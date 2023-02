El PP de Monachil pide "mayor implicación" en la lucha contra el top manta en la estación de Sierra Nevada

El PP de Monachil califica de "lamentable" que el alcalde de la localidad, el socialista José Morales, hable de “hecho puntual” para referirse a los conflictos derivados del top manta en Sierra Nevada. La candidata a la Alcaldía de Monachil, Cristina Marín, ha expuesto que la venta ilegal en Sierra Nevada se trata de un “conflicto duradero”. Un problema "que se alarga en el tiempo y que lejos de solucionarse cada día va a más".

“Las agresiones y amenazas son, sin duda, la consecuencia de no haber solucionado desde hace años este grave problema y haber permitido cierta relajación respecto al top manta, relajación que no existe, por ejemplo, en el casco urbano del pueblo, donde la venta ambulante se realiza de forma controlada y no hay conflictos de este tipo”, ha señalado la candidata, quien ha añadido que la ocupación del espacio público para una actividad ilegal "no se puede permitir”. También ha comentado que en Sierra Nevada "no es un fenómeno temporal, sino de una realidad social de la estación de esquí”.

Para Marín, las prácticas de venta llevadas a cabo sin regulación en la estación son "una actividad ilegal que perjudica al comercio y genera sensación de inseguridad". Por ello, considera que “al menos, desde el punto de vista de la seguridad, no se debería permitir”. También ha añadido que se trata "de un colectivo por el que se debería trabajar desde el punto de vista de la inserción laboral y buscarles salidas con la implicación del conjunto de las administraciones".

La popular ha querido finalizar su intervención agradeciendo el trabajo de los agentes, pero sin dejar de advertir que debería “reforzarse”, pues según ha comentado la candidata, “los esfuerzos y profesionalidad del dispositivo de la Policía Local de Monachil no son suficientes". "Nuestros agentes necesitan más recursos y mucha más implicación por parte de los responsables políticos municipales para poder llevar a cabo un plan de seguridad más eficaz, que consiga controlar una situación que puede ir a más en cualquier momento y tener consecuencias muy graves", ha añadido.