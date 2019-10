Pedro Hidalgo: «La música tiene que tener su parte social y reivindicativa»

Para el cantautor granadino Pedro Hidalgo, no hay nada que le llene más ahora mismo que la música. Disfruta componiendo sus canciones, que hablan de vivencias, de amor, de desamor, de la naturaleza… Dedica muchas horas al día a su mayor pasión, pues es consciente de que el camino es duro y de que solo con mucho trabajo podrá continuar dedicado de lleno a la música que, para él, tiene que tener “su parte social y reivindicativa”, como asegura en esta entrevista con GranadaDigital. Acompañado de su guitarra, visita la redacción del periódico para hablar de su ‘Materia oscura’, temas que ya ha presentado junto a Los Vandálicos en conciertos por varias salas de Granada. Este miércoles, Pedro Hidalgo actúa en La Tertulia dentro del ciclo ‘El Verso Cítrico’, una experiencia artística-sensorial en la que el público realizará un ejercicio con el material sensorial que llevará el cantante, seleccionado previamente y relacionado con sus canciones. Esta es solo una de las actuaciones que ofrecerá de aquí hasta el final del año. Sobre ellas y su experiencia como cantautor nos habla en esta entrevista:

Pregunta (P): ¿Cuándo comenzó en el mundo de la música?

Respuesta (R): Tenía unos nueve o diez años cuando di la primera clase de guitarra. Pero antes, como algo vocacional que es, desde pequeño estaba cantando ya en las reuniones familiares. Y siempre cantaba las coplillas típicas españolas y ahí comenzó la gracia y seguí. A los 14 años empecé a componer mis canciones.

(P): ¿Qué le ha llevado a querer dedicarse a la música?

(R): Dedicarme a la música es lo que más me llena ahora mismo en la vida. Cuando uno tiene algo que le apasiona tanto que echa las horas y no sabe si hay día o si hay noche y dedica tanto tiempo… Es duro, pero te tienes también que dedicar a más cosas, sobre todo al principio. Dedicarte plenamente a la música es muy difícil.

(P): ¿Cómo definiría su estilo musical?

(R): Es complicadillo, la verdad. Porque tiene un poco de todo: blues, reggae, rock andaluz, toques de muchos artistas… Ahora me dicen mucho también que es parecido al Kanka, a Los Delinqüentes, pero no sabría definirlo, prefiero que lo defina la gente.

(P): ¿Compone todas sus canciones?

(R): Sí, compongo tanto la música como la letra.

(P): ¿De qué hablan sus temas?

(R): Mis temas hablan de las vivencias. Todo el mundo que compone habla de lo que vive. Hay temas de amor, de desamor, del campo, que me gusta mucho, y de la naturaleza. También temas de la vida, de autosuficiencia, reivindicativas…

(P): ¿En qué momento se siente más inspirado para componer?

En la soledad, en el campo, debajo de una encina grande allí perdido. Pero también en la juerga con los amigos es un buen momento para vivir algo, lo coges y después intentas escribir como lo has vivido en ese momento y luego tocarlo con la guitarra.

(P): ¿Qué diría que es lo más complicado de dedicarse a la música?

Las horas de estudio, eso no lo percibe el público. El público piensa que te subes a cantar y a pasártelo bien, pero detrás de esa hora y cuarto o y media que vas a actuar hay muchas horas de dedicación en la casa y de estudio. Hay días que tienes ganas y otros que no y lo tienes que hacer porque, al fin y al cabo, es como un trabajo.

(P): Ha grabado una primera maqueta, ‘Materia oscura’, y también un primer disco en directo en Rey Chico con Los Vandálicos, ¿por dónde lo presenta?

(R): Llevamos dos años presentando ‘Materia oscura’, ahora tenemos temas nuevos que se van presentando poco a poco en los conciertos que tenemos. El día 5 de diciembre en la Taberna JJ haremos el último concierto de presentación. Son temas de blues, reggae… Son canciones que no conoce nadie, pero que les suenan. Me dicen: “Me suena a Triana, me suena a tal”. Son temas que tienen un estilo, pero no las han escuchado antes porque son nuevas.

(P): ¿Cuál es su canción más especial?

(R): ‘Materia oscura’ es la que más. Es con la que más me siento identificado. Es una oda al amor, pero también a la convivencia. Habla de lo que se siente la primera vez, dice: “La primera vez que te vi no me quise imaginar las cositas que contigo yo podría pasar”. Es el estribillo y habla de los que sientes cuando ves por primera vez a la persona que te gusta, que es difícil de explicar.

(P): Este miércoles 2 de octubre actúa en La Tertulia, dentro del ciclo ‘El Verso Cítrico’, que propone una experiencia artística-sensorial, ¿qué ofrecerá en esa actuación?

(R): Es un ciclo en el que se junta la música y la poesía con cosas que se pueden tocar. Se le da a la gente objetos que tenga relación con la música, algo de lo que se hable en la canción, para ver qué te transmite ese objeto. Yo como tengo muchas canciones relacionadas con el campo, voy a poner un poquito de tierra y florecillas. A ver la acogida que tiene, es una buena iniciativa.

(P): ¿Qué más conciertos tiene previstos?

(R): El sábado 12 de octubre tenemos también un acto benéfico, en la Taberna JJ, a beneficio del Sáhara. Vamos a echar una mano porque, al fin y al cabo, la música creo que tiene que tener su parte social, digamos, desde ayudar a los demás mediante la música, crear concienciación y ser reivindicativos con ella. Todo lo que sea benéfico me encanta, porque me gusta ayudar a los demás.

(P): ¿Qué proyectos tiene previstos para más adelante?

(R): Seguir trabajando. Esto de la música es muy duro y muchas veces te deprimes, sientes que no vas a llegar o que no van a salir conciertos, pero si hay un proyecto bueno y unas buenas canciones, tienes que seguir trabajándolas. Estamos pensando en grabar un disco de estudio, porque es muy difícil con el tema de la financiación, pero tenemos un bloque de temas pensado para lo que puede ser el primer disco de estudio con Los Vandálicos.