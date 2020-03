Preocupación en Sierra Nevada por la subida de temperaturas

La semana se presenta en Granada con temperaturas máximas de hasta 30 grados, una subida del mercurio que también está afectando a la estación de esquí de Sierra Nevada, donde los termómetros marcarán en los próximos días hasta 12 grados.

Este aumento de temperaturas empieza a preocupar en la estación, donde no se recuerda una temporada de tanto calor en muchos años. A pesar de todo, fuentes de Cetursa confirman que durante febrero, Sierra Nevada ha batido su récord histórico de afluencia de esquiadores en un mes, con cerca de 300.000 esquiadores, y se ha podido mantener “una media de hasta 80 kilómetros esquiables con buena calidad de nieve”.

“Disponer de los grandes recorridos esquiables abiertos y el buen tiempo, ya que no hemos cerrado ningún día, ha sido decisivo. Cuando la temperatura lo ha permitido hemos producido de manera eficiente y efectiva. Las temperaturas han sido anormalmente altas, pero no estamos defendiendo bien”, indican las mismas fuentes.

La última nevada cayó hace aproximadamente 10 días, pero fue “escasamente significativa” y los pronósticos apuntan nevadas para la semana que viene, aunque “es pronto para confirmarlo”, sin embargo, la empresa gestora de la estación hace hincapié en que “es necesario un descenso continuado de temperaturas para producir nieve en mejores condiciones”.

Las temperaturas triplican las del año pasado

En este sentido, los empresarios de la estación también miran al cielo con preocupación. Para Francisco Maroto, dueño de la tienda de equipación deportiva Oso Blanco, “hay una impresión de que si hace calor, no hay nieve, pero luego los esquiadores vienen y se sorprenden”.

“En el mundial del 95 no llovió, aunque hizo frío, pero ahora es que no está haciendo frío y nosotros, por ejemplo, no vendemos. Otros años ha hecho calor en navidades y luego ha cambiado la temperatura, pero es que este año llevamos desde diciembre con una media de temperatura es de 7-8 grados en Pradollano”, explica Maroto, quien recuerda que otros años el día de más calor los termómetros llegaron a marcar los 5 grados y este año se han rozado los 14ºC.

Además, preocupa la previsión para Semana Santa, aunque tanto hosteleros como la propia Cetursa aseguran que aún es pronto para hacer un pronóstico fiable. “Entre el calor y el coronavirus no tenemos muchas esperanzas puestas en esos días”, lamenta Maroto.