El pianista polaco Zimerman embauca con Beethoven a través de la OCG

Krystian Zimerman ha actuado por primera vez en el Festival de Música y Danza ofreciendo el talento de sus manos a través de dos facetas, la de director que lleva a cabo paralelamente a la de solista. Al frente de la Orquesta Ciudad de Granada, ha interpretado en esta primera entrega los cinco conciertos para piano de Beethoven, el homenajeado en esta 69 edición del Festival por la 250 conmemoración de su nacimiento, autor del que se le considera un experto.

Su trabajo destaca por su sello de identidad, originalidad, personalidad y mimar hasta el más mínimo detalle. Es por esto, que se atreva a ocupar un lugar destacado entre los más grandes artistas del momento. Puede dedicar largas temporadas a analizar una obra concreta y desgranando su significado, de ahí que se fusione con ella pero no sea hasta la interpretación en directo cuando ocurre el arte, según sus palabras.

En este primer recital rodeado de unas vistas incomparables, las obras protagonistas han sido ‘Concierto para piano y orquesta núm. 1 en do mayor, op. 15’ y ‘Concierto para piano y orquesta núm. 2 en si bemol mayor, op. 19’. Con influencias de Mozart y Haydn, tal y como Zimerman busca el significado, se intuye el sentido del drama en cada una de sus notas. Con este fondo, el pianista busca contar una historia a través de su melodía. Este enfoque es parte de un proceso dinámico, como su forma de dirigir, y de evolución creativa, en el que la autocrítica, la reflexión de cada autor y la suya propia, y la intuición juegan un papel clave. Mediante la tradición barroca de dirigir e interpretar a la vez, no se despegó del piano dirigiendo el talento de la OCG en estas obras que Zimerman no había interpretado del tirón hasta el momento.

La agenda de este jueves 16 de julio, también acogió a la Academia Barroca del Festival dedicada a la interpretación de repertorio barroco en Padul, al Sexteto S enmarcado en el Patio de los Mármoles nacido del conservatorio de la ciudad, a la Banda Municipal de Granada en el Palacete de Quinta Alegre y al pianista vasco Miguel Ituarte recorriendo al Beethoven más revolucionario y al compositor que hacía del piano el instrumento más sinfónico, Listz. Las próximas citas con este talento del piano serán este martes 21 y el domingo 26 en el Palacio de Carlos V a partir de las 22:00 horas para seguir su exquisito y exclusivo repertorio.