La Policía reanima a un anciano sentado en un banco e inconsciente

Agentes de la Policía Nacional han conseguido reanimar en Granada a varón octogenario que se encontraba sentado en un banco de la vía pública, inconsciente y con las constantes vitales muy debilitadas, tras someterlo a maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los servicios médicos de urgencia quienes lo trasladaron con la mayor celeridad a un centro hospitalario de Granada.

Sentado en un banco e inconsciente

Los hechos tuvieron lugar cerca de las cinco de la tarde del pasado día diez de enero, cuando una dotación de la Policía Nacional en servicio de protección de la seguridad ciudadana en la zona recibió el aviso por parte del CIMACC-091 para asistir a una persona mayor que se encontraba inconsciente en la vía pública.

Una vez en el lugar pudieron comprobar como efectivamente había una persona de avanzada edad sentada en un banco y sujeta por dos personas ya que su débil estado no le permitía mantener el equilibrio. En un primer reconocimiento detectaron que, además de no estar consciente sus constantes vitales eran muy débiles. Así pues la primera actuación consistió en colocarlo en posición de seguridad sobre el suelo mientras esperaban la llegada de los servicios sanitarios de emergencia.

Sin embargo, al comprobar que ni el pulso ni la respiración se recuperaban unido al hecho de que tampoco recobraba el conocimiento, iniciaron sin más dilación las maniobras de reanimación cardiopulmonar por espacio de entre cinco y diez minutos. Durante el transcurso de las mismas unos transeúntes aportaron u dispositivo desfibrilador con el cual no se hizo ninguna descarga una vez que el propio aparato indicó que su uso no estaba indicado en este caso concreto. Tras la llegada de los servicios médicos de urgencia se consiguió que esta persona recuperara las constantes vitales, siendo trasladada sin mayor tardanza has un centro hospitalario de la ciudad.

Formación en primeros auxilios

Los agentes de la Policía Nacional, para mejorar la calidad del servicio que presta a la ciudadanía, reciben formación sobre técnicas de primeros auxilios desde el mismo momento en que inician su periodo de formación en la Escuela de Policía de Ávila. Esta formación, en la que se incluyen clases prácticas para la aplicación de las técnicas de reanimación cardiopulmonar entre otras, sigue un modelo de formación continua impartiendo cursos descentralizados en cada plantilla con el fin de actualizar los conocimientos que en este tipo de materia ya poseen los policías.