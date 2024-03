El PP pide al Gobierno la firma del convenio para soterrar las vías del tren en Granada

La senadora granadina Eva Martín ha pedido esta mañana al Gobierno de Sánchez que de una vez por todas cumpla con Granada y asuma sus responsabilidades con la elaboración y posterior firma de un convenio con el Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía que permita, en el menor tiempo posible, llevar a cabo el soterramiento de las vías del tren en Granada.

“El soterramiento de las vías del tren es una prioridad para nuestra ciudad. A día de hoy tenemos garantizado el compromiso de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Granada de soterrar las vías del tren y acabar de una vez por todas con esta fractura que tiene divididos distintos barrios de la ciudad. Ahora falta el Gobierno de España más entretenido en otros quehaceres como la Ley de Amnistía, las concesiones al separatismo catalán y las explicaciones en relación a la trama de corrupción del caso Koldo que ha llegado hasta las puertas de la Moncloa”.

Martín ha criticado que el ejecutivo haya estado poniendo excusas para no llevar a cabo la ejecución de una obra necesaria para Granada. “Hasta ahora el Gobierno de España se ha escudado en informes sin ningún recorrido, escurriendo el bulto y mareando la perdiz”. Señalando que, “ha llegado el momento de que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, se comprometa y se moje por Granada”, ha dicho Martín, manifestando a su vez que “no podemos ni queremos seguir sufriendo agravios comparativos con otros territorios por culpa del gobierno de España. Queremos la misma solución que la que se ha articulado para Almería porque, no queremos ser más, que nadie pero tampoco menos”.

Por todo ello ha declarado la senadora, “desde el Partido Popular pedimos que se firme un convenio a tres bandas: Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno de España. Tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento han movido ficha y han consignado en sus presupuestos una cantidad de dinero para tal fin. Por ello pedimos al Gobierno de España agilidad y el diseño de un proyecto ambicioso, transformador y moderno que mejore la vida de todos los ciudadanos”, ha indicado Eva Martín, avisando de que, “no queremos, otra vez, parches ni soluciones intermedias, no queremos para Granada pan para hoy y hambre para mañana. No queremos más excusas. Queremos una solución definitiva al soterramiento de las vías del tren y que la estación se quede en su ubicación actual.”

Eva Martín ha finalizado incidiendo en la petición al Gobierno para que el soterramiento de las vías del tren se ejecute lo antes posible. “Esperamos que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del que depende la solución, además de ser conocido por ser el ministerio que supuestamente compraba las mascarillas a buen precio para venderlas sin procedimiento beneficiando a sus amigos, también sea conocido al menos en Granada por ser el que por fin firme un convenio de colaboración a tres bandas para el soterramiento de las vías del AVE en Granada”.