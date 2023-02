Denuncian la agresión de un vendedor del top manta a un empresario de Sierra Nevada

La Asociación de Empresarios de Sierra Nevada ha denunciado la agresión que sufrió un empresario de la estación de esquí este pasado domingo, cuando pidió a un vendedor del top manta que no se colocara en la puerta de su negocio y este le agredió y le amenazó.

Desde la asociación recuerdan que desde hace unos años, los empresarios y comerciantes de Sierra Nevada se preguntan “por qué desde la administración no se consigue acabar con una actividad ilegal que daña la imagen de la estación de esquí y que supone un grave perjuicio para los comercios de la estación, provocando, en no pocas ocasiones, accidentes y graves consecuencias en los clientes de la estación”. “La venta ilegal -top manta- que tiene lugar en la estación de esquí durante todos los días de la temporada se ha convertido en un decorado más, habitual de los espacios públicos y privados de la estación. No se trata de una actividad ocasional, residual o esporádica. Se trata de algo que, a diario, se puede constatar solo con darse una vuelta por la plaza de Andalucía, por la plaza de Pradollano o incluso en el Parking de la estación. Nos encontramos ante una actividad perfectamente organizada que conoce a la perfección los puntos de paso y máxima afluencia de clientes y turistas para ofrecer, a precios ilegales, productos ilegales de dudosa procedencia y peor calidad, sin garantías de ninguna clase y sin coste fiscal alguno, en un claro y evidente ejemplo de actividad ilícita”, denuncia.

Los empresarios de Sierra Nevada lamentan que esto sucede “con pleno conocimiento de las administraciones, fuerzas y cuerpos de seguridad”. “Todos hemos visto cómo los vendedores ilegales se pasean a diario por toda la estación con sus bolsas. ¿Qué es lo que sucede? ¿No funciona el Estado de Derecho en nuestra estación de esquí? Era de esperar que tarde o temprano este problema llegara más; y así ha sido”, apuntan. Y es que este domingo, un empresario de Sierra Nevada que pidió a los vendedores del top manta que no se colocaran a la puerta de su negocio fue agredido físicamente y amenazado.

Por eso, desde la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada condenan “cualquier agresión y amenaza” y se lamentan que “un empresario en defensa de sus legítimos intereses y derechos” sea “agredido brutalmente y amenazado” porque “desde hace años se ha tolerado y consentido una actividad ilegal”. “Se ha permitido que el top manta se convierta en una imagen totalmente normal en el paisaje de Sierra Nevada”, afirman.

Los empresarios se preguntan para qué pagan los impuestos. “Si un empresario de hostelería de la Plaza de Andalucía, por ejemplo, quiere poner una mesa y una silla con el fin de vender sus productos al cliente, a nadie le cabe la menor duda que el Ayuntamiento le cobrará por ello. Sin embargo, si llega un vendedor ilegal al mismo sitio, coloca una mesa y una silla, expone sus productos y se sienta a esperar al incauto paseante, nadie le cobra nada por esta actividad; es más, parece que nadie le prohíbe que se lleve a cabo esta actividad ilegal. Yentonces, si el empresario sale de su negocio y le recrimina al vendedor que está haciendo y le pide que se vaya de la puerta de su negocio, es agredido físicamente y amenazado”, señalan. “Afortunadamente, en este caso hay imágenes grabadas por lo que la agresión física está acreditada”, afirman.

Desde la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada dicen bien alto: “¡Hasta aquí hemos llegado!. “Si en lo que queda de temporada no se acaba radicalmente con esta lamentable situación, iniciaremos, como comprenderán, las acciones legales contra los responsables – que los hay – para poner fin judicialmente a esta intolerable realidad”, subrayan.