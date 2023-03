Prime Gaming renueva su acuerdo de colaboración con Riot Games

Para la alegría y alivio de los aficionados a los videojuegos de Riot Games, en especial a los fans de League of Legends, la empresa confirmó la renovación del acuerdo de colaboración con Prime Gaming. Así, los miembros de Amazon Prime seguirán teniendo la oportunidad de disfrutar de un contenido exclusivo en los títulos más importantes de la desarrolladora. Eso incluye LOL, Legends of Runeterra, VALORANT, League of Legends: Wild Rift y, por primera vez este año, Teamfight Tactics.

El nuevo acuerdo ofrece las siguientes ofertas especiales de Prime Gaming, que estarán disponibles en estas fechas:

League of Legends: la Cápsula de Prime Gaming contendrá un un aspecto misterioso permanente (épico garantizado), un campeón permanente, 350 Riot Points, cuatro fragmentos de campeón, un aumento de XP de 30 días, un aspecto de centinela misterioso, dos fragmentos de Eternos de la Serie 1 y 200 de Esencia Naranja. Disponible desde marzo.

Teamfight Tactics: Es la gran novedad para este año. Los miembros de Prime podrán obtener contenido cada mes durante todo un año (12 drops en total) para el juego de autobatallas líder en el mundo. El material de los paquetes incluye gestos, íconos, Minileyendas y fragmentos de estrellas. Disponible desde abril.

League of Legends: Wild Rift: Los miembros de Prime tendrán acceso al contenido cada mes durante todo un año (12 drops en total) para el juego de dispositivos móviles. El material incluirá chucherías, gestos, retiradas, aspectos y poses de aspecto. Disponible desde marzo.

Valorant: Los jugadores podrán disfrutar de contenido planeado exclusivo cada mes durante todo un año (12 drops en total) para Valorant, lo que incluye tarjetas de jugador, gun buddies y sprays. Disponible desde marzo.

Legends of Runeterra: Los miembros de Prime podrán obtener contenido cada mes, como Cofres prismáticos de nivel 3, cartas épicas y cartas raras. Disponible desde marzo.

Además de la renovada colaboración, Prime Gaming ha confirmado que Amazon seguirá siendo el patrocinador global en los títulos de los esports de Riot durante todo el año de 2023: League of Legends, el VALORANT Champions Tour (VCT) y las competiciones organizadas por los esports de Teamfight Tactics. La compañía también estará presente en múltiples eventos de LOL Esports para la LCS y la LEC, y competiciones celebradas en Norteamérica y EMEA.

Como recompensas, los miembros de Prime podrán obtener emoticonos exclusivos durante los eventos mundiales de LoL Esports, como el MSI y el Mundial. Ya con los del VCT, Prime Gaming haciendo transmisiones de la selección de agentes y los momentos destacados después de las partidas.

El MSI, primer evento en el que será posible observar los efectos de este acuerdo sobre los eventos competitivos, se disputará a comienzos del mes de mayo de este año.