Patricia Rodríguez: "No hay ningún ultimátum a Robert Moreno para el partido ante el Sevilla"

El Granada CF no atraviesa por una situación sencilla. Con solo tres puntos en las siete primeras jornada y la figura de Robert Moreno en la cuerda floja, la consejera del club Patricia Rodríguez ha charlado con GranadaDigital sobre toda la situación que se está viviendo en Los Cármenes en las últimas semanas en una entrevista dirigida por el director de GD, Juan Prieto.

"Yo sufro mucho los partidos", ha destacado la consejera rojiblanca que, además, asegura que desde que llegó no ha parado de vivir "siete meses muy intensos". Nada más aterrizar en el club tuvo que hacer frente a las salidas de Antonio Fernández Monterrubio y Fran Sánchez, algunos de los artífices de la construcción del 'EuroGranada' y muy queridos por la afición.

Tras ello sobrevino el adiós de Diego Martínez, quien para muchos es el mejor entrenador de la historia del Granada. "El club es el primero que quiere contar con él por los logros que ha conseguido. Ni siquiera hubo oferta, ni tampoco se habló de condiciones. Lo intentamos, pero fue una decisión que tomó Diego y que nosotros respetamos", especifica Rodríguez.

La marcha del vigués ha supuesto un duro golpe tanto para la afición como para la plantilla. A Robert Moreno parece que se le está atragantando el inicio de temporada y el reto tan importante que supone llegar a un club que acaba de disfrutar de su mejor año. El técnico de Hospitalet no consigue que sus jugadores se muevan a su ritmo y eso ha costado muchos puntos en los minutos final.

Aun así, la entidad mantiene un confianza en el bloque: "Todos buscamos el mismo objetivo. No contemplamos ninguna medida y no vale la pena pensar en otras cosas que no sea el partido del domingo". Sin embargo, aunque Patricia Rodríguez considera que la derrota ante el Celta fue "un jarro de agua fría" advierte que no hay "ningún ultimátum para el partido ante el Sevilla", aunque no ha hecho referencia al nombre del técnico durante la media hora de la entrevista.

La consigna parece clara de momento. "Lo más importante es mirar al frente y trabajar para conseguir lo mejor para el club" y para ello la consejera pide la colaboración de toda la afición. En un principio, Los Cármenes volverá a contar con el 100% de los aficionados. "Los jugadores notan mucho ese aliento. Esos últimos minutos son puntos importantes y es una alegría que los más fieles puedan estar finalmente con nosotros".

A pesar de la confianza en el cambio de rumbo, Rodríguez reconoce que en algunos partidos "no hemos estado bien", aunque "el partido ante el rayo fue un punto de inflexión en el juego". La consejera rojiblanca cree que la ansiedad por puntuar ha pesado demasiado en algunos momentos, pero "tras siete jornadas aún hay campeonato de sobra".

Aunque haya tiempo suficiente, es necesario encontrar un buen patrocinador que ayude a limar la situación económica. La situación parece muy cerca de solucionarse y "habrá buenas noticias pronto". Mientras, el Granada y el resto de clubes han recibido una gran inyección de dinero gracias al fondo de inversión de CVC. "Es un dinero que se puede aprovechar esta temporada y las dos siguientes. Tenemos un gasto en amortizaciones que supone el 25% del total", explica Patricia Rodríguez sobre el descenso de 3 millones de euros que ha vivido el conjunto rojiblanco en su Límite de Coste de Plantilla.

Ese dinero que ha llegado de parte de CVC también se podrá usar para la mejora de la infraestructuras de la entidad, para lo que también es clave llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento para la concesión del Estadio Municipal Nuevo Los Cármenes. "La situación con el Ayuntamiento es inmejorable, se ha dado continuidad a lo que ya se había hablado y no tengo dudas en que saldrá todo adelante", asegura Rodríguez.

El Granada pelea ahora mismo en varios frentes, pero el más importante es el del próximo domingo. Aunque la consejera haya asegurado que no existe un ultimátum a Robert Moreno, la realidad aventura que Los Cármenes podría emitir a las 23.00 horas su juicio definitivo. Tras ello, dos semanas de parón en el que un nuevo técnico podría tener el tiempo necesario para rearma un nuevo modelo.