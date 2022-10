El PP pide habilitar de manera urgente un espacio cultural en el centro de la ciudad

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Granada ha exigido al equipo de gobierno socialista de la ciudad y a su alcalde que doten a la capital de un proyecto cultural a largo plazo y de un espacio contenedor de cultura en el centro histórico de la urbe, ya que, tras casi dos años de mandato, aún no se ha dado un paso en el sentido de crear exposiciones o museos de iniciativa pública municipal para los ciudadanos y los visitantes de Granada.

Así lo han manifestado esta mañana el coordinador y la concejal del Grupo Municipal del PP, Luis González y Eva Martín, quienes han aludido al “socavón cultural” que el PSOE está dejando en la capital. Por su parte, Eva Martín ha partido de la premisa de que, “tanto el proyecto del acelerador de partículas, como el de la sede de la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial son los dos grandes proyectos científicos que tiene entre manos la ciudad de Granada y que el PP apoya sin fisuras, porque entendemos de su importancia y los retornos sociales, científicos y económicos que pueden repercutir sobre la ciudad de Granada”.

La edil popular ha añadido que “conociendo el destino que se le va a dar al local de Acera del Casino, tenemos que seguir haciendo preguntas al equipo de gobierno socialista en el ámbito de la cultura, porque, igual que estamos alienados con estos dos proyectos científicos, también lo estamos con el sector cultural y con los agentes culturales de la ciudad de Granada”.

Según Eva Martín, “la cultura sigue siendo una de las asignaturas pendientes que tiene el equipo de gobierno socialista y el alcalde de la ciudad de Granada, concretamente en cuanto al déficit que tenemos en oferta de espacios contenedores culturales”. Martín ha insistido en “el socavón cultural que tiene Granada debido a la indefinición del proyecto del equipo de gobierno socialista, el cual consideramos que va a lastrar la candidatura a alcanzar la Capitalidad Cultural Europea 2031, otra etiqueta más del gobierno del PSOE en la ciudad de Granada que está vacía de contenido”.

La edil popular ha indicado que “es el momento de comprometerse y está muy bien apostar por nuevos modelos productivos para generar empleo y dinamizar la economía granadina, pero no se puede dejar de la mano del alcalde socialista, de quien no me fío, dos sectores tan importantes para generar empleo como son la cultura y el turismo”. Eva Martín ha criticado que “estamos ante un gobierno es como el de Pedro Sánchez, que genera expectativas que luego quedan frustradas, algo que se ve certificado en el presupuesto de Cultura, que es solo el 1% del total de la calidad, y que ha bajado para este año 2022”.

La concejal del PP ha incidido en que, “en materia de espacios y de contenedores culturales no hay definido ningún proyecto, sino que vamos como pollo sin cabeza y el alcalde socialista no hace más que apuntarse el tanto de lo que hacen otras administraciones o patrocinios de empresas privadas, con lo que la agenda para alcanzar la Capitalidad Cultural 2031 no ha avanzado absolutamente nada en más de 14 meses, no ha habido ninguna reunión de coordinación ni ningún anuncio significativo con respecto a lo que Granada puede estar haciendo para alcanzar esta capitalidad”.

Martín ha reiterado “esa inacción del equipo de gobierno socialista que hace que la cultura lleve una tendencia inadmisible, que está muy lejos de los objetivos que debería perseguir este equipo de gobierno para dinamizar la economía y generar empleo”.

Eva Martín ha comparado que “hay destinos turísticos como Málaga, Córdoba y Sevilla que nos están adelantado, porque estas ciudades sí están reforzando su oferta de espacios de infraestructuras culturales en sus centros históricos, mientras que en Granada el socavón cultural es una realidad y seguimos estancados y sin garantías de salir del agujero en el que estamos”.

La edil popular ha reprochado que “no podemos seguir ni un minuto más con esta inercia, que ya es una costumbre, de hacer muchos anuncios que luego se abandonan una vez que el alcalde socialista se ha hecho la foto”, al igual que “no podemos olvidar nuestro modelo productivo tradicional, como el turismo y la cultura, porque dinamizan la economía y son muy necesarios para garantizar el futuro de la ciudad, por lo que instamos al equipo de gobierno socialista a mover ficha y poner en valor y al servicio de los granadinos y de los visitantes que llegan a nuestra ciudad nuevos contenedores culturales, especialmente en el centro, para que podamos disfrutar de exposiciones de primer nivel”.

Eva Martín ha subrayado que “si no tenemos continentes, es muy difícil que podamos luchar por tener contenidos en una ciudad donde la cultura juega un papel fundamental para la creación de empleo”. Por su parte, el coordinador del Grupo Municipal Popular, Luis González, ha expuesto que “Granada se ha convertido en la ciudad de los socavones, puesto que hay un socavón físico en el asfalto de las calles de la capital, hay un socavón en la limpieza, hay un socavón en el turismo y hay un socavón en la cultura, ámbito donde Granada está sin proyecto y, si no fuese por el papel que está haciendo la Junta de Andalucía y la Alhambra, y por la labor que se está desarrollando por algunos promotores privados, no hay iniciativas que esté desarrollando el Ayuntamiento de Granada, porque no se pueden atraer proyectos expositivos si no tenemos sitios donde exponer esa obra”.

En palabras de Luis González, “esto es más grave si tenemos en cuenta el patrimonio propio del Ayuntamiento que, además de no destinarle presupuesto para su restauración, no puede ser expuesto para el disfrute de los granadinos, como es el caso de las colecciones que se han donado al Ayuntamiento y el propio fondo documental, patrimonial, artístico, pictórico y escultórico que tiene el Consistorio”.

Además, el edil popular ha aportado que “ya no se habla de un sitio contendor multidisciplinar donde acoger interpretaciones y proyectos culturales diversos, porque la cultura municipal en Granada está descabezada, como lo está de ideas el gobierno socialista municipal”. Así, Luis González ha reclamado “el desarrollo de nuevas iniciativas que tengan acogida en emplazamientos estables, visibles y dignos de atraer proyectos externos e internos, lo que no puede ser es que no se haya realizado por parte del equipo de gobierno municipal socialista ni un solo proyecto expositivo de nivel medio desde que están al frente del Consistorio”.

El concejal del PP ha afeado que “seguimos ofreciendo parches y una cultura de bajo nivel, de no ser por otras instituciones públicas y privadas, algo que no puede estar acorde con un Ayuntamiento ni con una ciudad como Granada” y ha recalcado que “para tener iniciativa hay que tener ideas, para tener ideas hay que tener voluntad y para tener voluntad hay que poner presupuesto, pero si se pone cero para patrimonio y un presupuesto ínfimo para cultura, difícilmente habrá iniciativas”.

Luis González ha sentenciado que “lo que se está haciendo por parte del gobierno municipal es ceder espacios a instituciones que sí son capaces de rentabilizar esos espacios, bien la Universidad de Granada o bien iniciativas privadas tan interesantes como la de atraer proyectos científicos y divulgativos, pero proyectos que surjan por y para la ciudadanía desde el Ayuntamiento, cero patatero”.