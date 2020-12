Podemos-IU reclama unos presupuestos “consecuentes con la realidad” para 2021

El grupo municipal de Podemos-IU e Independientes presenta la moción que llevará al próximo Pleno municipal con la que pide que se elabore un proyecto de Presupuestos para 2021 que “sea consensuado por todos los grupos y que, además, sea consecuente con la realidad económica de Granada y atienda a las necesidades de los ciudadanos más dañados por la pandemia”.

El concejal de la coalición Paco Puentedura señala que este 2020 ha sido “muy duro para las familias con rentas bajas y para sectores como el de la hostelería, el pequeño comercio, la cultura o el turismo, y por tanto, miles de empleos están dependiendo del trabajo directo que se haga desde el Ayuntamiento”. El edil sostiene que, además, “estas familias que no han encontrado apoyo alguno, seguirán sufriendo las consecuencias de la pandemia en el año que entra, por lo que es extremadamente urgente que se comience a planificar un presupuesto con base de realidad y adaptado a la situación social que vive Granada”.

La coalición pide en el documento que a lo largo del mes de enero, a través de la Comisión de Economía y Hacienda, se constituya un grupo de trabajo permanente para que se acuerde entre todos los grupos las directrices para un proyecto de presupuestos de 2021. El objetivo, informa Puentedura, “es que en el mes de febrero Granada ya tenga unas cuentas y no se llegue a la locura de querer prorrogar el presupuesto de 2020”. El edil propone que a través de esta Comisión también se realicen las modificaciones necesarias en las ordenanzas fiscales para que se adapten a las necesidades de la población y que, además, la misma ciudadanía tenga capacidad de decisión abriendo un proceso de presupuestos participativos.

El edil recuerda que el alcalde “gobierna en minoría, por lo que tiene que pactar con los grupos, y aún así, su vocación de diálogo es completamente nula, por tanto esta moción pretende corregir la situación y darle al Pleno el protagonismo que deben tener”.

El presupuesto, así como las ordenanzas fiscales que regulan los impuestos, junto al Plan de Ajuste, tienen que ser instrumentos sensibles a lo que pasa en la ciudad, por lo que Puentedura reitera que “no es entendible que no se haya presentado ningún proyecto de cuentas para 2021, y que el que ya está aprobado sea completamente ajeno a lo que necesitan los granadinos”. La formación recuerda que los que ahora están vigentes se redactaron en el mes de febrero, cuando no existía crisis y el Covid-19 aún no había arrasado con la economía, por lo que “es impensable que el Bipartito pueda tener la ocurrencia de prorrogarlos”.

Puentedura mantiene que es “una absoluta irresponsabilidad que el alcalde y su gobierno pretendan volver a dejar sin ninguna ayuda en 2021 a todas las familias que viven de los sectores económicos perjudicados y continuar con su política de ojos vendados”. El concejal, sostiene que, por eso, Podemos-IU e Independientes ha presentado esta iniciativa, porque, además, este equipo de gobierno “no es de fiar, ya que cuando quiso pactar un presupuesto como hizo junto al PSOE que incluían más de 20 medidas, a una semana de que acabe el año tan solo han cumplido un 5%”.