conocer el estado de tu coche, escuchar música o enterarte de las últimas noticias desde la pantalla de diez pulgadas. Tendrás el mejor Infotainment con un simple movimiento de mano.

Con todo esto a tu alcance, solo te quedaría elegir tu modelo preferido. En este nuevo vehículo podrás elegir sus modelos Golf, Golf Life o Golf R-Line.

Si todavía tienes dudas, no es un problema. Puedes pasar por Gilauto Granada y descubrir con tus propios ojos, manos y emociones lo que es conducir esta nueva generación de modelo Golf.