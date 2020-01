El Partido Popular de Granada presentará iniciativas y mociones en todas las instituciones donde tiene representación y ayuntamientos de la provincia de Granada para “exigir” la retirada “inmediata” de todas las placas conmemorativas donde aparezca el nombre de los ex presidentes del PSOE de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como cualquier cargo ex cargo socialista de la administración andaluza condenado e inhabilitado por la “demoledora” sentencia del caso de los cursos de formación ERE.

“La primera placa conmemorativa que vamos a reclamar que sea retirada es la que recibe a los visitantes que acuden al edificio principal de la Diputación de Granada y que recuerda que Manuel Chaves acudió a la inauguración del mismo en el año 2006, siendo presidente de la Junta de Andalucía”, ha expuesto José Robles, portavoz del grupo popular en la Diputación.

Por ello, los populares presentarán una moción al próximo pleno provincial del 30 de enero exigiendo la retirada de dicha placa, aludiendo a que Manuel Chaves “está condenado a 9 años de inhabilitación por corrupción”. “Creemos que es indigno para la provincia de Granada y para una institución como la Diputación de Granada que siga presidiendo la entrada del edificio una placa con el nombre condenado por corrupción”, ha subrayado José Robles.

No obstante, la moción se hará extensiva a todos los municipios de la provincia de Granada “y todas aquellas placas conmemorativas donde aparezcan los ex presidentes Chaves y Griñán o ex consejeros socialistas condenados sean retiradas de nuestros pueblos

Robles ha incidido en el “vergonzoso silencio” que mantiene el presidente de la Diputación y secretario general del PSOE en Granada, José Entrena, quien aún no se ha pronunciado sobre el caso de corrupción más grave ocurrido en la historia de España, como es el caso ERE. “No le hemos escuchado una sola palabra”, ha aludido.

Así, los populares confían en que con esta iniciativa “conseguiremos dos cosas: quitar una placa que enturbia el buen nombre de la Diputación Provincial y, por otro lado, escucharemos y sabremos qué piensa el presidente de la Institución y secretario socialista en Granada sobre este caso de corrupción ocurrido en el seno de su partido”.

El pasado mes de noviembre se conoció la sentencia del mayor caso de corrupción de la historia de España que se producía en la Junta de Andalucía “perpetrado” por el PSOE. “Una estructura del PSOE que durante 37 años se sirvió de las instituciones, utilizando nuestro sistema, los recursos humanos y materiales para intentar perpetuarse en el poder y crear una red clientelar para intentar ganar las elecciones una vez tras otra”, ha apostillado Robles.

El portavoz provincial ha recordado que aún quedan pendientes de resolver 180 casos judiciales, pero que la sentencia ya conocida ha sido un “duro golpe” para el PSOE, con 68 años de prisión y 254 años de inhabilitación para dirigentes socialistas, entre los que se encuentran los ex presidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán; así como, con 680 millones de euros “malversados y defraudados” a lo largo de los años y que debieron destinarse a la gestión de políticas de empleo.

Sin embargo, los casos de corrupción en Andalucía vinculados al PSOE “no quedan en los ERE”, según José Robles, quien ha desgranado casos como la supuesta compra de votos por parte del alcalde socialista en Vegas del Genil y el municipio sevillano de Huévar; o el “escándalo” que implicaba a la delegada de Empleo en Jaén por enviar supuestamente a los trabajadores de los grupos de desarrollo a “pedir el voto” para el PSOE y “recordarle” a aquellas personas y empresas beneficiarias de una subvención que ésta la habían conseguido “gracias al PSOE”.

“O cómo recientemente se descubrían cajas fuertes en las delegaciones de la Agencia Idea o jacuzzis en despachos de la Junta de Andalucía”, ha apuntado el portavoz del grupo popular.

Por último, Robles ha recordado al PSOE que, “como encargado de revisar la historia”, tiene el día 30 de enero en el pleno de la Diputación Provincial una “oportunidad de oro” para “revisar” nuestra historia reciente y de “opinar” sobre los 68 años de cárcel y los 254 años de inhabilitación para sus compañeros de partido. “Y lo que es peor, los 680 millones de euros malversados que debieron dar empleo a muchos andaluces y lo único que sirvió fue para enriquecer los bolsillos de los socialistas”, ha concluido.