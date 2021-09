Detenida la presunta autora del robo de una tarjeta con la que intentó comprar en un estanco

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a una mujer de 42 años con antecedentes policiales como presunta autora del robo de un tarjetero con documentos, tarjetas bancarias y 23 euros en efectivo, de los que se habría apoderado tras forzar la cerradura de la puerta de un vehículo mientras estaba estacionado en la vía publica, en la calle Joaquina Eguaras. Una vez con las tarjetas en su poder, las habría utilizado para realizar una compra en un estanco por valor de más de 40 euros. El empleado del comercio sospechó de la titularidad de las tarjetas y fue quien llamó al CIMACC-091, siendo la mujer detenida por los policías cuando se encontraba en las inmediaciones.

Los agentes informaron al dueño del vehículo del robo

El empleado del estanco realizó una llamada al CIMACC-091 en la que manifestaba que había realizado un cobro con una tarjeta a una clienta por valor de más de 40 euros. No obstante, no le entregó los productos ya que le infundió sospechas y realizó la llamada a la policía para comprobar su identidad. Entre otras afirmaciones, la mujer, le dijo que no recordaba el nombre de su padre, lo que le hizo sospechar que se trataba de un pago fraudulento y antes de entregarle los productos comprados, el dependiente realizó la llamada al 091.

Los agentes la localizaron en las inmediaciones del establecimiento y le intervinieron varias tarjetas, las cuales comprobaron que habían sido sustraídas del interior de un vehículo cuya cerradura de la puerta del copiloto había sido forzada mientras se encontraba estacionado en la vía pública. Los agentes también le intervinieron otros documentos de identidad, a nombre de los titulares del vehículo, así como una ganzúa y unas tijeras pequeñas, efectos que pudo haber utilizado para manipular la cerradura.

Los propietarios del vehículo fueron informados del suceso, del que aún no se habían percatado, y les fueron devueltos los documentos y tarjetas sustraídos. La detenida ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial.