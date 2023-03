Cájar presenta el proyecto de su futuro pabellón municipal de deportes

La alcaldesa de Cájar, Mónica Castillo de la Rica, ha presentado este viernes el proyecto del nuevo pabellón de deportes del municipio. En un esperado acto celebrado en el Polideportivo Municipal en el que también han intervenido el arquitecto técnico municipal, Sergio Buendía; el técnico de Deportes del Ayuntamiento, Alfonso Márquez, y el concejal del ramo, Andrés Molina, la primera edil ha desvelado algunos detalles del futuro edificio multiusos, así como los planos y la recreación virtual del aspecto que tendrá la infraestructura.

La puesta en marcha de esta dotación responde a una importante demanda vecinal cuya ejecución está previsto que comience en 2024. El pabellón dará relevo al histórico recinto construido a principios de este siglo por los vecinos del municipio que, aunque en un principio estuvo concebido como edificio de usos múltiples, el paso del tiempo ha convertido en una infraestructura meramente deportiva. Actualmente es la casa de clubes y escuelas municipales de voleibol, baloncesto o gimnasia rítmica del municipio. Y por supuesto del Patín Cájar, el popular equipo de hockey que pasea el nombre del municipio por toda la geografía andaluza.

"El de hoy [por este viernes] es un día muy importante porque se ha presentado lo que va a ser el próximo Pabellón Municipal de Deportes de Cájar. Es un proyecto muy ambicioso elaborado por parte de los técnicos de la Diputación de Granada, a los que agradezco enormemente la labor desarrollada. Va a dar cabida a los distintos deportes, colectivos de Cájar, nuestro hockey, nuestra gimnasia rítmica, baloncesto o voleibol, y tiene unas dimensiones de en torno a los 3.400 metros cuadrados", ha destacado la alcaldesa ante un numeroso público congregado en el polideportivo que ha incluido a representantes del tejido deportivo, vecinal y asociativo del municipio.

Proyecto energéticamente eficiente

De la Rica también ha subrayado el carácter "innovador" del proyecto, "un edificio eficiente en términos energéticos" asentado sobre la base de una ladera donde se ubicaba antiguamente una cantera que, una vez agotó sus recursos de extracción, empezó a ser usada como escombrera. Fruto de ello, este montículo difiere del resto del polideportivo municipal en la inestabilidad de su superficie. Para sortear este obstáculo, se ha optado por una solución constructiva original, más económica y que, además, reduce el impacto visual y transforma su cubierta en un espacio vegetal transitable. "La idea del arquitecto de la Diputación, Jorge Suso, se mandó a un estudio para analizar la resistencia técnica de una zona de rellenos como esta. Se decidió vaciar todos los escombros para que no tuviéramos que pilotar el nuevo edificio y así rebajarlo bajo el nivel del terreno", ha explicado Sergio Buendía, arquitecto técnico municipal, quien ha calificado esta alternativa de "solución brillante".

"Lo que era una dificultad geotécnica se convierte en la base del proyecto. Estará en un solar ocupado por una antigua cantera, cuya recuperación permitirá retirar los residuos acumulados. Se trata de un edificio que está semienterrado cinco metros y en superficie en los otros cuatro, cualidad que se aprovecha para reducir el consumo energético para su climatización. Ofrecemos una solución efectiva con materiales sostenibles y respetuosos con el medio ambiente", ha incidido la alcaldesa.

Y es que la instalación cuenta con una estructura de acero laminado mediante arcos y un perímetro de vidrio que permitirá "una relación más humana en el entorno". Asimismo, la cubierta vegetal transitable reduce, por un lado, el efecto isla, al tiempo que mejora la calidad del aire, y por el otro permite realizar actividades de ocio gratuitas en un espacio sostenible al aire libre. A nivel administrativo, la actuación también se ve favorecida por el nuevo Plan Lista de la Junta de Andalucía que, tal y como ha explicado Sergio Buendía, "establece que en monte público este tipo de actuaciones tienen cabida siempre que se justifique su interés general". "Este proyecto ha sido politizado desde algunos sectores, pero no tiene nada de ilegal", ha enfatizado nuevamente De la Rica a fin de acallar las voces que ponen en cuestión la regularidad del pabellón.

Características, plazos y financiación

Para Alfonso Márquez, técnico municipal de Deportes, una de las principales ventajas de la infraestructura es que "las demandas deportivas están adaptadas al proyecto y el pabellón está plenamente integrado en el polideportivo". Y habida cuenta de la importancia capital que el hockey patines tiene en Cájar, se ha planteado una moderna solución para que la integración de las vallas imprescindibles a la hora de practicar este deporte no impidan el desarrollo de otras disciplinas: "Se va a instalar un sistema de vallas abatibles que se encuentra únicamente en otros tres pabellones de toda España". Uno de ellos es el Palau Blaugrana del FC Barcelona, donde conviven varias secciones polideportivas de la entidad culé. Entre ellas, la ampliamente laureada de hockey patines. El sistema prevé la ocultación automática de todas las vallas bajo el parqué de la instalación con medios mecánicos que, salvando las distancias, evocan los que en el Nuevo Santiago Bernabéu permitirán salvaguardar el césped cuando se organicen eventos que no lo requieran. Todas excepto las cuatro curvadas de las esquinas, que habrán de desmontarse manualmente.

Además de lo anterior, cabe destacar que el pabellón tendrá capacidad para unos 400 espectadores, todos sentados, y contará con 1.000 metros cuadrados de parqué, superficie que posibilita la alternancia de todos los deportes, incluido el hockey patines. La pista polideportiva podrá dividirse en tres transversales para facilitar la práctica simultánea. A lo que hay que añadir las dotaciones habituales de este tipo de recintos como zona de recepción, vestuarios o aseos. En opinión de Mónica Castillo de la Rica, todo ello "ofrece una solución efectiva que le permite ser utilizado por deportistas profesionales y también por aficionados, haciéndolo accesible para toda la comunidad con materiales sostenibles y respetuosos con el medio ambiente".

La alcaldesa también ha hecho alusión tanto a los plazos de ejecución como a la financiación. Sobre lo primero, pese a la ausencia de los técnicos de Diputación en el acto que pudieran precisar detalles más concretos, ha confiado en empezar a usarlo en dos años, si bien la fase inicial del proyecto no permite aún concretar fechas exactas. Respecto a la financiación del proyecto, De la Rica ha anunciado que el Ayuntamiento "luchará por conseguir fondos de las principales instituciones, sobre todo Junta de Andalucía y Diputación de Granada, así como fondos europeos". No obstante, ha llamado a la tranquilidad en caso de no hallar respuesta de esas administraciones, pues "disponemos de recursos propios para la licitación y de un remanente de tesorería importante que, lo único a lo que nos obligaría, es a cargar los pagos en varios ejercicios".

En línea con lo anterior, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cájar, Andrés Molina, se ha mostrado ilusionado por la puesta en marcha del proyecto y ha anunciado que trabajarán para conseguir esa línea de financiación. Mientras, el actual pabellón del municipio va a ser objeto de remodelación "porque se lo merece y es lo que debemos hacer", ha dicho la alcaldesa. "Las infraestructuras deportivas van a ser algo fundamental en el siguiente mandato si así lo quiere mi pueblo", ha apostillado finalmente la regidora como anticipo de la línea de gobierno que ha mantenido desde que cogió el bastón de mando y a la que dará continuidad si es reelegida.