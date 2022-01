El PP critica "el cinismo de los socialistas granadinos" pidiendo inversiones en materia sanitaria

El vicesecretario de sanidad del Partido Popular de Granada, Nicolás Navarro, ha criticado "el cinismo de los socialistas granadinos" que, a dictamen según ha dicho del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, "están exigiendo en Andalucía y en la provincia inversiones en materia sanitaria que, sin embargo y previamente, han rechazado con su voto en contra en el Parlamento andaluz".

En una nota de prensa, Nicolás Navarro ha destacado el esfuerzo inversor del Gobierno andaluz, "como nunca antes se había hecho en la comunidad, para solventar el déficit que arrastraba la sanidad andaluza tras años de dejadez y abandono por parte del PSOE".

"Resulta llamativo que, sin ningún tipo de vergüenza y pudor, estén en las diferentes comarcas de la provincia reclamando todo lo que han vetado en donde tiene que aprobarse que es en la Cámara andaluza", apunta el popular que ha incidido en "la pinza entre el PSOE, Vox y Podemos para dejar en saco roto los Presupuestos de la Junta para este 2022 que contemplaban el mayor esfuerzo inversor de la Administración andaluza para sanidad".

"Dijeron no. Se opusieron al diálogo y a la negociación y ahora tienen el valor de echarse a las calles para engañar a los granadinos a los que no cuentan por qué se negaron a unas cuentas que preveían la creación y mejora de infraestructuras sanitarias por toda la provincia, la consolidación de puestos de trabajo y el avance en la mejora de las condiciones laborales de la plantilla", ha mantenido Navarro.

Para Navarro, este cinismo no tiene límites al reclamar también un Pleno extraordinario urgente en el Parlamento andaluz para aprobar un plan de choque sanitario tras rechazar, ha reiterado, la mayor partida presupuestaria para sanidad en Andalucía con "3.000 millones más de inversión que cuando gobernaba el PSOE y cuando se abren hospitales en vez de cerrarlos".

"El gran pacto por la sanidad estaba en los presupuestos para 2022, donde había un incremento de 1.128 millones de euros para la sanidad Andalucía y Espadas Cejas y los parlamentarios socialistas granadinos, que hoy se echan a la calle, votaron no a 1.128 millones más para la sanidad andaluza. El motivo no es otro que su jefe, Pedro Sánchez, le dijo que votarán que no", ha argumentado.

Por último, el vicesecretario popular ha instado a los socialistas granadinos a que reclamen en Moncloa los fondos covid para 2022 y todo el dinero que debe a Andalucía, que se mantiene con un sistema de infrafinanciación por el que perdemos cuatro millones de euros al día; así como una Ley de Pandemias.