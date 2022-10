El paro sube en 1.700 personas en verano en Granada, que vuelve a ser la provincia con más tasa de desempleo

En los meses de verano de 2022, el paro ha subido en Granada en 1.700 personas, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2022, hechos públicos este jueves. La provincia granadina tiene una tasa de paro de un 22,55%, con un total de 102.300 personas en desempleo. Granada vuelve a ser la primera provincia española con más tasa de paro solamente por detrás de la ciudad autónoma de Ceuta. La tasa de paro en Granada está por encima de la tasa nacional (12,67%) y de la andaluza (18,98%).

Los datos de la EPA indican también que la provincia granadina registra 4.000 parados más que justo hace un año, cuando fueron 98.300 las personas que estaban desempleadas y la tasa de paro fue de un 22,13%.

La tasa de empleo en Granada se sitúa en el 45,19%, con 351.400 ocupados, 1.500 menos que hace tres meses y 5.600 más que hace justo un año, cuando la tasa de empleo fue del 44,68%.

UGT valora "muy negativamente" el nuevo repunte del paro en Granada

El secretario general de UGT Granada, Juan Francisco Martín, señala que los datos de la EPA "reflejan que ni la estacionalidad propia de un trimestre marcado por la campaña de verano y la de rebajas ha servido para la creación de empleo". Así, valora "muy negativamente el nuevo repunte del paro, que hace que muchos granadinos y granadinas y sus familias tengan aún más difícil hacer frente a la difícil situación económica actual y a los perversos efectos negativos que el ciclo inflacionista, y ahora también el incremento de los tipos de interés, está teniendo sobre el poder adquisitivo".

Martín también indica que la situación socioeconómica de las personas trabajadoras "continúa viéndose muy resentida como consecuencia de los efectos de la guerra de Ucrania sobre la capacidad adquisitiva de los hogares". "Las altas tasas de inflación, el aumento de los tipos de interés y las moderadísimas subidas salariales se combinan para hacer a la clase trabajadora la principal víctima de la crisis", señala. Por ello, considera que hay que "incrementar las medidas puestas en marcha para paliar los efectos de la inflación sobre las economías domésticas, de manera que se distribuyan justamente las cargas e incrementen los salarios."

"El Gobierno debe actuar e incentivar la subida de los salarios e ingresos de los hogares, comenzando por elevar el Suelo Mínimo Interprofesional y, a la vez, reforzar el escudo social, destinando más medios a combatir el aumento de la desigualdad. Los ingresos extraordinarios que se pretenden obtener a partir de la nueva reforma fiscal deben ir orientados en esta dirección, permitiendo la financiación de cuantos programas de gasto e inversión sean necesarios para blindar y ampliar el Estado de Bienestar, dotando además a los Servicios Públicos de Empleo de recursos, e impulsar verdaderas Políticas Activas de Empleo", añade.

Por otra parte, Martín afirma que desde UGT exigen a los empresarios granadinos "responsabilidad" y que "cesen en su postura de bloqueo del diálogo social y de la negociación colectiva, ya que la justicia salarial es la piedra angular de los modelos modernos de sociedad y que, tras los últimos acontecimientos, se ha visto deteriorada de manera alarmante en la provincia de Granada".

CCOO exige a la patronal una mejora en los salarios

El secretario general de CCOO Granada, Daniel Mesa, considera que “la acumulación de beneficios empresariales está lastrando el crecimiento económico y ahogando el consumo interno” por lo que “es necesaria una mayor redistribución de la riqueza”. Mesa apunta que el próximo 3 de noviembre habrá una manifestación en Madrid para decir "alto y claro que esta crisis no la paga la clase trabajadora”.

Del análisis del desempleo por sectores se desprende que la Industria y la Construcción crean empleo, mientras lo destruyen la Agricultura -muy afectada por la fuerte sequía- y los Servicios, dado que pese a los buenos datos turísticos, la actividad hostelera se ha basado en el crecimiento a través de la explotación laboral. En definitiva, asegura Mesa, “a CCOO le preocupa que la creación de empleo se paraliza por la negativa de la patronal a subir salarios”, ya que la CEOE no está abierta a un acuerdo salarial razonable. En este sentido, la manifestación del 3 de noviembre en Madrid debe ser un “hito fundamental” para impulsar una mejora importante de los salarios, así como el desbloqueo de la negociación en los convenios colectivos en la provincia, según denuncia CCOO.

Con el IPC cercano al 9%, el secretario general de CCOO Granada advierte que “la apuesta de la CEOE es que esta inflación la vuelva a pagar la clase trabajadora, que el incremento de los costes repercuta en los precios al consumo y a la vez bloquear la negociación salarial para tratar de salvar los márgenes de beneficios empresariales, a costa de una caída de los salarios reales”.

"La patronal granadina, a pesar de sus beneficios, no solo no está creando empleo, sino que además sigue la dinámica de no subir salarios pese al incremento de precios que está situando a miles de familias en una situación insostenible, ya que no pueden cubrir sus necesidades básicas ni llegar a fin de mes", indica Mesa, quien insiste en que "o España asume de forma equilibrada los costes de la inflación y de la guerra, y mejora los salarios de forma conveniente, o vamos directos hacia la depresión económica”. "Porque para activar el consumo y el crecimiento económico, el bienestar de las familias es fundamental. Por todo ello, el 3 de noviembre salimos a la calle para decir alto y claro que esta crisis no la paga la clase trabajadora", reitera.

La CGE apunta que "mantener el empleo es cada vez más difícil para las empresas"

"El balance laboral del tercer trimestre del año no arroja buenas noticias para la situación de la economía y de las empresas de Granada”. Así lo asegura la secretaria general de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), María Vera, tras analizar los datos de la Encuesta de Población Activa publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

“Granada ha cerrado la temporada de verano con más paro, menos ocupación y una tasa de desempleo que vuelve a situarla en el primer puesto del ranking provincial”, indica Vera. La EPA indica que Granada cerró el tercer trimestre del año con 102.300 desempleados, 1.700 más (+1,7%) que el trimestre anterior. "Es cierto que este incremento es bastante moderado en comparación con el que se registró en la provincia en el periodo abril-junio, que superó el 21%, pero aun así es muy preocupante. Sobre todo, porque el aumento del desempleo ha elevado también, un trimestre más, la tasa de paro, que supera de nuevo el 22,5%", apuntan desde la CGE.

“Nuestro mercado de trabajo está sufriendo un notable desgaste como consecuencia de la caída de la rentabilidad y la productividad de las empresas, amenazadas en los últimos meses por la escalada de costes y el alza de la presión fiscal”, señala la secretaria general de la CGE, que apunta que, en este entorno, mantener el empleo es cada vez más difícil para las empresas.

Los datos de ocupación así lo demuestran. En el tercer trimestre, el número de ocupados se ha reducido en 1.500 personas, dejando la cifra total en 351.400 trabajadores. Este descenso se explica, sobre todo, por el comportamiento del sector servicios, que ha reducido en 4.400 el número de empleados, con un total de 287.100 (-1,5%). También ha caído de forma notable el empleo en la agricultura, con un descenso del 8% (-1.300 ocupados).

La industria y la construcción, sin embargo, han conseguido elevar el número de puestos de trabajo. En el caso de la industria, se han creado 1.600 empleos (+5,7%), mientras que la construcción ha aumentado un 14,9% la ocupación (+2.600). Sin embargo, estos crecimientos no han sido suficientes para compensar la caída de la ocupación en el sector primario y el terciario.