El Pleno de Almuñécar se reúne este martes para elegir alcalde tras la renuncia de Trinidad Herrera

El Ayuntamiento de Almuñécar, en la costa de Granada, celebra sesión de Pleno extraordinaria este martes, 28 de junio, a las 20:00 horas en el auditorio de la Casa de la Cultura, para elegir el nuevo alcalde sexitano, tras la renuncia al cargo de Trinidad Herrera, parlamentaria electa por el PP-A tras los comicios del 19J.

La convocatoria de esta sesión plenaria la realiza la primera teniente de alcalde, Beatriz González (Cs), que es alcaldesa en funciones hasta la celebración de este Pleno de elección, proclamación y toma de juramento o promesa al nuevo regidor, según informó el Ayuntamiento de Almuñécar este pasado miércoles tras tomar conocimiento de la renuncia de Herrera.

En esta sesión se presenta a regidor de Almuñécar el actual teniente de alcalde de La Herradura, Juan José Ruiz Joya, número dos en la lista de las elecciones municipales de 2019 por el PP, que prevé mantener la alcaldía en virtud de la mayoría de los populares con Cs y Más, que también forma parte del gobierno local, con el apoyo del edil de la confluencia de IU y Podemos, tal y como ocurrió en el inicio del mandato.

Por otro lado, la portavoz socialista, Rocío Palacios, presenta su candidatura en este Pleno con un llamamiento a las fuerzas progresistas para arrebatar la alcaldía al PP y "poner fin a los recortes y a la pésima gestión del actual gobierno municipal que no ha generado ningún tipo de crecimiento para Almuñécar y La Herradura sino todo lo contrario".

Asimismo, el exalcalde sexitano Juan Carlos Benavides, portavoz de CA, que es el Grupo mayoritario, ha indicado en la mañana de este lunes que su formación le votará para regidor a no ser que haya un acuerdo expreso con la aquiescencia de las direcciones andaluzas del PSOE y de las formaciones que conforman la confluencia de Unidas Podemos para dar la alcaldía a Palacios.

En caso de que hubiera ese acuerdo en un ámbito provincial o superior, CA votaría a Palacios para evitar la "anomalía política", que, según ha explicado Benavides, supone Almuñécar en Andalucía, en tanto "en las elecciones municipales, de forma persistente, hay una mayoría de votos progresistas y las derechas son minoritarias".

"Este voto ciudadano se ve distorsionado desde hace once años por el apoyo reiterado de IU al PP", ha explicado el líder de CA, para quien "sorprendentemente, la dirección provincial y andaluza" de la coalición, "que ha reaccionado siempre con presteza ante el voto de concejales de su formación" a los populares en otros ayuntamientos, "expulsándolos fulminantemente, no solo no ha adoptado medida alguna contra sus concejales en Almuñécar, sino que implícita y explícitamente los han respaldado".

Cabe recordar que, en caso de que ninguno de los candidatos obtenga la mayoría absoluta del Pleno, que está en los once ediles, saldría elegido automáticamente Benavides, con siete, como representante de la lista más votada. El PP tiene seis; el PSOE, tres; Más, dos; Cs, dos; y la confluencia de izquierdas, que concurrió bajo las siglas de Adelante, uno.