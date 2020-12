Podemos-IU exige una solución para el problema de la delincuencia en el Realejo y el Albaicín

Podemos-IU e Independientes pide al Bipartito que ataje de una vez la inseguridad que se vive en los barrios de Albaicín, Realejo, La Churra o el Barranco del Abogado. Este grupo municipal se hace eco de las denuncias que plantean los vecinos de esas zonas, que confirman que Granada sigue siendo una ciudad insegura, ya que desde el Ayuntamiento no se gestionan los recursos disponibles para ponerle freno, como por ejemplo a través de las Juntas Municipales de Distrito y de muchas concejalías, ya que se trata de un problema transversal.

La concejala de la formación Elisa Cabrerizo, sostiene que “los vecinos nos trasladan que en estos barrios hay violencia, robos, hurtos, tráfico de drogas, ocupación de viviendas para delincuencia y ocupación de plazas donde se hace botellón”, por lo que propone que “se hagan Juntas Municipales de Distrito monográficas para abordar la inseguridad y ofrecer soluciones, que además, no supondrían ningún gasto extra ya que son recursos que ya existen”.

Recuerda que en un Pleno municipal se hizo una pregunta sobre este problema y la respuesta del equipo de Gobierno fue que la solución pasaba por que la Policía Local hiciera sus rondas cada cierto tiempo, pero “esto no es un resfriado para el que te tomas un paracetamol cada cuatro horas, la función de la policía es disuadir y prevenir los delitos”. La concejala, por este motivo, pide que sea la policía de barrio, “cercana y conocida” quien entre en la vida activa de los vecinos.

La seguridad “es cuestión de colectividad por lo que afecta a las concejalías que se encargan de la limpieza, la iluminación, de que no haya casas en ruinas o jóvenes a los que no se les ofrece más alternativa que la delincuencia”, añade Cabrerizo, quien hace hincapié en que trabajando de manera transversal se puede conseguir que “estas calles no sean un lugar perfecto para cazarnos”.

La delincuencia de los jóvenes es el principal problema de Albaicín y Realejo, donde la Junta de Andalucía “ha dejado en la calle a muchos menores ex tutelados a los que nadie ofrece una oportunidad de vida”, por lo que la edil pide que existan trabajadores sociales que ayuden a estos jóvenes.

“Muchos adolescentes del Realejo, por ejemplo, viven del trapicheo de droga porque son captados por las mafias, y esto se permite porque desde Derechos Sociales no se potencia el trabajo de educadores o dinamizadores que les enseñen otro modo de vida”, manifiesta Cabrerizo.

La confluencia mantiene que la cultura es, también, un eje esencial para que los barrios sean seguros y estén vivos. “Es necesario que se potencie a las compañías y grupos de Granada para que puedan hacer sus actuaciones en la calle, y los barrios se conviertan en espacios vivos donde los mismos vecinos no permitan que entre la delincuencia”.